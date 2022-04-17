Блокировка Сбербанк Онлайн и чистка App Gallery: итоги недели

На этой неделе самые горячие новости касались Сбербанка. Сначала его приложение удалили из AppStore, а потом и из Google Play. Но мы давали советы, как вернуть приложение на телефон и что делать, если оно у вас уже установлено. Повторим самое важное, чтобы вы и дальше имели доступ к своему счету. Также Huawei решила не рисковать и удалила приложение Сбера из AppGallery. А завершилось все тем, что из SberPay пропали карты МИР. Впрочем, говорят, что эта мера временная. Но были на этой неделе и другие новости. Например о выходе Google Pixel 6a и Harmony OS 3. Все это и многое другое в нашей традиционной новостной подборке.

Huawei удалила приложения российских банков

Несмотря на то что большинство смартфонов, которые продаются на российском рынке, имеют китайское происхождение, риск их отключения от сервисов Google по-прежнему есть. Если поисковый гигант решит заблокировать GMS на территории России, никто ему в этом не помешает, потому что системные службы не являются частью Android, а распространяются как самостоятельная надстройка. Поэтому, чтобы избежать возможных осложнений, я рекомендовал всем покупать смартфоны Huawei, которые не зависят от Google совсем, а значит, и отключать там будет нечего. Но я ошибался.

Оказывается, Huawei по-прежнему очень сильно зависит от США и решений, которые они принимают. Поэтому полагаться на этот бренд, несмотря на показную независимость от Google, судя по всему, тоже нельзя. Вы сразу со мной согласитесь, когда поймёте, что происходит на самом деле.

В понедельник вечером Huawei неожиданно для всех удалила из своего магазина приложений AppGallery мобильные клиенты российских банков, попавших под санкции: ВТБ, Открытия и Промсвязьбанка. Правда, приложений Совкомбанка и Новикомбанка в каталоге тоже обнаружить не удалось.

Кто-то скажет, невелика потеря. Тем более, что Android позволяет устанавливать приложения напрямую с сайтов самих банков в виде APK либо пользоваться их веб-версиями. Однако этим дело не ограничилось. Как сообщил MR, некоторые разработчики из России обнаружили, что Huawei отключила их учётные записи, запретив размещение приложений в AppGallery. Несмотря на то что отключение произошло как-то выборочно, тех, кому запретили доступ к каталогу, оказалось немало.

Очевидно, что произошедшее — не случайность, а целенаправленная мера воздействия, пусть даже и вынужденная. Я допускаю, что руководство Huawei принимало придумало это не самостоятельно, а под давлением. Но в компании явно не захотели провоцировать США и попадать под ещё более серьёзные санкции. Поэтому было решено просто удалить приложения российских банков и не накликивать на себя беду.

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Ситуация немного проясняется, когда начинаешь разбираться и понимаешь, что Huawei сейчас довольно сильно зависит от США. Возможно, вы обратили внимание, что фирменные смартфоны уже давно не используют процессоры Kirin, которые Huawei разрабатывала самостоятельно, а перешли на чипсеты Qualcomm.

США тщательно дозируют объёмы поставок полупроводников, из-за чего Huawei фактически находится на коротком поводке. А ведь полупроводники используются не только в смартфонах, но и в телеком-оборудовании, которое Huawei поставляет во многие страны мира, в том числе и в Россию, где оно применяется местными операторами сотовой связи.

По данным Forbes, Huawei, испугавшись вторичных санкций, временно свернула продажи телеком-оборудования, чтобы пересмотреть продуктовую линейку, которая поставляется на российский рынок. Компания хочет исключить из неё те товары, которые используют американские технологии. Но поскольку таковых в её ассортименте довольно много, можно ожидать серьёзного сокращения модельного ряда.

Скорее всего, речь сейчас идёт не о мобильных устройствах бренда. В конце концов, на потребительскую электронику санкции США и ЕС пока не распространяются. Ограничения затронут телеком-оборудование и системы хранения данных. Несмотря на то что напрямую нас с вами это не затронет, по итогу пострадают операторы и дата-центры, что в свою очередь негативно отразится и на потребителях.

Что всё это значит? А то, что Huawei очевидно не является полностью самостоятельной в принятии каких-либо решений по дальнейшему развитию на российском рынке. Следовательно, если компания остановила поставки телеком-оборудования, а также удалила из AppGallery приложения российских банков, попавших под санкции США, то она может пойти и дальше.

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Насколько дальше — вопрос открытый. Например, я бы не исключал полного ухода с российского рынка мобильных устройств. Сейчас это звучит совершенно нереалистично. Но выше я уже говорил, что Qualcomm поставляет Huawei ограниченный объём процессоров. Соответственно, китайцы выпускают свои смартфоны только по количеству поставленных им чипсетов.

А, если США пригрозит Huawei остановкой поставок «камней», то ей не останется ничего другого, кроме как покинуть наш рынок. Думаю, такая перспектива вполне реальна. Тем более, что сейчас доля Huawei на российском рынке смартфонов уже не так велика, как раньше. Поэтому, как бы ни прискорбно было это признавать, но полагаться на Huawei мы с вами больше не сможем. Ведь ещё больше проблем, чем сейчас, ей явно не нужно.

Сбербанк Онлайн удалили из Google Play

Вслед за Apple приложение Сбербанк Онлайн удалили из Google Play. Теперь вы можете пользоваться или веб-версией, или скачать APK.

Первое, что нужно знать, — это то, что уже установленный Сбербанк Онлайн продолжит работать как и раньше. Если приложение прямо сейчас есть на вашем смартфоне, не удаляйте его. В этом нет никакой нужды. Google при всём желании не сможет заблокировать его или стереть из памяти вашего устройства. Просто продолжайте пользоваться так же, как делали это всё время до этого момента.

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Однако, если вы по какой-то причине удалили Сбербанк Онлайн или не устанавливали его вообще, Сбер предлагает вам сделать это прямо сейчас. Впрочем, даже если вы не успеете или не захотите, пользоваться приложением Сбербанка можно будет в вебе. Разработчики Сбера адаптировали веб-версию личного кабинета клиента под работу в качестве приложения, снабдив её всеми необходимыми функциями. Правда, кнопку, активирующую сканер QR-кодов для оплаты покупок по Системе быстрых платежей я там так и не обнаружил.

Перейдите по этой ссылке в личный кабинет Сбербанка;

Откройте контекстное меню браузера (три точки справа);

Нажмите «Добавить на рабочий стол» и подтвердите;

Измените название на удобное вам и сохраните PWA.

После того, как вы добавите веб-версию приложения на рабочий стол, будет нужно пройти в нём авторизацию. Затем логин и пароль можно будет сохранить, чтобы впоследствии входить в личный кабинет по биометрии. То есть вводить учётные данные каждый раз вручную не потребуется. Будет достаточно просто кликнуть на строку ввода пароля и подтвердить личность отпечатком.

Перейдите по этой ссылке на сайт Сбербанка;

Нажмите на кнопку «Скачать» для загрузки APK;

Перейдите в раздел с загрузками на смартфоне;

Установите приложение и пройдите авторизацию.

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В целом проблем с установкой APK на Android нет. Так что без мобильного клиента Сбербанка пользователи точно не останутся. Большинство смартфонов даже не требуют специальных разрешений, позволяя загружать и устанавливать APK-версии приложений просто так. Главное — не скачивать их абы где. Просто запомните, что единственный допустимый источник APK банковских приложений — это официальный сайт самого банка.

Карты МИР перестали работать SberPay

Несмотря на то что отключение Google Pay в России никак нельзя назвать приятным событием, пользователей из России это врасплох совершенно не застало. Благодаря открытости Android у нас с вами осталась возможность и дальше оплачивать покупки телефоном при помощи как минимум двух отечественных сервисов: SberPay и Mir Pay. Да, многие сделали ставку на Mir Pay из-за его универсальности, потому что он, в отличие от SberPay, позволял привязывать карты любых банков. Однако от отключения бесконтактного сервиса Сбербанка ничего хорошего нам с вами точно не принесёт.

Начиная с 13 апреля, платёжный сервис SberPay перестал работать на бесконтактную оплату с картами Мир, сообщили РИА Новости. Соответствующее подтверждение мне удалось получить в службе техподдержки Сбербанка. Ранее он уже лишился поддержки карт Visa и MasterCard, но это объяснили тем, что платёжные системы просто отказались проводить токенизацию «пластика», а с Миром таких проблем не будет. Но оказалось, что и это не совсем так.

По какой именно причине SberPay не работает с картами Мир, совершенно неясно. В поддержке заявили, что поводом для их отключения стало решение некоего технического партнёра Сбера. Что это за партнёр, в банке не уточнили. Но, согласно информации из открытых источников, токенизацией карт Мир и процессингом занимается Национальная система платёжных карт (НСПК), которая является их оператором.

Связано ли отключение карт Мир от SberPay с конфликтом между Сбербанком и НСПК, никто говорить не берётся. Однако пользователи бесконтактного платёжного сервиса Сбера столкнулись проблемами уже сейчас. По их словам, у многих уже не проходит платёж по SberPay, если пытаться оплатить покупку на терминале в офлайновом магазине, а у других не получается привязать карту к SberPay, даже если она была выпущена самим Сбербанком.

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Впрочем, в любой ложке дёгтя можно найти немножечко мёда:

Во-первых, онлайн-платежи через SberPay по-прежнему работают без каких-либо проблем, вне зависимости от платёжной системы, которая эмитировала вашу банковскую карту (Visa, MasterCard, Мир);

по-прежнему работают без каких-либо проблем, вне зависимости от платёжной системы, которая эмитировала вашу банковскую карту (Visa, MasterCard, Мир); Во-вторых, платить за покупки без карты со счёта Сбербанка всё ещё можно при помощи Системы быстрых платежей — что это такое и как работает, мы уже рассказывали в отдельной статье;

со счёта Сбербанка всё ещё можно при помощи Системы быстрых платежей — что это такое и как работает, мы уже рассказывали в отдельной статье; В-третьих, отключение карт Мир от SberPay — это не постоянное явление, то есть через какое-то время Сбербанк найдёт решение и подключит «пластик» НСПК к своему сервису снова.

На данный момент Сбер предлагает своим клиентам два способа оплачивать покупки: по QR через Систему быстрых платежей и пластиковой картой. Но поскольку платежи по QR принимают далеко не во всех магазинах и заведениях на территории России, лучше всё-таки иметь с собой физический «пластик». Вне зависимости от платёжной системы, вы гарантированно сможете расплатиться за свои покупки. Поэтому до исправления трудностей рекомендуется не пренебрегать ношением банковских карт.

Впрочем, если вы реально не можете жить без бесконтактных платежей, у вас ещё есть возможность оплачивать покупки телефоном, используя Mir Pay. Этот сервис обслуживает сама НСПК, поэтому неважно, чьи именно карты вы к нему привяжете. Сервис поддерживает в том числе Сберовские карточки, поэтому никаких проблем со списанием средств со счетов Сбера не будет.

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Скачайте приложение Mir Pay из Google Play или AppGallery;

Запустите его, дайте запрашиваемые привилегии и авторизуйтесь;

Нажмите «Добавить карту» и либо сфотографируйте её, либо отсканируйте с помощью NFC;

Введите CVP-код из трёх цифр, который располагается на задней части карты;

Включите Mir Pay для оплаты покупок по умолчанию вместо Google Pay.

Иногда в работе Mir Pay при попытке привязать карту могут возникать проблемы. В этом случае он может отказывать в её добавлении и писать «вы пытаетесь добавить карту, отличную от платёжной системы Мир». Однако, если попробовать повторить процедуру добавления несколько раз подряд, сервис всё равно примет её. В крайнем случае попробуйте удалить кэш приложения Mir Pay и добавить карту снова.

Когда выйдет новый Google Pixel

Google приучила нас в последние годы, что она выпускает телефоны осенью, а весной или летом следующего года готовит для них доступную версию. Обычно они называются Lite или Mini, но американская компания пошла своим путем и скромно приписывает к названию модели букву ”а”. Таким образом мы уже видели Google Pixel 3a, Google Pixel 4a, Google Pixel 5a. Теперь нам предстоит познакомиться с Google Pixel 6a. Он уже прошел сертификацию и готов показать себя. Скорее всего, по мнению инсайдеров, это произойдет в мае этого года. Давайте разберемся, о чем идет речь и что вообще ждать от этого устройства.

В прошлом году Google выпустила свои флагманские смартфоны серии Pixel 6, в которую входят Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Теперь технологический гигант готовится выпустить на рынок смартфоны Pixel 6a. И хотя компания еще не подтвердила дату запуска грядущего смартфона Pixel A-серии, новые отчеты показывают, что Google Pixel 6a может быть официально анонсирован где-то в мае этого года.

Телефон также был замечен на веб-сайте FCC, и данные, которые показывает нам утечка, раскрывают некоторые функции, которые будут доступны в Pixel 6a. Модификаций новинки будет несколько, но как минимум одна из них получит поддержку mmWave 5G. Это так же известно, как высокочастотный 5G. Кажется, что ничего нового в этой новости нет и наличие 5G уже стало стандартом для индустрии. Особенно, когда речь заходит о средних или топовых моделях именитых брендов. Удивляет только то, что есть сомнения в наличии 5G во всех моделях.

Зачем России нужен свой аналог Google Play для Android.

Предполагается, что устройство будет представлено на ежегодной конференции разработчиков Google I/O, которая должна начаться 11 мая и продлиться два дня. В прошлом году Pixel 5a прошел через сертификацию FCC в июле — всего за месяц до его запуска. Это нормальный срок для подготовки новой модели.

Таким образом, если верить этой примете, получивший сертификаты смартфон тоже должен появиться в течение месяца, и лучшей даты, чем ежегодная конференция, придумать сложно. Это будет серьезный инфоповод, которого достойна новинка.

А еще запуск облегченной версии модели прошлого года более логичен именно сейчас, а не за месяц до презентации нового номерного телефона. В предыдущие два года примерно так и было, и Google явно не хочет повторения подобной ситуации. Напомню, презентация нового Google Pixel 7 должна состояться примерно в сентябре этого года.

Можно ли не дать Google заблокировать смартфон, стоит ли устанавливать обновления и другие мифы об Android.

В отличие от смартфона Pixel 5a, который был доступен только в США и Японии, грядущий Google Pixel 6a, как ожидается, будет запущен в нескольких странах. Естественно, в их числе не будет России, ведь и до этого она не входила в перечень тех нескольких стран, где официально продавался этот смартфон. Но, учитывая его популярность и технические характеристики, купить его захотят многие. Значит, обязательно появятся перекупщики, которые сделают свое дело и обеспечат российский рынок новинкой. Правда, в этом году такая покупка окажется более дорогой, чем раньше. Особенно, если будут сильные колебания курсов валют.

Если верить предыдущим сообщениям, то Pixel 6a будет иметь 6,2-дюймовый OLED-дисплей. Сканер отпечатков пальцев будет находиться под экраном. Ожидается, что он сохранит ту же конфигурацию камеры, что и его предшественник, но будет оснащен собственным мобильным процессором Google Tensor, напичканным функциями на базе искусственного интеллекта. Именно этим процессором и был в первую очередь примечателен базовый Google Pixel 6 (и Pixel 6 Pro).

Появление собственного процессора для производителей смартфонов постепенно становится настоящим трендом. Они есть у Apple, Google, Samsung и до недавнего времени Huawei. Так же ходят слухи, что собственные процессоры появятся у некоторых других производителей. В частности, его можно ожидать от Oppo.

Наличие своего процессора, пусть он и не является полностью уникальным, позволяет оптимизировать совместную работу железа и софта. В итоге смартфон работает более быстро и эффективно. От этого не хочет отказываться ни один производитель. А еще собственный процессор, пусть и созданный на заказ на отдельном заводе, получается дешевле. А это вообще отлично. Согласны? Пишите об этом в нашем Telegram-чате.