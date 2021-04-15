Spotify приходит а автомобильный бизнес

В последнее десятилетие Spotify сосредотачивает свои усилия исключительно на программном обеспечении для потоковой передачи музыки и производства подкастов. Несмотря на это, у сервиса с 2019 года было секретное устройство для воспроизведения. Car Thing, как его называют, призван сделать прослушивание музыки в автомобиле более доступным. Интересно, что гаджет активно разрабатывался и проверялся в рамках закрытого тестирования с очень небольшим количеством пользователей. Хотя Spotify еще не готов к выпуску своего оборудования для широкой публики, он стал существенно ближе к этому. Новая версия Car Thing теперь доступна для избранных подписчиков Premium. Но получить его можно только по приглашению. Вряд ли кто-то из нас попадет в это число, но сам прибор все равно очень интересен и может буквально преобразить многие автомобили.

Прибор Spotify Car Thing

В отличие от крошечного гаджета, который мы впервые увидели два года назад, это новое устройство больше похоже на GPS-навигатор с большой ручкой на передней панели. В первую очередь Car Thing, предназначенный для старых автомобилей, в которых отсутствуют информационно-развлекательные системы с поддержкой нужных функций.

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Прибор сочетает в себе 4-дюймовый сенсорный экран с четырьмя настраиваемыми ярлыками и поддержкой голосовых команд, которые появились в приложении на прошлой неделе. Для фиксации на панели автомобиля предусмотрены различные крепления. Самым удобным местом будет вентиляционная решетка, но у пользователя будет выбор и из других вариантов.

Подключение Spotify Car Thing

Для питания прибор будет подключаться кабелем USB-A — USB-C, который входит в комплект поставки. К аудиосистеме Spotify будет подключаться тем же проводом или по Bluetooth. В описании фигурирует ”другой способ подключения”. Возможно, речь идет о возможности подключения через RCA или mini jack.

Синхронизированный с телефоном Car Thing может выполнять функции хорошей аудиосистемы, в которой не надо использовать компакт-диски, флешки и другие носители информации. По сути, любой автомобиль, благодаря такого гаджету, можно оснастить бесконечным проигрывателем музыки из Spotify, несмотря на его возраст. Даже в самых старых аудиосистемах без экрана есть один из приведенных выше способов подключения, поэтому проблем с установкой быть не должно.

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Что можно слушать через Spotify

Для прослушивания можно будет настроить все — от станций до подкастов, используя четыре кнопки предустановки вверху, в дополнение к стандартным сенсорным элементам управления и голосовым командам. Spotify заявляет, что гаджет может слышать вас как через аудиосистему автомобиля, так и через 4 встроенных микрофона.

Пока нельзя с уверенностью сказать, что Car Thing добьется успеха и станет массовым и очень хорошо продаваемым продуктом. Хотя некоторые владельцы старых автомобилей могут быть рады получить хорошую прокачку для встроенной аудиосистемы. Тем более, что, скорее всего, стоить такой прибор будет существенно дешевле новой аудиосистемы, не говоря уже о новом автомобиле.

К минусам дисплея можно отнести его относительно небольшую функциональность. То есть, если вам надо будет поехать на большое расстояние, вам придется установить Car Thing, а в дополнение к нему еще и навигатор, который покажет дорогу. В этом случае приборная панель автомобиля будет смотреться как интерьер знаменитого Делореана из фильма ”Назад в будущее”. Проще говоря, она будет сильно загромождена и об эргономике в этом случае не будет идти и речи.

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Можно не сомневаться, прибор получил бы куда больше популярности, если бы имел больше возможностей. Например, предлагал бы дополнительные функции Android Auto или навигатора. В этом случае его точно захотели бы купить многие. Как сказали представители Spotify, гаджет продается не для того, чтобы на нем заработать, а чтобы пользователи получили новый безупречный опыт прослушивания музыки в своем автомобиле.

Если первое поколение покажет хоть какие-то результаты продаж, возможно, выйдет второе, которое и даст новые функции. В конце концов, сколько было случаев выхода отличного продукта с припиской ”2” в конце названия после недоделанного первого поколения.

Где можно бесплатно получить Spotify Car Thing

Пока получить такой прибор могут только пользователи в США и только из числа тех, у кого есть подписка Premium. Для заявления о желании получить приглашение есть специальная страница. Несмотря на цену в 80 долларов в рамках тестирования получить гаджет можно бесплатно.

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Говорить о продажах в России пока рано, но не исключены даже официальные поставки. Особенно на фоне того, что с недавнего времени сервис официально представлен в России.