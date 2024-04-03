Товары с AliExpress, которые нужно купить здесь и сейчас. Многое со скидкой

AliExpress — довольно странный маркетплейс. С одной стороны, там есть всё, что угодно, а с другой — найти это довольно сложно. Если вы не знаете точно, что ищете, то в попытках найти нужный товар вы переберете ворох барахла с низким рейтингом, высокой ценой или дорогой доставкой. Чтобы избавить вас от этого, мы каждую неделю готовим подборки лучших товаров с этой площадки и делимся ими с вами. На этот раз включили в нее не только гаджеты, но и другие товары, многие из которых со скидкой. Поэтому не упустите шанс купить что-то хорошее, с высоким рейтингом, бесплатной доставкой, да еще и со скидкой.

Светильник с подсветкой и беспроводной зарядкой

Эта лампа в виде буквы G не имеет никакого отношения к Google, но менее интересной от этого не становится. Кроме того, что она может светиться разными цветами, в нее встроена беспроводная зарядка и колонка. То есть она не только украсит интерьер, но еще и сможет зарядить телефон или развлечь вас музыкой. Чудес от звука ждать не стоит, но послушать подкаст или музыку во время работы вполне можно.

Цена: 460 рублей

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Самый удобный органайзер для кабелей

Топовые товары с AliExpress, о которых не расскажут другие

У меня всегда было проблемой проложить кабели так, чтобы это смотрелось аккуратно. С такими прищепками ”кабельменеджмент” вышел на новый уровень. Они имеют самоклеящееся основание и, в зависимости от версии, могут разместить в себе разное количество кабелей. Размещайте их на стене, под столом или в других местах, где надо быстро проложить кабели. Если понадобится, можно просто открыть прищепку и убрать один из них или проложить еще один.

Цена: от 70 рублей

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Пайка для бампера

Изначально такой инструмент позиционируется, как средство для склеивания трещин на бампере, но можно использовать его и для другого пластика. Суть в том, что он нагревает специальные скобы, которые вплавляются в пластик и надежно держат его. Такая штука пригодится и дома. Возможно, результат будет выглядеть довольно грубо, но основная задача — восстановление целостности — будет решена. Когда скобы будут установлены, надо будет просто откусить лишнее кусачками.

Цена: ль 920 рублей

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Портативный паяльник с питанием от USB

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Этот паяльник в чем-то уступает более серьезным решениям, но он идеален для дома, если надо что-то иногда спаять. Корпус выглядит очень стильно, а для управления есть кнопки. Они позволяют регулировать температуру, которая будет отображаться на экране. Есть разные варианты комплектации, но и базовой хватит для решения всех основных задач.

Цена: 1 840 рублей

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Удобные тапки с массажным эффектом

Не только же о гаджетах говорить в нашей подборке. У нас для вас есть еще и тапки к лету. Это обычные резиновые шлепанцы, но они не только хорошо выглядят и качественно сделаны, но и обладают массажным эффектом. Для этого на верхней части подошвы у них есть множество мелких выступов. Есть широкий диапазон размеров и несколько цветов. Заказывайте сейчас, чтобы к лету они были у вас. Хотя доставка занимает всего 1,5-2 недели.

Цена: 1 100 рублей

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Светильник на аккумуляторах для интерьера и фото

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Я таким светильником уже давно пользуюсь для съемок. Он работает около часа на максимальной яркости или пару часов на яркости 60-70% и может выдавать любой свет. Можно выбрать между холодным или теплым, а также любой другой в диапазоне RGB. Для отображения режима работы есть небольшой экранчик, а если вам нужен какой-то сценарий, то и они тут тоже есть. Кроме творчества, такой светильник можно использовать в интерьере, ведь, кроме работы от аккумулятора, возможно питание от USB.

Цена: 1 420 рублей

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Мойка высокого давления для автомобиля

Все мы знаем, как машины моют на мойках. Такие же устройства можно купить для дома, но они обычно бывают очень большими и работают от сети. Этот гаджет немного уступает по мощности, зато работает от съемного аккумулятора. Есть комплектация с двумя батареями, есть с одной, а есть вообще без них. Вам останется только установить аккумулятор, налить жидкость для мойки в резервуар (если надо) и подключить шланг. Теперь вы сможете быстро и качественно помыть машину под давлением.

Цена: 2 220 рублей

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Полноразмерные наушники с шумоподавлением

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Про эти наушники мы подробно рассказывали в нашем большом обзоре UGREEN HiTune Max5, который вы можете сами почитать. Тут просто отмечу, что они качественные, звучат существенно лучше своей цены, имеют активное шумоподавление и сделаны из качественных материалов именитым брендом. Для своей ценовой категории они являются очень сбалансированным решением. Берите, пока не подорожало.

Цена: 3 700 рублей

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Недорогая и качественная веб-камера

Терпеть не могу, когда общается с человеком по видео, а видно его, как будто он пролил кефир на камеру. А ведь буквально на пару сотен рублей дороже можно купить хорошую камеру, вроде этой. Она снимает в HD-качестве и устанавливается на любой экран. Ее можно поставить на стол, полку или штатив. А широкий угол регулировки самой камеры позволит настроить ее так, как вам нужно.

Цена: 1 740 рублей

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Качественный кабель для зарядки

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В конце давайте поговорим о вечном. Кабели для зарядки нужны всем и всегда. Особенно такие, как этот Ugreen. Это именитый бренд, который при этом стоит относительно недорого. На выбор предлагаются USB Type-C и microUSB. С другой стороны во всех случаях будет обычный USB. На выбор есть длина от 25 сантиметров до 3 метров и быстрая доставка. Можно просто купить впрок, ведь кабели всегда пригодятся.

Цена: от 150 рублей

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