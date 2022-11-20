SberPay вернулся, а Qualcomm опять выпустила самый мощный процессор: итоги недели

Чуть ли не все разговоры на этой неделе были связаны с новым процессором от Qualcomm. Компания выпустила свой долгожданный Snapdragon 8 Gen 2 для флагманских смартфонов, которые будут продаваться в следующем году. Хотя, мы уже сейчас можем назвать несколько моделей, которые выйдут до конца этого года. Мы узнали все об этом процессоре, а заодно о конфликтах между Samsung и другими моделями чипсетов бренда. Пожалуй, единственное, что смогло разорвать этот круг новостей — возвращение SberPay. Расскажем о нем и о том, как им пользоваться. Все это и многие другие главные темы уходящей недели вы найдете в нашей традиционной новостной подборке.

Сберпэй вернулся

Бесконтактный платёжный сервис SberPay, который Сбербанк отключил минувшей весной, наконец вернулся в Россию. Несмотря на то что нам так никто толком и не объяснил, что послужило истинной причиной блокировки платежей по NFC, на восстановление работоспособности сервиса у банка ушло более полугода. Всё это время Сбер предлагал разве что онлайн-оплату, а также платежи по QR-коду по принципу СБП. Однако теперь все клиенты банка могут снова начать платить смартфонами с помощью SberPay, используя для этого модуль ближнего поля. Осталось только разобраться, как его настроить.

Если вы уже не помните, то SberPay — это такой же сервис для оплаты покупок смартфонов, как Mir Pay. Они оба эмулируют банковские карты и передают терминалу платёжную информацию в зашифрованном виде через NFC. Единственное отличие между ними заключается в том, что Mir Pay поддерживает карты почти всех российских банков, а SberPay — только Сбербанка.

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Поддержка SberPay на Android вернулась в последней версии приложения Сбербанк Онлайн за номером 14.5. В Google Play банковский клиент отсутствует ещё с весны, поэтому скачать его оттуда нельзя. Но есть и альтернативные источники — например, официальный сайт Сбербанка, а также каталоги RuMarket и AppGallery, где приложение доступно без каких-либо ограничений.

Скачайте обновлённое приложение Сбербанк Онлайн;

Дождитесь завершения установки и запустите его;

Зайдите в раздел «Все карты» и нажмите «SberPay — оплата телефоном»;

Нажмите «Подключить карту» и выберите карту, с которой будут списываться деньги;

Затем установите SberPay платёжным средством по умолчанию, нажав на кнопку «Установить».

Важно: после обновления в Сбербанк Онлайн может не появиться кнопка «SberPay — оплата телефоном». А без неё настроить платёжный сервис не получится, потому что не будет возможности привязать карту и установить SberPay платёжным средством по умолчанию. У меня так и было, хотя версия была установлена самая последняя. Оказалось, что достаточно выгрузить приложение из памяти, а потом запустить заново и всё заработает как нужно.

Впрочем, может быть и так, что кнопка привязки карты появится, а карты, которую можно привязать к SberPay, — нет. В этом случае рекомендую убедиться, что «пластик» выпущен платёжной системой Мир, а не какой-то другой. Потому что карты MasterCard и Visa, даже если их выпустил сам Сбербанк, в России больше не токенизируются и с сервисами бесконтактной оплаты, соответственно, не работают. Поэтому вам придётся выпустить карту Мир.

Теперь вы сможете расплачиваться за покупки при помощи SberPay, просто поднеся разблокированный смартфон к терминалу на кассе магазина. Он сам активирует сервис и передаст информацию о платеже. Если сумма покупки составит менее 1000 рублей, подтверждать транзакцию дополнительно не придётся, а, если выше — потребуется верифицировать платёж паролем или биометрией.

В новой версии разработчики Сбера добавили возможность вынести ярлык SberPay на рабочий стол смартфона. Он пригодится в двух случаях:

Первый — если по умолчанию у вас установлен другой сервис бесконтактной оплаты, то, запустив приложение SberPay , вы сможете расплатиться за покупку с его помощью, не меняя настроек по умолчанию.

, вы сможете расплатиться за покупку с его помощью, не меняя настроек по умолчанию. Второй — в приложении SberPay вы сможете выбрать банковскую карту, которой хотите оплатить покупку непосредственно перед оплатой. Раньше для этого приходилось заходить в Сбербанк Онлайн и привязывать другую карту.

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Несмотря на то что SberPay, в отличие от того же Mir Pay, позволяет привязать только карту Сбербанка, с функциональной точки зрения более удобен. Сервис работает сразу в трёх режимах:

Онлайн-оплата (там где есть кнопка SberPay);

Оплата по NFC смартфоном;

Оплата по QR-коду почти на любых терминалах.

Особенно интересна последняя функция. Сама по себе оплата по QR-коду появилась у Сбера уже давно. Однако лишь недавно банк начал внедрять возможность платить таким образом на самых обычных терминалах. Если терминал обслуживает Сбербанк или другой банк-партнёр, на его экране будет появляться QR-код, который можно отсканировать смартфоном и таким образом оплатить покупку, например, с Айфона.

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При оплате через SberPay — даже если вы платите по QR-коду — вам всё равно будет начислен кэшбек. Это очень важный аспект, потому что за платежи по QR через СБП или СБПэй никакого возврата не предусмотрено, потому что платежи проходят по принципу перевода между счетами. Да, кэшбек за оплату SberPay начисляется не реальными рублями, а бонусами «Спасибо», но это лучше, чем ничего. Тем более, что расплатиться ими можно во многих магазинах.

Samsung портит телефоны со Snapdragon

Компания Qualcomm является лидером в производстве мобильных чипсетов. Их процессорами Snapdragon оснащается подавляющее большинство современных флагманов, в то время как железо MediaTek используется преимущественно в недорогих устройствах. Но вот незадача: процессоры Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1, которые являлись передовыми решениями в 2020 и 2021 году соответственно, получились крайне неоднозначными. Тесты на троттлинг показали, что под нагрузками эти чипы Qualcomm быстро снижают производительность, а в случае принудительного снятия ограничений мощности смартфон греется, да и заряд аккумулятора тает на глазах.

Многие списывали эту проблему на выросшую мощность чипсетов, что является верным лишь отчасти. Реальная же разгадка, почему телефон греется, заключается не в увеличении производительности, а в выборе подрядчика, который занимается изготовлением чипов. Да-да, Qualcomm не сама делает процессоры, а отдает их на аутсорс. Производством топового чипсета Snapdragon 865 (2019) занималась тайваньская компания TSMC, а изготовление Snapdragon 888 (2020) и Snapdragon 8 Gen 1 (2021) было поручено корейцам из Samsung. С выходом Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm вновь возвращается к сотрудничеству с TSMC, а потому новые процессоры будут выдавать реальную мощность, а не прятать свои скудные возможности за цифрами в AnTuTu.

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Из года в год производители чипсетов уверяют нас, что чем меньше техпроцесс, тем лучше. Подробнее об этом вы можете узнать здесь, а я лишь отмечу, что техпроцесс измеряется в нанометрах, и от его величины действительно многое зависит. Чем меньше технорма, тем больше вычислительных компонентов (транзисторов) можно разместить на плате без ущерба энергоэффективности.

И вот тут вы можете подумать, что решение проблемы с перегревом смартфона в Snapdragon 8 Gen 2 будет связано с переходом на более тонкий техпроцесс. Но нет. Новый чип, как и его неудачные предшественники Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1, производится по норме 4 нм. То есть в этом отношении, на первый взгляд, изменений не произошло. Однако 4 нм на заводах Samsung и TSMC совершенно разные. В 2009 года из международного плана по развитию полупроводниковой технологии было исключено само понятие техпроцесса. Таким образом, техпроцесс превратился из измеряемой величины в маркетинговый лейбл, и каждый производитель по-разному реализует одну и ту же норму.

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Если обозначение «4 нм» в описании техпроцесса не является объективной величиной, то на что нужно обращать внимание? На сайтах Samsung и TSMC можно узнать плотность транзисторов, а также шаг их затворов. Посмотрите, насколько они отличаются.

Характеристика Samsung 4 нм TSMC 4 нм Плотность транзисторов (MTр/мм2) 137 146,5 Шаг затвора транзистора (нм) 57 51

Получается, при изготовлении чипсета по техпроцессу 4 нм на заводе TSMC транзисторы можно разместить ближе друг к другу, уменьшив тем самыми энергопотребление и нагрев без ущерба производительности в сравнении с нормой Samsung.

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Есть несколько примеров, что эти цифры имеют значение, а один и тот же техпроцесс у Samsung и TSMC проявляет себя по-разному. Чипсет Snapdragon 8 Gen 1, выполненный по норме 4 нм Samsung, был представлен в конце 2021 года и использовался в большинстве флагманов 2022. Весной этого года вышел Snapdragon 8+ Gen 1, изготовленный по техпроцессу 4 нм TSMC, и при аналогичном уровне производительности он оказался намного стабильнее предшественника. Взгляните на результаты теста Wild Life Stress Test, в котором приняли участие Xiaomi 12 Pro (8 Gen 1) и Xiaomi 12T Pro (8+ Gen 1).

При том, что Xiaomi 12T Pro набрал меньше очков, он оказался намного стабильнее за счет перехода нового чипсета на техпроцесс TSMC. Железо меньше греется, а потому дольше сохраняет максимальный уровень производительности. И такая тенденция прослеживается при сравнении всех смартфонов с процессорами Snapdragon 8 Gen 1 (Samsung) и 8+ Gen 1 (TSMC).

Колоссальная разница между схожими по характеристикам чипсетами Samsung и TSMC существует уже несколько лет. Корейцы никак не могут догнать китайцев с Тайваня, а перспектива изменения положения дел пока не прослеживается. Samsung сколько угодно может анонсировать, что вот-вот ее заводы начнут делать чипсеты по 3 нм, но из-за низких требований к реализации техпроцесса на практике эта компания не в состоянии достичь показателей стабильности процессоров TSMC.

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При этом вице-президент Qualcomm Дон Магуайр уже дал понять, что компания продолжит сотрудничать с Samsung, но не ранее, чем через 2 года. То есть в перспективе мы можем увидеть Snapdragon 8 Gen 4 с теми же проблемами, что были свойственны Snapdragon 888 и 8 Gen 1. А пока вы можете смело покупать смартфоны на флагманских процессорах Snapdragon 8+ Gen 1 или 8 Gen 2, не беспокоясь о чрезмерном нагреве или падении производительности.

Вышел новый Snapdragon 8 Gen 2

Компания Qualcomm официально во всех подробностях рассказала о своем новом флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen 2. Как и следовало предполагать, он сделан с упором на лучшую и более эффективную производительность для задач, связанных с искусственным интеллектом. За это отвечает обновленный процессор Hexagon, который позволяет провести более интеллектуальную обработку изображений. А также есть новый модем, предназначенный для обеспечения максимальной производительности при работе в сетях 5G. Есть даже поддержка Wi-Fi 7, которая пока мало кому нужна, но со временем станет довольно востребованной.

По сравнению с Snapdragon 8 Gen 1, Gen 2 включает в себя одно основное ядро ​​на базе Arm Cortex-X3 с тактовой частотой 3,2 ГГц. Также имеется четыре производительных ядра (на одно больше, чем в прошлом году) с частотой 2,8 ГГц и три энергоэффективных ядра с частотой 2,0 ГГц. Все они на 200–300 МГц мощнее, чем было в прошлом году.

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Qualcomm заявляет, что процессор работает на 35% быстрее предыдущего поколения, а энергоэффективность стала выше на 40%. Отдельно сказали и про графический процессор Adreno. Он на 25% быстрее и на 45% более энергоэффективен, чем в прошлом году. Весь чип построен на 4-нанометровом техпроцессе, как и Gen 1.

Qualcomm утверждает, что усовершенствовала процессор Hexagon, увеличив производительность искусственного интеллекта до 4,35 раз в зависимости от выполняемой задачи. Qualcomm также утверждает, что способна решать более сложные задачи, например, перевод на несколько языков в режиме реального времени.

Когда мы только начинаем привыкать к Wi-Fi 6, Qualcomm продвинулась вперед и добавила Wi-Fi 7. Snapdragon 8 Gen 2 — первая система на чипе, которая его поддерживает. Модем Snapdragon X70, анонсированный на Mobile World Congress ранее в этом году, также оснащен собственным процессором искусственного интеллекта (куда же без него), который помогает увеличить покрытие и скорость 5G. X70 также поддерживает две активные SIM-карты 5G, чтобы можно было одновременно использовать две такие сети.

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Теперь в новом процессоре есть поддержка динамического пространственного звука. Это позволяет менять его характеристики в зависимости от того, как вы крутите головой. То есть, если вы повернете голову, звук переместится, и вы будете ощущать себя перед реальным источником звука. Правда, работает это только с совместимыми наушниками. Это новое дополнение к платформе Qualcomm Snapdragon Sound, которое уже предлагают такие компании, как LG, Samsung и Apple. Для игр чипсет теперь поддерживает аппаратную трассировку лучей в реальном времени для более реалистичного света и отражений. Компании, включая Oppo и Asus, будут поддерживать его в будущих устройствах.

Процессор обработки сигналов Spectra Image Signal Processor теперь имеет маркировку «Cognitive ISP» с возможностью использования семантической сегментации в реальном времени для фотографий и видео. Это помогает системе обработки изображений идентифицировать различные типы объектов и применять соответствующую настройку изображения. Теоретически это помогает камере различать такие вещи, как поиск лиц, определение границы волос, обнаружение неба и другие. А еще он будет корректировать цвет каждого из приведенных объектов по отдельности по мере захвата изображения. Это может упростить прогнозирование конечного изображения в видоискателе во время его съемки, а не после того, как вы сделаете снимок, и он обработается перед сохранением. Snapdragon 8 Gen 2 также настроен на поддержку новых датчиков изображения от Sony и Samsung — двух компаний, которые производят датчики для камер практически всех смартфонов.

Любопытно, что 8 Gen 2 поддерживает захват и воспроизведение видео 8K, но максимальная поддержка на устройстве и внешнем дисплее составляет 4K. Это еще один пример того, как грамотно работают маркетологи. В целом, непонятно, зачем нужна картинка 8K на телефоне. Но теперь мы еще и знаем о проблемах с ее выводом.

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Функция «всегда включенной» камеры, представленная в Gen 1, была переименована в менее жуткую «всегда распознающую», и она поддерживает такие вещи, как автоматическое скрытие уведомлений, когда камера обнаруживает, что кто-то еще смотрит на экран вашего телефона.

Список партнеров Qualcomm, которые будут использовать в своих устройствах Snapdragon 8 Gen 2, включает обычные компании, к которым мы все уже привыкли. К ним относятся: Motorola, Oppo, бренд Asus Republic of Gamers, но странно, что в списке нет Samsung. Поэтому пока неясно, будут ли будущие флагманы S23 включать процессор 8 Gen 2 во всем мире, как нам об этом говорили более ранние слухи. Или же Samsung продолжит использовать свой собственный чипсет Exynos в моделях, продаваемых за пределами США.

В любом случае нам не придется ждать очень долго, чтобы впервые понять, на что способен новый процессор в реальной работе. Qualcomm заявляет, что ее новый чипсет начнет появляться в устройствах до конца 2022 года.

Стали известные первые смартфоны с новым процессором Снепдрэгон

Наконец-то нам показали новый процессор Qualcomm. Это самый ожидаемый мобильный чип последнего времени — Snapdragon 8 Gen 2. После мероприятия почти все крупные производители смартфонов объявили о своих намерениях выпустить телефоны с этим чипом на борту. Хотя многие из них должны были сделать аналогичные заявления, по крайней мере один бренд нас удивил. Давайте посмотрим, какие именно бренды и в каких моделях будут применять новый чип. Ведь в этот раз его распространение, несмотря на кризис в отрасли полупроводников, ожидается очень быстрым и стремительным.

Xiaomi 13 долгое время был самым обсуждаемым телефоном, когда речь заходила о новом процессоре. Ходили слухи, что это первый в мире телефон, который предложит пользователям Snapdragon 8 Gen 2. Теперь, когда чип вышел, есть все основания полагать, что эти слухи были верны.

Канал компании Weibo заявил, что флагман Xiaomi станет пионером на рынке. Более того, грядущий телефон должен появиться в магазинах уже в конце месяца. Согласно официальному представлению, Xiaomi будет углублять сотрудничество между программным и аппаратным обеспечением. То есть мы должны получить не только телефон с самым мощным процессором, но и с хорошей оптимизацией, которая выведет его на новый уровень.

Qualcomm выпустила Snapdragon 8 Gen 2 — процессор для лучших телефонов 2023 года.

OnePlus также выпустила объявление, подтверждающее, что предстоящая серия флагманских телефонов OnePlus 11 будет оснащена Snapdragon 8 Gen 2. До этого мы слышали, что это устройство будет выпускаться с 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с отверстием и разрешением QHD. Частота обновления экрана предсказуемо будет 120 Гц.

Кроме того, OnePlus 11 будет иметь 16 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Задняя камера будет включать в себя 50-мегапиксельный объектив основной камеры, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 32-мегапиксельный телеобъектив. При этом фронтальная камера будет иметь разрешение 16 Мп. И все это в сотрудничестве с Hasselblad, в том числе для достижения более естественного и качественного изображения. Этот телефон будет доступен для покупки в первом квартале 2023 года.

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OPPO выпустила техническое демонстрационное видео, показывающее эффект изображения и область применения аппаратной трассировки лучей на мобильных устройствах с разных сторон.

Во-первых, в сложных открытых сценах аппаратная трассировка лучей может улучшить эффект множественных и поверхностных отражений. Это отображать локальные и внешние отражения от воды или металла с помощью технологии отслеживания света. Кроме того, до этого мы знали, что первым телефоном OPPO с чипом Snapdragon 8 Gen 2 станет новый Find X, а именно Find X6.

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Хотя мы ждали, что VIVO станет одним из первых телефонов с новым процессором, но это не так. Компания заявила, что смартфон VIVO будет поставляться с процессором Snapdragon 8 Gen 2, но не упомянула точное время запуска и конкретную модель.

Тем не менее, серия флагманских телефонов VIVO X90 должна появиться 22 ноября. По крайней мере, одна из моделей семейства оснащена чипом Dimensity 9200. Но есть все основания полагать, что VIVO будет использовать двухчиповую стратегию и выпустит версию Snapdragon 8 Gen 2.

Как Samsung гробила ваши смартфоны на чипах Snapdragon, а вы и не знали.

Суббренд VIVO подтвердил, что iQOO 11 будет оснащен новым чипом. Телефон VIVO с номером модели V2243A появился на GeekBench. Скорее всего, это и есть будущая модель.

Тестовая платформа показывает, что машина имеет 1451 балл в одноядерном режиме и 4681- в многоядерном. А также сверхвысокую частоту ядра 3,19 ГГц и операционную систему Android 13. Кроме того, этот телефон VIVO прошел сертификацию 3C в начале месяца. Тогда мы узнали, что устройство будет поставляться с зарядным устройством на 120 Вт.

В новой стандартной версии iQOO 11 также будет использоваться экран Samsung E6 с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Топовая версия новинки будет иметь конфигурацию хранилища 16 ГБ + 512 ГБ.

Lenovo также присоединится к общей суете со своим флагманом Moto X40. Этому устройству удалось получить различные сертификаты в Китае. Так что можно не сомневаться, что он будет в числе первых.

Из этих сертификатов мы узнали, что Moto X40 будет использовать 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 1080P и иметь отверстие для селфи-камеры, расположенное в верхней центральной части. Кроме того, будет квадратный модуль тройной камеры, включающий в себя основную камеру на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 50 Мп и портретный объектив на 12 Мп.

Устройство будет оснащено встроенной батареей емкостью 4950/4450 мАч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт/125 Вт. Толщина корпуса составляет 8,5 мм, а вес телефона — 196 г.

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Red Magic 8 Pro станет первым игровым телефоном с процессором Snapdragon 8 Gen 2, но дополнительных сведений о нем пока нет. Но это хотя бы не так удивительно, как выход нового Meizu 19 с новым процессором. Постер компании позволяет предположить, что телефон может быть связан с Meizu FlymeAuto — автомобильной системой на базе Meizu Flyme.

Естественно, потом мы увидим и другие телефоны на новой платформе. Среди них с почти наверняка будет и серия Samsung Galaxy S23, и некоторые игровые смартфоны, и новые раскладушки, и другие модели. Пока же мы поговорили о новинках, которые можно ждать в самое ближайшее время. Это намного более быстрое и раннее распространение новинки, чем в предыдущие годы.