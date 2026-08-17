17 августа 2026 года Wildberries выпустил отдельное приложение WB Банк — оно доступно в RuStore. Появилось оно не случайно и не по доброй воле: банковские функции пришлось вынести из основного приложения маркетплейса из-за санкций, которые, в частности, стали причиной удаления Ozon из Google Play, о чём мы сообщали ранее. Объясняю, что произошло и нужно ли вам это новое приложение.

Санкции убрали банк из маркетплейса

WB Банк попал под санкции Евросоюза — это часть той же волны ограничений, которая затронула Ozon Банк, Яндекс Банк и ряд других российских финансовых организаций. Последствие для пользователей оказалось конкретным: банковские функции внутри приложения Wildberries пришлось отключить.

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До этого момента в приложении Wildberries было всё в одном месте: и покупки на маркетплейсе, и банковские продукты. После санкций разработчики разделили эти две части. Основное приложение Wildberries продолжает работать в Google Play и остаётся доступным — его не тронули. Следить за актуальными новостями удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Что осталось в основном приложении, а что переехало

После разделения пользователи получили два отдельных приложения с разными функциями. Важно понять, что где осталось, чтобы не искать не там. В основном приложении Wildberries остался WB Кошелёк — он нужен для оплаты покупок на маркетплейсе. Если вы используете Wildberries только для шопинга, основное приложение закрывает все ваши задачи и ничего дополнительно устанавливать не нужно.

В новое отдельное приложение WB Банк переехали банковские функции:

управление счётом;

вклады и накопления;

карта с кешбэком;

переводы в другие банки;

оплата ЖКУ и мобильной связи.

Честная оговорка из первых отзывов в RuStore: приложение сырое. Несколько пользователей уже написали, что переводы в другие банки работают только через WB Кошелек, а не напрямую из банковского приложения. Инвест-копилка у части пользователей не отображается. Приложение не запускается на смартфонах с root-доступом. Wildberries сам признаёт, что продолжает работать над функциями — это первая версия, а не финальный продукт.

Установка через RuStore: пошаговая инструкция

Приложение доступно только в RuStore — в Google Play его нет и не будет по понятным причинам. Если RuStore ещё не установлен, прочитайте инструкцию, опубликованную отдельно на нашем сайте.

Скачать WB Банк

Теперь устанавливаем WB Банк:

Откройте RuStore и введите в поиске «WB Банк». Нажмите «Установить» и дождитесь завершения загрузки. Войдите в приложение через номер телефона, привязанный к аккаунту Wildberries.

Напоминание, которое нельзя пропустить: банковское приложение из неофициального источника — прямой риск для ваших денег. Только RuStore, только официальный разработчик. Никаких APK из Telegram-каналов и форумов. Обсудить установку можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Кому нужно устанавливать, а кому нет

Устанавливать WB Банк стоит, если вы:

открывали вклады или накопления через Wildberries и хотите продолжать ими управлять;

пользуетесь картой WB с кешбэком и хотите следить за балансом и операциями;

переводили деньги через банковские функции внутри Wildberries.

Не нужно устанавливать, если вы:

используете Wildberries только для покупок — WB Кошелёк для оплаты никуда не делся и остался в основном приложении;

не пользовались банковскими продуктами WB вообще — тогда новое приложение вам просто незачем.

Отдельный совет: если планируете впервые открыть вклад или завести карту — подождите несколько недель, пока приложение допилят. Первые отзывы показывают, что оно ещё нестабильное. Актуальные новости о банковских приложениях для Android публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.