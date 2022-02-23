Топовые товары AliExpress с хорошими отзывами и высоким рейтингом

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Артем Сутягин 0

Весной хочется побаловать себя новой интересной покупкой. Позволить себе новый смартфон или автомобиль может не каждый, да и нужны они далеко не всем. Вместо этого можно купить какой-то новый необычный или просто полезный гаджет на AliExpress. Вот только выбрать такой гаджет бывает не так просто. Поиск ничего не дает, а друзья ничего не советуют. Но ничего, не переживайте, мы поможем. Ниже приведены несколько товаров, которые подойдут всем.

От этих товаров каждый будет доволен.

Умное реле для дома

Умный дом уже давно стал чем-то обыденным. Гаджеты стали стоить недорого, а ассортимент позволяет выбрать что угодно.

Умное реле

Это реле может быть частью умного дома, но куда полезнее оно как самостоятельный гаджет. Управлять можно через отдельное приложение при подключении реле к Wi-Fi сети. Вставить его под выключатель не получится (размер 23х39х88 мм), но разместить в щитке или зашить под отделку — запросто. Дальше сами решите, когда включать, например, подсветку или системы освещения.

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Внешний аккумулятор для ноутбука

Наверное, PowerBank есть у каждого из вас. А что, если от него надо не просто как-то там зарядить телефон за полдня, а сделать это быстро? Или и вовсе зарядить ноутбук. Решение есть.

Это Baseus и он зарядит все.

Тут еще больше крутых товаров с AliExpress, которые отобраны вручную.

Такой аккумулятор, пусть и большой (толщина 18 мм и вес 490 грамм), но имеет емкость 20 000 мАч и максимальную выходную мощность 100 Вт. Правда, если подключите несколько устройств, в сумме на них все равно будет выделено 100 Вт. На корпусе есть два USB Type-С (вход/выход) и два обычных USB с мощностью до 30 Вт каждый. Есть экспресс-доставка.

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Смарт-часы с AliExpress

Смарт-часы имеют или рассматривали к покупке почти все. А все из-за того, насколько они стали удобными и функциональными в последние годы.

Недорогие, но практичные часы Amazfit

Погода, уведомления с телефона, будильники, напоминания, поиск телефона, компас и много других функций. Все это есть в умных часах Amazfit Stratos. А еще они не боятся воды и имеют встроенный GSP. Вся информация, включая тренировки и отслеживание кислорода, отображается на экране с диагональю 1.34 дюйма. И имейте в виду, что сейчас часы продаются со скидкой.

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Удобный фонарь

Фонарик должен быть в каждом доме. То электричество отключат, но надо куда-то выйти и иметь свет, а то и просто надо залезть в темный уголок.

Такой фонарь пригодится хоть дома, хоть в походе.

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Это не умный фонарь, а скорее обычный. Зато у него есть наклоняемая верхняя часть. А еще он крепится на одежду и имеет несколько режимов работы. Есть даже регулировка яркости.

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Ультрафиолетовая лампа в патрон

Если коротко, то ультрафиолетовый свет помогает убить бактерии и даже вирусы. Вот одна такая лампа для дома.

Бактерии будут уничтожены.

Она вкручивается в обычный патрон и выдает описанный выше свет. Вряд ли она будет столь же эффективна, как лампы, которые обрабатывают салоны общественного транспорта. Зато она подойдет для дома и для создания в нем необычной атмосферы. Есть модели на 40, 60 или 80 светодиодов. А если не нравится ультрафиолет, есть два типа обычных классических ламп.

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Беспроводной пылесос для автомобиля

Наведение порядка в машине всегда было проблемой. Конечно, можно заехать на мойку и мастера все сделают сами, но часто бывает такое, что кузов еще чистый, и стоять час в очереди ради того, чтобы пропылесосить рассыпанные крошки, нелогично.

Такой и в кармане можно носить.

А еще многим приятно самим заниматься своим автомобилем. Этот пылесос имеет силу всасывания 8000 Па, систему легкой очистки и пригодится не только в автомобиле, но и дома. Например, чтобы прибраться на кухне или прочистить клавиатуру компьютера.

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Проектор звездного неба

Создать дома для себя, гостей или детей необычную атмосферу можно в один клик. Для этого нужен только проектор и смартфон.

Звездное небо — это красиво, романтично и весело.

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Управление производится через приложение. Несколько устройств можно связывать в группы. А еще есть две модели — одна без синхронизации, а другая может настраиваться на звуки музыки и работать им подстать.

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Набор для чистки наушников

Наушники не самая гигиеничная и защищенная от грязи вещь. Ее надо чистить и для этого мало просто сильно дунуть в них.

Этот набор подойдет не только для чистки наушников

Нужно пользоваться специальными наборами, вроде такого, который маскируется под обычную ручку, но имеет несколько самых полезных инструментов для очистки любых наушников (и не только).

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