Товары с AliExpress, которые согреют тело и душу

Когда промозглым осенним вечером возникает желание купить что-то интересное, можно долго штудировать сайты маркетплейсов или интернет-магазинов. Наверняка вы что-то найдете, но часто это будет что-то банальное, вроде новых наушников или чехольчика для телефона. Это хорошо, но необычные товары найти намного сложнее. Поэтому мы и готовим еженедельные подборки самых интересных товаров с AliExpress. Вот и сейчас мы собрали для вас лучшее, что нашли за прошедшую неделю. На этот раз тематикой стали товары для тепла и уюта, которые пригодятся, когда осень наберет свои обороты и вплотную приблизится к зиме.

Автоматический дозатор для мыла

Мыло есть в каждом доме, а современные его исполнения, вроде пены, постепенно вытесняют привычные куски, которые надо размыливать в руках.

Такая мыльница может заполняться специальным составом от производителя или тем, который можно купить недорого на любом маркетплейсе. Просто подносите руку, и из резервуара объемом 320 мл за 0,25 секунды вам будет выдана порция пены, которой достаточно для того, чтобы помыть руки. Полного бака хватит на несколько недель, а заряжать дозатор можно входящим в комплект кабелем.

Цена: 690 рублей

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Карманная соковыжималка Xiaomi

Свежий сок приятно греет, даже если он холодный. А если на улице жарко — он освежает. В общем, универсальная штука. А теперь его можно делать где угодно.

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Эта штука является скорее блендером, чем реальной соковыжималкой. Но от этого она не становится менее интересной. Она работает от встроенного аккумулятора, а в рабочей зоне находятся ножи, которые и перерабатывают фрукты в сок. Мыть все это можно под струей воды, а сделан прибор из пищевого пластика, чтобы быть безопасным.

Цена: 1 900 рублей

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Портативный чайник

Нагреть кипяток иногда надо не просто для удовольствия, но и для вполне конкретных задач. Чтобы была такая возможность, пригодится этот гаджет размером с термос.

Прибор позволяет нагревать воду любой температуры. Она будет отображаться на передней панели. А пресеты позволят нагреть воду для заварки чая, кофе или просто немного подогреть ее для того, чтобы развести детскую смесь. В общем, штука универсальная и очень пригодится в дороге.

Цена: 1 650 рублей

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Рассветный будильник

Чтобы с комфортом просыпаться утром, надо делать это постепенно, а не с ревом громкого будильника из смартфона. Чтобы сделать процесс пробуждения более мягким, сделаны такие будильники, которые особенно пригодятся зимой, когда солнце встает очень поздно.

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Суть в том, что будильник имеет подсветку и может наполнить комнату мягким светом, чтобы организм воспринял это как реальный восход и сам начал просыпаться. Как итог вы будете более бодрым в течение всего дня. А в качестве бонуса будут дополнительные цвета подсветки и отображение таких параметров, как время и дата.

Цена: 1 300 рублей

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Декоративный настольный камин

Этот прибор не имеет ничего общего с настоящим пламенем. Но при первом взгляде на него кажется, что там действительно что-то горит.

На самом деле это всего лишь увлажнитель, который выпускает пар и подсвечивает его оранжево-желтым светом. Сам он работает от встроенного аккумулятора и пригодится зимой, когда воздух очень сухой. Увлажнить большую комнату не получится, но поставить такой гаджет на рабочий стол будет отличной идеей. На выбор есть два цвета и два варианта дизайна.

Цена: 1 200 рублей

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Отпариватель для одежды Xiaomi

Отпариватель нужен для того, чтобы не гладить одежду и не ”травмировать” ее горячим утюгом. Разглаживать складки будет пар.

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Этот гаджет производится Xiaomi под брендом Mijia и выдает пар с температурой до 130 градусов. Это подойдет почти для всех тканей. Работает он от розетки, так как на образование пара нужно много энергии. Зато в целом конструкция очень стильная и эргономичная. При заказе можно выбрать тип вилки, чтобы соответствовала нашим розеткам.

Цена: 2 300 рублей

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Ирригатор для всей семьи

Этот прибор позволяет не просто чистить зубы, но и мыть их под давлением, вымывая остатки пищи из самых труднодоступных мест.

Сам он очень компактный и работает от встроенного аккумулятора. А в комплекте есть несколько насадок, которые можно использовать в разных ситуациях. Учитывая цену, сопоставимую с ценой электрической зубной щетки, такие можно купить для каждого члена семьи. Получится дешевле, чем потом ходить к стоматологу. А еще этот гаджет тоже производится Xiaomi и он не боится воды.

Цена: 2 600 рублей

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Настольный увлажнитель воздуха

Это просто еще один увлажнитель, у которого, впрочем, есть собственные преимущества.

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Он небольшой и имеет несколько режимов. Большую комнату увлажнить он не сможет, но локально изменить микроклимат сможет запросто. Поэтому его можно поставить на рабочий стол. Если вы его случайно уроните — не беда. Система герметична и вода не прольется. Это очень хорошо, если увлажнитель стоит на столе с бумагами. А работает он от сети, USB-порта компьютера или от внешнего аккумулятора.

Цена: 340 рублей

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