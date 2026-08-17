17 августа 2026 года Wildberries выпустил отдельное приложение WB Банк — оно доступно в RuStore. Появилось оно не случайно и не по доброй воле: банковские функции пришлось вынести из основного приложения маркетплейса из-за санкций, которые, в частности, стали причиной удаления Ozon из Google Play, о чём мы сообщали ранее. Объясняю, что произошло и нужно ли вам это новое приложение.

На Android появилось новое приложение для пользователей экосистемы Wildberries. Фото.

На Android появилось новое приложение для пользователей экосистемы Wildberries

Санкции убрали банк из маркетплейса

WB Банк попал под санкции Евросоюза — это часть той же волны ограничений, которая затронула Ozon Банк, Яндекс Банк и ряд других российских финансовых организаций. Последствие для пользователей оказалось конкретным: банковские функции внутри приложения Wildberries пришлось отключить.

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До этого момента в приложении Wildberries было всё в одном месте: и покупки на маркетплейсе, и банковские продукты. После санкций разработчики разделили эти две части. Основное приложение Wildberries продолжает работать в Google Play и остаётся доступным — его не тронули. Следить за актуальными новостями удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Что осталось в основном приложении, а что переехало

После разделения пользователи получили два отдельных приложения с разными функциями. Важно понять, что где осталось, чтобы не искать не там. В основном приложении Wildberries остался WB Кошелёкон нужен для оплаты покупок на маркетплейсе. Если вы используете Wildberries только для шопинга, основное приложение закрывает все ваши задачи и ничего дополнительно устанавливать не нужно.

В приложении Wildberries остался лишь WB Кошелёк. Фото.

В приложении Wildberries остался лишь WB Кошелёк

В новое отдельное приложение WB Банк переехали банковские функции:

  • управление счётом;
  • вклады и накопления;
  • карта с кешбэком;
  • переводы в другие банки;
  • оплата ЖКУ и мобильной связи.

Честная оговорка из первых отзывов в RuStore: приложение сырое. Несколько пользователей уже написали, что переводы в другие банки работают только через WB Кошелек, а не напрямую из банковского приложения. Инвест-копилка у части пользователей не отображается. Приложение не запускается на смартфонах с root-доступом. Wildberries сам признаёт, что продолжает работать над функциями — это первая версия, а не финальный продукт.

Установка через RuStore: пошаговая инструкция

Приложение доступно только в RuStore — в Google Play его нет и не будет по понятным причинам. Если RuStore ещё не установлен, прочитайте инструкцию, опубликованную отдельно на нашем сайте.

Скачать WB Банк

Теперь устанавливаем WB Банк:

  1. Откройте RuStore и введите в поиске «WB Банк».
  2. Нажмите «Установить» и дождитесь завершения загрузки.
  3. Войдите в приложение через номер телефона, привязанный к аккаунту Wildberries.
Приложение устанавливается через RuStore. Фото.

Приложение устанавливается через RuStore

Напоминание, которое нельзя пропустить: банковское приложение из неофициального источника — прямой риск для ваших денег. Только RuStore, только официальный разработчик. Никаких APK из Telegram-каналов и форумов. Обсудить установку можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Кому нужно устанавливать, а кому нет

Устанавливать WB Банк стоит, если вы:

  • открывали вклады или накопления через Wildberries и хотите продолжать ими управлять;
  • пользуетесь картой WB с кешбэком и хотите следить за балансом и операциями;
  • переводили деньги через банковские функции внутри Wildberries.

Не нужно устанавливать, если вы:

  • используете Wildberries только для покупок — WB Кошелёк для оплаты никуда не делся и остался в основном приложении;
  • не пользовались банковскими продуктами WB вообще — тогда новое приложение вам просто незачем.

Отдельный совет: если планируете впервые открыть вклад или завести карту — подождите несколько недель, пока приложение допилят. Первые отзывы показывают, что оно ещё нестабильное. Актуальные новости о банковских приложениях для Android публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.