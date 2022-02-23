Топовые товары AliExpress с хорошими отзывами и высоким рейтингом

Весной хочется побаловать себя новой интересной покупкой. Позволить себе новый смартфон или автомобиль может не каждый, да и нужны они далеко не всем. Вместо этого можно купить какой-то новый необычный или просто полезный гаджет на AliExpress. Вот только выбрать такой гаджет бывает не так просто. Поиск ничего не дает, а друзья ничего не советуют. Но ничего, не переживайте, мы поможем. Ниже приведены несколько товаров, которые подойдут всем.

Умное реле для дома

Умный дом уже давно стал чем-то обыденным. Гаджеты стали стоить недорого, а ассортимент позволяет выбрать что угодно.

Это реле может быть частью умного дома, но куда полезнее оно как самостоятельный гаджет. Управлять можно через отдельное приложение при подключении реле к Wi-Fi сети. Вставить его под выключатель не получится (размер 23х39х88 мм), но разместить в щитке или зашить под отделку — запросто. Дальше сами решите, когда включать, например, подсветку или системы освещения.

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Внешний аккумулятор для ноутбука

Наверное, PowerBank есть у каждого из вас. А что, если от него надо не просто как-то там зарядить телефон за полдня, а сделать это быстро? Или и вовсе зарядить ноутбук. Решение есть.

Тут еще больше крутых товаров с AliExpress, которые отобраны вручную.

Такой аккумулятор, пусть и большой (толщина 18 мм и вес 490 грамм), но имеет емкость 20 000 мАч и максимальную выходную мощность 100 Вт. Правда, если подключите несколько устройств, в сумме на них все равно будет выделено 100 Вт. На корпусе есть два USB Type-С (вход/выход) и два обычных USB с мощностью до 30 Вт каждый. Есть экспресс-доставка.

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Смарт-часы с AliExpress

Смарт-часы имеют или рассматривали к покупке почти все. А все из-за того, насколько они стали удобными и функциональными в последние годы.

Погода, уведомления с телефона, будильники, напоминания, поиск телефона, компас и много других функций. Все это есть в умных часах Amazfit Stratos. А еще они не боятся воды и имеют встроенный GSP. Вся информация, включая тренировки и отслеживание кислорода, отображается на экране с диагональю 1.34 дюйма. И имейте в виду, что сейчас часы продаются со скидкой.

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Удобный фонарь

Фонарик должен быть в каждом доме. То электричество отключат, но надо куда-то выйти и иметь свет, а то и просто надо залезть в темный уголок.

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Это не умный фонарь, а скорее обычный. Зато у него есть наклоняемая верхняя часть. А еще он крепится на одежду и имеет несколько режимов работы. Есть даже регулировка яркости.

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Ультрафиолетовая лампа в патрон

Если коротко, то ультрафиолетовый свет помогает убить бактерии и даже вирусы. Вот одна такая лампа для дома.

Она вкручивается в обычный патрон и выдает описанный выше свет. Вряд ли она будет столь же эффективна, как лампы, которые обрабатывают салоны общественного транспорта. Зато она подойдет для дома и для создания в нем необычной атмосферы. Есть модели на 40, 60 или 80 светодиодов. А если не нравится ультрафиолет, есть два типа обычных классических ламп.

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Беспроводной пылесос для автомобиля

Наведение порядка в машине всегда было проблемой. Конечно, можно заехать на мойку и мастера все сделают сами, но часто бывает такое, что кузов еще чистый, и стоять час в очереди ради того, чтобы пропылесосить рассыпанные крошки, нелогично.

А еще многим приятно самим заниматься своим автомобилем. Этот пылесос имеет силу всасывания 8000 Па, систему легкой очистки и пригодится не только в автомобиле, но и дома. Например, чтобы прибраться на кухне или прочистить клавиатуру компьютера.

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Проектор звездного неба

Создать дома для себя, гостей или детей необычную атмосферу можно в один клик. Для этого нужен только проектор и смартфон.

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Управление производится через приложение. Несколько устройств можно связывать в группы. А еще есть две модели — одна без синхронизации, а другая может настраиваться на звуки музыки и работать им подстать.

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Набор для чистки наушников

Наушники не самая гигиеничная и защищенная от грязи вещь. Ее надо чистить и для этого мало просто сильно дунуть в них.

Нужно пользоваться специальными наборами, вроде такого, который маскируется под обычную ручку, но имеет несколько самых полезных инструментов для очистки любых наушников (и не только).

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