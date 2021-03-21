США снимают санкции с Xiaomi, а Telegram превращается в Clubhouse: итоги недели

На этой неделе было столько интересных событий, что не обсудить их еще раз просто нельзя. Мало того, что Telegram начала превращаться в Clubhouse, так еще и Samsung дала не один повод поговорить о себе. Во-первых, вышли продолжения культовых моделей прошлого года, а во-вторых, компания сказала, что ждать Galaxy Note в этом году не стоит. Сопоставим факты и поймем, стоит ли ждать его в следующем году. А еще, если вы не слышали, американский суд снял санкции с Xiaomi. Оказывается, так можно было. Может быть это могло сработать и с Huawei? Обсудим эти и другие новости прошедшей недели в нашей традиционной новостной подборке.

Американский суд снял санкции с Xiaomi

В начале 2021 года США внесли Xiaomi в чёрный список компаний-угроз национальной безопасности. Её обвинили в отрудничестве с министерством обороны Китая. Несмотря на то что само по себе внесение в чёрный список не предусматривало для Xiaomi тех же ограничений, что были наложены американской стороной на Huawei, ей всё-таки пришлось столкнуться с рядом трудностей. Например, инвесторам запретили покупать акции Xiaomi. Но китайцы обратились в американский суд с иском к США и выиграли.

Поводом для внесения Xiaomi в чёрный список стало награждение генерального директора компании Лея Цзюня китайским агентством, которое непосредственно взаимодействует с военной отраслью страны. Нет, сама награда не была присуждена за помощь местному министерству обороны. Просто американцев смутил тот факт, что инициатором награды было именно то агентство, которое ведёт непосредственную работу с военизированными предприятиями. Поэтому перед тем, как покинуть пост президента США Дональд Трамп подписал указ о внесении Xiaomi в чёрный список.

Но юристы Xiaomi решили, что у США нет никаких оснований для введения ограничений против компании и обратились в суд. Весь процесс на удивление прошёл достаточно быстро. В январе вышел указ президента, решением которого Xiaomi внесли в чёрный список, а в марте суд уже отменил его. Окружной судья Рудольф Контрерас пришёл к выводу, что США действовали в рамках своих полномочий, руководствуясь положениями закона от 1999 года, который требовал составлять список компаний, связанных с китайской военной отраслью.

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Однако само награждение генерального директора Xiaomi Лея Цзюня китайским агентством, связанным с министерством обороны, судье показалось недостаточным основанием для введения ограничений. По его мнению, чтобы компанию внесли в чёрный список предприятий, угрожающих национальной безопасности США, необходимы более весомые доказательства сотрудничества Xiaomi и китайских военных. А их до настоящего момента предоставлено не было. Поэтому, решил судья, наложенные на компанию ограничения необходимо снять.

Правда, исключение Xiaomi из чёрного списка является скорее не окончательным решением, а предупредительной мерой. Её целью было не допустить введения незаконных ограничений, основанных не на фактах, а на предположениях и домыслах. Поэтому, если Минобороны США сможет доказать, что Xiaomi действительно сотрудничала с военными Китая, ограничения будут восстановлены в полном объёме и, возможно, даже расширены, как это было в отношении Huawei. Но пока Xiaomi может вести свой бизнес так же, как и раньше.

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Решение суда об исключении Xiaomi из списка угроз национальной безопасности США может стать серьёзным и очень ценным прецедентом для американского судопроизводства. Ведь если с Xiaomi сняли ограничения, то впредь это сможет служить какой-никакой защитой для других китайских компаний, которые до настоящего момента были под постоянной угрозой введения ограничений против них. А так – разумеется, при отсутствии вины – они тоже смогут обратиться в суд, который, руководствуясь делом Xiaomi, сможет снять с них введённые ограничения.

Первое впечатление от Samsung Galaxy A52 и A72

Есть у Samsung одна очень крутая линейка смартфонов! Естественно, она не одна, но А-серия всегда стояла особняком, доказывая, что можно купить отличный смартфон, не платя за него очень много. Сейчас пришло время и компания показала новый смартфон этой серии. Точнее, несколько смартфонов, которые получили названия Galaxy A52, Galaxy A52 5G и Galaxy A72. Некоторые отличия между этими устройствами есть, поэтому на них стоит остановиться более подробно. Сейчас расскажу о новинках, а вы сами решите, стоило ли ждать их выхода. Забегая вперед, скажу, что по некоторым пунктам изменилось мало, но что-то стало существенно лучше.

Сразу стоит оговориться, что это не обзор в прямом понимании этого слова, а просто первое впечатление от того, что нам представили. Полноценный обзор мы выпустим чуть позже, так как эту модель мы просто не можем пропустить, а рассказ о ней хочется сделать полноценным и основательным. Особенно учитывая два факта: в прошлом году Samsung продала 63% смартфонов в мире, а в России самой продаваемой моделью была Galaxy A51.

Что заставит меня купить новые смарт-часы Samsung

Новинки выпускаются в четырех цветах, которые можно просто описать, как черный, белый, голубой и фиолетовый. Зачем-то к каждому из них приписано ”Awesome”, но хотелки маркетологов тоже надо удовлетворять. Хотя, как по мне, то достаточно слов, которые можно использовать вместе с названием цвета, чтобы было красиво.

Все три модели имеют почти одинаковую камеру за исключением одного модуля. Внешне она соответствует общим течения дизайна этого года, которые задала линейка Galaxy S21. Смартфоны получили основную камеру с разрешением 64 Мп и оптической стабилизацией, ультраширик на 12 Мп, макрокамеру на 5 Мп и датчик глубины на 5 Мп у Galaxy A52 и А52 5G. Вместо последнего модуля, Galaxy A72 получил телеобъектив с трехкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Фронталка на всех моделях разместилась в отверстии экрана и получила разрешение 32 Мп.

Samsung обещала обновлять свои Android-смартфоны 4 года. А что по факту?

Съемка видео возможна с разрешением до 4K. При этом во время такой съемки можно делать фотографии с разрешением 8 Мп, нажимая на отдельную кнопку. Всего для фото возможно определение до 30 различных сцен, включая природу, животных, еду и тому подобное. Для фронтальной камеры есть функция My Filter, позволяющая настраивать фильтры так, чтобы селфи смотрелись именно так, как вам хочется.

Естественно не забыли и о ночном режиме, а матрица получила технологию объединения пикселей для повышения качества изображения.

Диагональ экрана Galaxy A52 составляет 6,5 дюйма, в Galaxy A72 — 6,7 дюйма. В обоих случаях разрешение будет 1080 на 2400 точек (FHD+)/ Плотность точек в первом случае будет 470 ppi, а во втором 394 ppi.

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Частота обновления экрана 120 Гц есть только в одной модели — Galaxy A52 5G. Остальные получили только 90 Гц, но и этого вполне достаточно. При этом Samsung говорит о том, что шлейф картинки на ее экранах будет намного меньше, чем у конкурентов с iPS. Например, AMOLED-матрицы с частотой обновления 120 Гц обеспечивают намного меньший шлейф, чем IPS с частотой 144 Гц.

Яркость экрана выросла на 33% для 52-ой серии и на 14% для 72-ой. В обоих случаях экраны имеют пиковую яркость 800 нит. Естественно, не забыли и обо всех функциях, которые делают экран более комфортным для глаз.

Защита новых смартфонов от воды и пыли на высоком уровне, но не настолько высоком, как у флагманских моделей. Тут ограничились стандартом IP67. Впрочем, пару лет назад большинству о таком можно было только мечтать. Да и сейчас это обеспечивает возможность погружения смартфона в воду на глубину до метра на срок до 30 минут. Но я все равно не рекомендую этого делать и в этой статье подробно рассказывал почему.

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Galaxy A52 и Galaxy A52 5G получили аккумулятор емкостью 4500 мАч. Galaxy A72 досталась батарейка на 5000 мАч. И в том, и в другом случае это отличный показатель, которого будет достаточно для использования в течение всего дня и даже больше. Быстрая зарядка есть, но «всего» на 25 Вт.

Из прочего можно отметить, что смартфоны получили варианты встроенной памяти на 129 и 256 ГБ с возможностью расширения картами памяти до 1 ТБ. Оперативной памяти предлагается 4 или 6 ГБ для Galaxy A52 и 6 или 8 ГБ для Galaxy A72 Так же во всех трех моделях есть стереозвук и поддержка Dolby Atmos. Заявлено даже, что динамики Galaxy A52 стали на 43% громче прошлогодней модели.

Работает смартфон под управлением Android 11 и фирменной оболочки OneUI 3.0 с поддержкой всей инфраструктуры Samsung и ее партнеров.

Цены стоит Galaxy A52

Рекомендованная цена Galaxy A52 4/128ГБ — 26 990 рублей

Рекомендованная цена Galaxy A52 8/256ГБ — 32 990 рублей

Цены Galaxy A72

Рекомендованная цена Galaxy A72 6/128ГБ — 35 990 рублей

Рекомендованная цена Galaxy A72 8/256ГБ — 39 990 рублей

Более подробно о смартфонах мы расскажем совсем скоро, когда сможем их основательно протестировать и предметно рассказать об их плюсах и минусах.

Новые функции Android 12 beta 2

В ночь с 17 на 18 марта Google выпустила вторую тестовую сборку Android 12 для предварительных испытаний в закрытом режиме. Она вышла ровно через месяц с момента запуска предыдущей сборки. Получить к ней доступ могу только разработчики, владеющие совместимыми моделями смартфонов Google Pixel. Поэтому сборка так и называется – Developer Preview. Но, в отличие от дебютной бета-версии, Developer Preview 2 расширяет доступный спектр функциональных возможностей и исправления многих багов, обнаруженных в первой сборке DP, вышедшей в феврале.

Несмотря на то что нововведений в Android 12 Developer Preview 2 довольно много, почти все они относятся скорее к числу косметических. Во всяком случае, таких функций, которые бы действительно оказывали влияние на операционную систему и опыт взаимодействия с ней, очень мало.

Впрочем, пройдёмся по всем:

Ночная тема для смартфонов Google Pixel стала немного светлее;

Выделенный режим стриминга игр со смартфона на YouTube Live;

Возможность вынести на рабочий стол виджет любого человека;

Новая поисковая строка для поиска системных компонентов в Pixel Launcher;

Изменение цветовое оформление фона папок в Pixel Launcher;

Уменьшен размер шрифта, используемого в названии приложений на рабочем столе;

Видоизменено оформление страницы с настройкой виджетов;

Косметические изменения экрана блокировки;

Режим использования одной рукой;

Расширенный спектр инструментов взаимодействия с режимом картинка-в-картинке.

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Как видите, действительно ничего особенного. Но это было ожидаемо. Основной спектр нововведений, пусть и в нерабочем состоянии, был реализовин Google в дебютной сборке Developer Preview, которая вышла месяцем ранее. Разработчикам компании ещё предстоит заставить их правильно функционировать, но, очевидно, что на это уйдёт ещё какое-то время.

А вот, чем нас порадовала первая сборка Android 12 Developer Preview:

Уменьшение насыщенности цветов – позволяет приглушить цвета на дисплее, если они кажутся вам слишком яркими и насыщенными;

Screen Time-out – нужна для кратковременного отключения всех функций смартфона, например, если требуется на чём-то сосредоточиться;

Обратная отдача для внешних контроллеров – передаёт вибрацию в критических моментах игры со смартфона на контроллер PS или Xbox;

Индикатор камеры и микрофона – начинает мигать зелёным или оранжевым, когда ведётся аудио- или фото- и видеофиксация (в т.ч. в фоновом режиме);

Поддержка двойных нажатий на клавишу питания – позволяет делать скриншоты или быстро вызывать Google Assistant (пока неактивна);

Пролистываемые скриншоты – позволяет сделать скриншот всей веб-страницы целиком или чата (до выбранных самостоятельно пределов);

Возможность отправить пароль от Wi-Fi – для этого используется технология беспроводной передачи данных Nearby Sharing;

Улучшенные уведомления – теперь можно с удобством «заснузить» оповещение, удалить его или перейти в настройки;

Виджеты 2.0 – Google расширила их применение, изменив оформление и разрешив создавать миниатюры текущих задач, например, диалогов в мессенджерах и т.п.;

Защита приложений – с выходом Android 12 можно будет устанавливать пароли на отдельные приложения по своему желанию;

Компактный режим – у пользователей больших смартфонов появится возможность притянуть интерфейс к нижней части экрана, уменьшив его элементы для удобства использования.

Скорее всего, внедрение новых функций в Android 12 продлится аккурат до выхода публичной бета-версии, которую Google ориентировочно выпустит в мае-июне, сразу после конференции Google I/O. Однако в прошлом году, например, её не было. Поэтому высоко вероятно, что Google может позволить себе сместить сроки запуска общедоступной тестовой версии обновления Android на более позднее время, чтобы подготовиться.

Developer Preview – это сборка, которая не может быть установлена на другие смартфоны, кроме Google Pixel. Даже если производитель сам захочет адаптировать её под свой аппарат, у него ничего не выйдет из-за технических ограничений. Поэтому протестировать обновление на данном этапе могут только те пользователи, которые владеют одним из «пиксельных» устройств и прошли регистрацию в программе бета-тестирования.

Какие смартфоны первыми обновятся до Android 12

Что касается сроков релиза, то ориентировочно он состоится в октябре-ноябре. Год от год Google вносит изменения в сроки запуска, но обычно это продиктовано не её собственными пожеланиями, а фактическими обстоятельствами. Так, из-за пандемии компании пришлось сократить время тестирования, но при этом релиз состоялся немного позже запланированного. Всё дело в том, что само тестирование началось с задержкой аж в целый месяц.

Galaxy Note 21 не будет

Среди читателей нашего сайта довольно много фанатов линейки Samsung Galaxy или просто людей, небезразличных к его судьбе. Это становится понятно по тому, какой интерес и обсуждение вызывают материалы про данный смартфон. Больше всего ”шума” вызывали статьи, в которых мы рассказывали, что Samsung может полностью отказаться от линейки Galaxy. Спешу обрадовать — смартфон будет жить. Правда, пока непонятно в каком виде, но руководство компании дало понять, что не собирается отказываться от этого начинания. Но намекнуло, что в этом году его не будет. Или все же будет, но в другое время? Давайте попробуем разобраться, что имел в виду генеральный директор компании, когда говорил об этом смартфоне.

Представление нового Samsung Galaxy Note во второй половине каждого года стало уже настоящей традицией. Миллионы фанатов технологий ждали, что же им покажут, а заодно в тайне надеялись, что презентация Apple, которая бывает примерно в это же время, окажется провалом, и Note начнет триумфальное шествие по планете. На самом деле это слишком разные устройства для того, чтобы их сравнивать настолько прямолинейно.

Что заставит меня купить новые смарт-часы Samsung

Мало того, что они отличаются между собой по принципу операционной системы, чего уже достаточно, чтобы говорить о том, что они разные, так они еще и отличаются по философии. iPhone — это классический смартфон, а Galaxy Note построен вокруг философии использования стилуса, но именно он и станет в этом году тем, что погубит линейку.

На 52-м очередном собрании акционеров в Южной Корее генеральный директор Samsung Electronics Дон Чжин Ко сообщил, что компания не будет выпускать новые устройства серии Galaxy Note во второй половине года. Он также подтвердил, что компания не отказывалась от линейки Galaxy Note.

В январе Samsung анонсировала флагманские телефоны Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Последний стал первой S-серией компании с поддержкой стилуса S Pen. Поскольку компания уже представила телефон со стилусом, бренду будет сложно выпустить в этом году телефон серии Note.

До запуска S21 Ultra стилус S Pen оставалась эксклюзивной фишкой линейки Note. В сообщениях утверждалось, что грядущий Galaxy Z Fold 3 будет поддерживать S Pen. Ходят слухи, что даже телефоны Samsung среднего класса могут поставляться с поддержкой стилуса.

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Именно поэтому многие аналитики сходились во мнении, что Galaxy Note 21 просто не будет, как и его последующих версий. Такая идея выдвигалась аналитиками еще в прошлом году, но выход S21 Ultra только укрепил их и всех нас в этой мысли. По всем раскладам Samsung должна была отказаться от выпуска Note, но теперь нам снова подвесили интригу.

Новая разработка не означает, что у Samsung нет линейки Galaxy Note. Ко сказал: ”Дело не в том, что мы не выпускаем новые продукты. Сроки могут отличаться, но в следующем году мы готовимся продолжить эту линейку”.

Как это часто бывает, высказывания руководителей компаний оставляют больше вопросов, чем ответов. Например, означают ли слова о том, что Samsung не планирует выпускать Note во второй половине года, то, что запуск могут перенести на первую? Учитывая, что Galaxy S21 представили на полтора месяца раньше, чем делают это обычно, перенос с августа на такой же срок назад как раз означал бы попадание в первую половину года.

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С другой стороны, обосновать необходимость существования линейки все еще сложно. Как сложно и объяснить, почему надо пропускать год, чтобы продолжить историю линейки. Тогда все будет вообще сложно даже с неймингом. Galaxy Note 10, Note 20, Note 22… Что-то не так, да?

Многие со мной согласятся, что если Samsung действительно не планирует выпускать новый Note в этом году, то мы не увидим его и позже. Возможно, так руководитель хочет успокоить инвесторов и фанатов марки, которые немного занервничали. А в следующем году уже будет понятно, стоит ли продолжать линейку. Все немного уляжется, станет понятно, выпустят ли Fold с S Pen и каким будет Galaxy S22. Там уже можно будет думать, нужна ли линейка Note, как таковая или ее время окончательно прошло в прошлом году.

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Недавние отчеты показали, что южнокорейский технологический гигант может анонсировать складной смартфон Galaxy Z Fold 3 и телефон-раскладушку Galaxy Z Flip 2 в июле. Неясно, планирует ли компания выпустить в конце этого года какой-либо другой флагманский телефон, но время расставит все на свои места. Зато уже сейчас мы получили почти официальное подтверждение сомнений Samsung в нужности Galaxy Note.

Telegram превращается в Clubhouse

Мы все любим Telegram. Для редакции AndroidInsider.ru это вообще один из основных рабочих инструментов, посредством которого мы взаимодействуем друг с другом, координируем свои действия и просто общаемся. Поэтому для нас (да и для вас, я уверен, тоже) большое значение имеют обновления, которые разработчики мессенджера выпускают с завидной регулярностью. Всё-таки именно благодаря апдейтам наш любимый сервис превратился из просто средства общения в супер-платформу с обширным спектром возможностей. А обновление Telegram 7.6 это только подтвердило.

19 марта, Telegram для Android получил обновление за номером 7.6. Как и ожидалось, создатели мессенджера сосредоточились на функции голосовых чатов. Несмотря на то что она появилась в ещё в прошлом году, в исходном виде она не вызывала особого желания ей пользователей. Но, посмотрев на то, как всё устроено в Clubhouse, разработчики Telegram сделали всё по уму.

Голосовые чаты без ограничений. С выходом обновления ограничение на количество участников, которое было установлено на отметке в 5000 пользователей, было снято. Теперь вместимость голосовых чатов не ограничена, и их аудитория может исчисляться хоть сотнями тысяч, хоть миллионами.

Запись эфиров. О такой возможности пользователи просили создателей Telegram с самого начала. Потому что было не очень удобно слушать то, о чём говорят участники чата, только в прямом эфире. Люди хотели зайти постфактум и послушать всё, о чём остальные пользователи наговорили без них. Правда, администраторы чата должны предварительно включить запись вручную.

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Поднятие руки. Эта фишка впервые тоже появилась в Clubhouse. Таким образом пользователи, которым не разрешено говорить, могут попросить у администратора слово специальным действием поднятия руки. Он увидит анимацию на своём экране и уже потом решит – дать слово или отказать.

Ссылки на голосовые чаты для спикеров и слушателей. Теперь администраторы публичных групп и каналов смогут создавать пригласительные ссылки, сразу открывающие доступ к голосовому чату. Для спикеров, которым не придётся ждать, пока им дадут слово, и слушателей они будут разными.

Участие от имени канала. Теперь администраторы каналов смогут участвовать в дискуссии от имени самого канала, а не от своего имени. Это сделано с целью анонимизации участников беседы. Правда, изменить свой голос пока возможности нет.

Помимо крупных нововведений, описанных выше, пользователей так же ждут более мелкие изменения, направленные на повышение удобства и улучшение опыта использования:

Отмена пересылки сообщения. Если вы нечаянно выбрали не тот чат для пересылки, нажмите на значок X перед отправкой – это отменит пересылку и позволит выбрать другой чат.

Перезапуск голосовых сообщений. Если вы прервали воспроизведение голосового сообщения, вы можете начать его с того же места, на котором остановились, как в видео.

Дополнительное действие при смахивании. Это эксклюзивное нововведение для пользователей Android. Теперь при свайпе по чату они получат доступ к пяти действиям вместо четырёх: закрепить, пометить как прочитанный, архивировать, выключить уведомления и удалить.

Как настроить автоудаление сообщений в Telegram на Android

Обновление Telegram 7.6 для Android уже доступно в Google Play всем желающим. Если апдейт на установился автоматически, хотя у вас включено автообновление, не переживайте. Возможно, алгоритмы ещё не успели среагировать. Поэтому, если вам не терпится опробовать свежую версию мессенджера, можете загрузить её себе на устройство по этой ссылке. А, если у вас смартфон, который не поддерживает Google Play, можете скачать Telegram в виде APK отсюда, чтобы установить его вручную. Главное – не забудьте потом удалить установочный файл.

Каким будет Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi Mi Mix всегда был в авангарде технологий и представлял собой лучшее из того, что было у Xiaomi на момент выхода смартфона. Одна только смелая, пусть и не самая удобная безрамочность первой модели чего стоит. Дальше было больше, но теперь пришло время Xiaomi Mi Mix 4. Его ждали довольно долго, и компания уже дала понять, что в этом году он все же выйдет. Многие гадали, каким он будет, но сейчас у нас с вами есть фотографии, показывающие некоторые его «запчасти». В целом этого достаточно, чтобы понимать, каким он будет и чем постарается удивить преданных фанатов марки. Хотя, если честно, удивить этим кого-то уже сложно. Вот если с ценой еще что-то сделают, то будет намного интересней.

Наверняка, вы уже догадались, что новый складной смартфон компании будет складным. Именно о первом складном телефоне Xiaomi ходили всевозможные дикие слухи. Мы многое видели — от видео до запатентованных дизайнов и шпионских снимков, — но ничего конкретного у нас не было.

Только сейчас появилось что-то, что может хоть как-то пролить свет на грядущий суперфлагман китайского бренда. Новый набор реальных (скорее всего) фотографий предполагаемого складного телефона Xiaomi теперь добавляет интриги. Вряд ли речь идет о какой-то другой модели, учитывая, что именно в этом году мы ждем новый Mi Mix. Так стало намного интереснее, согласитесь?

Изображения изначально просочились в Weibo, но вскоре были удалены. Однако, как говорится, что попало в Интернет — останется там навсегда. Так некоторым особо шустрым пользователям социальной сети удалось успеть сохранить фотографии. Они и приведены в этой статье.

Конечно, на них не показан готовый телефон, как это было в случае с Xiaomi Mi 11 Pro. Напомню, он еще не вышел, но уже несколько недель назад на YouTube появился его обзор. В его реальность можно поверить, учитывая, как утекали прототипы других смартфонов. Например, того же Google Pixel.

Зачем Xiaomi Mi 11 Pro второй экран

На фотографиях нам показали несколько частей предполагаемого смартфона. Внешне они выглядят очень реалистичными и дают четкое представление о том, как будет складываться корпус. Механизм будет похож на тот, что применяет Samsung в Galaxy Z Fold 2. Эта идея, заложенная в первом Fold, оказалась самой жизнеспособной. И даже Huawei, которая представила свой складной смартфон всего на пару дней позже Samsung, в итоге отказалась от своего ”экрана наружу” и убрала его внутрь.

Xiaomi Mi Mix 4 может стать третьим актуальным смартфоном с такой конструкцией. Вы спросите, почему это именно Mi Mix 4, но самые внимательные читатели уже заметили на фотографиях логотип Mix на внешней части корпуса. Еще в феврале компания дала понять, что Mi Mix будет и вот он перед нами.

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Судя по всему, смартфон будет оснащен тремя датчиками камеры, выровненными по горизонтали. Однако то, как камера показана на снимках, выглядит немного странным. Маловероятно, что модуль будет выглядеть именно так. Скорее всего, это означает, что концепция камеры утверждена, но сам модель пока не готов. Сейчас в корпус вставлено что-то вроде заглушки.

Это говорит о том, что дизайн может измениться, но вряд ли основных модулей будет больше или меньше. Именно три камеры являются оптимальным выбором.

Интересно, почему утечка была удалена из Weibo. Это может быть связано как минимум с тремя причинами. Первая и самая простая заключается в том, что сама Xiaomi приложила к этому руку, чтобы никто не распространял информацию, не предназначенную для посторонних глаз. По крайней мере пока.

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Вторая причина также может быть связана с Xiaomi. Если фотографии утекли не сами, а являются частью подогрева интереса к грядущей новинке, их удаление может быть призвано усилить эффект. Если фотографии появились, а потом их кто-то удалил, значит, это все не просто так.

Третья причина самая банальная — это фейк. Тот самый фейк, который автор сам решил удалить, чтобы потом у него не было проблем. Как бы то ни было, информация все равно интересная и она заставляет задуматься над тем, что Xiaomi Mi Mix 4 будет именно складным.

Конечно, хотелось бы, чтобы он был раздвижным, как новый Oppo, но этого мы вряд ли дождемся. Понятно одно — последняя модель Mi Mix была выпущена еще в 2019 году, так что, безусловно, пришло время для обновления. Складной телефон может быть правильным способом для Xiaomi возродить интерес к серии и воскресить ее в 2021 году.