Товары с AliExpress, которые сейчас самое время купить

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Артем Сутягин 0

Сейчас, когда все дорожает, наверное, только AliExpress остается оплотом спокойствия. Пусть на него тоже влияют скачки курса, но там всегда есть гаджеты, которые можно заказать. Можно там, кстати, найти даже то, что в последние несколько дней пропало в России. Но сейчас не об этом, а о нескольких других крутых товарах, которые просто не могут не вызвать интерес, особенно сейчас, когда надо оборудовать себе место для удаленной работы или купить защиту для своих гаджетов. Вот несколько интересных вещей, которые точно пригодятся многим.

Ali

AliExpress может предложить многое.

Большой коврик для мышки и клавиатуры

Коврик для мышки — это довольно привычный аксессуар для многих рабочих столов. Лично я отказался от него некоторое время назад из-за того, что так и не могу смириться с его маленьким размером и тем, что он постоянно находится не на том месте. Потом я и вовсе перешел на трекпад, но такой коврик решил бы многие мои проблемы.

Все будет на одном коврике.

Он стелится не только под мышку, но и под клавиатуру. Благодаря своему большому размеру, он защитит стол от царапин, а рукам даст больше комфорта. Есть несколько цветов на выбор и несколько размеров — от 25х21 см до 120х60 см. Чтобы долго не ждать, можно выбрать что-то с экспресс доставкой. В этом случае товар привезут примерно за неделю.

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Держатель для проводов на стол

Производители пока не готовые перейти на сторону добра и унифицировать разъемы. Многие уже обеспокоились необходимостью освоения USB Type-С, но некоторым пока далеко до этого. Поэтому у нас на столах не просто много проводов из-за того, что их должно быть много, но часто они задваиваются из-за разного типа разъемов.

Все провода на своих местах

Еще больше крутых товаров с AliExpress собрано в этом Telegram-канале.

Такой органайзер решит многие проблемы с расположением проводов на столе. Каждый из них будет на своем месте, а вы сможете быстро взять нужный и подключить к гаджету. Дальше возвращаете его обратно и все.

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Переходник для компьютера и телефона

Современные компьютеры становятся все более и более тонкими. От этого на их корпусе становится все меньше разъемов, но хорошо, что появился универсальный разъем USB Type-C. Он позволяет всего одним проводом подключить под десяток устройств для одновременной работы.

По-настоящему универсальный переходник с большой скоростью передачи данных.

Такой переходник подключается через USB Type-С и предлагает разъемы для SD и microSD карт, три USB 3.0, HDMI, VGA, RJ-45, разъем для наушников 3.5 мм и разъем для подключения зарядки PD 3.0 мощностью до 100 Вт. Так к любому компьютеру с USB Type-С можно одновременно подключить все указанные устройства. Так же возможно подключение к смартфону для передачи данных в обе стороны и вывода изображения на экран.

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Отвертка, которая крутится сама

Когда часто разбираешь компьютерную технику, детские игрушки, радиоуправляемые модели и многое другое, то проблема использования отвертки известна многим. Ее просто неудобно крутить и хочется, чтобы она делала это сама.

Есть разные вариации, но в целом набор выглядит так.

Топовые товары AliExpress с хорошими отзывами и высоким рейтингом.

Эта отвертка сделает все сама. Для этого у нее на корпусе есть две кнопки управления, кнопка включения фонарика и разъем для зарядки. В комплекте 28 типов бит — от самых обычных до редких. Есть так же намагничиватель/размагничиватель, чтобы можно было выбрать, должны ли винты магнититься к бите или нет. Есть три типа наборов и возможность экспресс доставки.

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Нейлоновый ремешок для Xiaomi Mi Band

Ремешки позволяют сделать часы и трекеры не такими одинаковыми. Есть они и для Xiaomi Mi Band. При этом стоят они дешевле 200 рублей, а значит, можно купить несколько на все случаи жизни.

30 цветов и удобство ношения. Отличный выбор.

Шикарные гаджеты с AliExpress, которые нужно брать прямо сейчас.

Ремешки выпускаются для разных поколений Mi Band, начиная с третьего. Это надо выбрать при оформлении заказа. Доступно 30 комбинаций цвета, а для застегивания используется липучка.

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Защитное стекло Xiaomi Mi Band

Этот популярный браслет тоже может поцарапаться и его тоже жалко. Для его защиты можно купить стекло, которое выпускается в двух вариантах — прозрачном и черном.

Mi Band будет под надежной защитой.

На самом трекере такое стекло смотрится довольно интересно, просто немного меняет форму корпуса, делая ее более угловатой. Так оно не только защищает, но и придает иной внешний вид гаджету.

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