Xiaomi Mi Band 6 показался на живых фото. Вы удивлены?

Может показаться, что 2021 год только начался, но это не так. На самом деле прошла уже четверть этого года, а разные бренды показали нам кучу всего нового и интересного. У нас были смартфоны, часы, планшеты и другие гаджеты. Вот только один из них всегда стоит особняком и является чуть ли не самым важным явлением в мире носимой электроники. Как бы это не прозвучало громко, но он — одно из немногих устройств, которые могут примирить фанатов Android и iOS. Стоит недорого, выглядит хорошо, работает долго… Все это про Xiaomi Mi Band — браслет, первое поколение которого выпустили уже довольно давно, но с тех пор он становится только интереснее. Каждое новое поколение привлекает много внимание и совсем скоро должно выйти уже шестое. Теперь мы знаем, как оно будет выглядеть. Стоит ли ждать сюрпризов в этом году?

Как будет выглядеть Xiaomi Mi Band 6

Среди новых продуктов, которые выйдут во втором квартале 2021 года, мы ожидаем увидеть Mi Band 6. Популярный фитнес-трекер Xiaomi вот-вот войдет в шестое поколение, и, согласно нескольким утечкам, новый браслет принесет одни из величайших обновлений в своей истории. Пару дней назад появилась информация о том, что пользователи смогут отвечать в WhatsApp и Telegram прямо со своего гаджета.

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Это еще больше стирает грань между трекерами и смарт-часами, которая стала чуть менее заметной после выхода Huawei Watch GT, и дальше она только блекла. Но если тогда она стиралась от большего к меньшему, то теперь в обратную сторону.

Теперь появилось новое изображение, показывающее Mi Band 6 и Mi Smart Band 6. Пока оно только дает представление о том, как будет выглядеть новый гаджет и как он будет заряжаться. Но этого уже достаточно, чтобы понимать, что внешне почти ничего не поменялось.

Что известно о Xiaomi Mi Band 6

Mi Band 6 появился под номером модели XMSH15HM и носит имя Huami. Это неудивительно, ведь Xiaomi является акционером Huami, а гигант мира носимых устройств стоит за производством умных браслетов Xiaomi. Просочившиеся данные, показав каким будет Mi Band 6, фактически подтвердили, что он будет похож на текущий Mi Band 5. Впрочем именно за такой формат и любят легкий и недорогой трекер. Главное, чтобы он развивался в плане функций.

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Ранее мы уже видели интересные утечки данных о новых Xiaomi Mi Band 6. Они были обнадеживающими, но далекими от даты презентации, а значит, вызывали больше сомнений. Тем не менее, они обещали нам, что новый трекер будет обеспечивать мониторинг кислорода в крови. Он также должен был предложить поддержку Amazon Alexa в глобальной версии и иметь 30 режимов тренировок.

Будет ли в Mi Band 6 встроенный GPS

Другие отчеты показывают, что трекер получит встроенный GPS и некоторые автоматические функции работы. Китайская версия получит NFC для бесконтактной оплаты. Однако нельзя быть точно уверенными в том, будет ли такая функция поддерживаться в международной версии. Согласитесь, хотелось бы. Было бы здорово иметь Mi Band с поддержкой NFC и поддержкой глобальных систем безналичных платежей.

Есть и несколько других параметров новинки, которые вызывают немало интереса и являются тем, что должно развиваться от поколения к поколению. Но, к сожалению, просочившиеся изображения не показывают, как будет выглядеть экран устройства.

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Какой экран будет в Mi Band 6

Здравый смысл и многие более ранние утечки говорили о том, что экран смартфона будет более крупным, чем в предыдущем поколении. До этого он тоже показывал тенденцию к росту, а еще в процессе эволюции стал цветным, против обычного монохромного в первых поколениях.

На изображении виден ремешок черного цвета. Однако мы можем не сомневаться в том, что палитра ремешков будет куда более богатой. В том числе будет большое количество сторонних вариантов. А вот говорить о взаимозаменяемости с предыдущим поколением пока рано. Напомню, ремешки от Mi Band 4 подходили к Mi Band 5 с большим трудом. Связано это с пусть и небольшим, но отклонением в размерах корпуса устройств разных поколений.

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Когда выйдет Xiaomi Mi Band 6

Мы можем быть уверены, что в ближайшие дни появится больше информации. Она всегда начинает намного активнее просачиваться именно перед презентацией. Часто даже полностью раскрывает все характеристики устройств, делая мероприятие не интересным — убивая его интригу.

Хотя подтверждения даты запуска нет, многие источники сводятся к тому, что он состоится до июня этого года. А значит, ждать осталось недолго.