OnePlus уходит с рынка. Правда ли это и стоит ли покупать эти смартфоны

Если вы следили за новостями вокруг OnePlus последние пару месяцев, то наверняка чувствуете себя как на американских горках. Сначала — слухи о закрытии, потом — опровержение от генерального директора, затем — его внезапный уход с поста. Честно говоря, даже для индустрии, где утечки стали нормой, эта история выглядит слишком хаотично. Даже лучшие нейросети, которыми можно бесплатно пользоваться в России без VPN не дадут ответа. Давайте разбираться, что происходит с OnePlus на самом деле и чем это грозит владельцам их смартфонов.

Почему OnePlus закрывается

Всё началось с публикации известного инсайдера Йогеша Брара. Он сообщил, что OnePlus прекращает продажи в ключевых глобальных регионах и планирует сосредоточиться на бюджетных устройствах в Индии. Для бренда, который строил имидж на лозунге «убийца флагманов», — грустный сценарий, но хотя бы не смертельный.

Однако буквально на днях Брар обновил информацию — и стало хуже. В удалённом посте в социальных сетях он заявил, что OnePlus уходит с рынка полностью — не переключается на бюджетный сегмент, а именно сворачивает глобальный бизнес.

Когда OnePlus прекратит работу и кого это затронет

Анонимный источник, на которого ссылается издание 9to5Google, подтвердил: OnePlus закрывается в Европе и ряде других регионов уже в апреле 2026 года. То есть, возможно, речь идёт о считанных неделях. При этом в Китае компания продолжит работу в прежнем режиме — там у неё стабильная позиция и лояльная аудитория.

Что это значит на практике? Для жителей Европы новые смартфоны OnePlus скорее всего просто не доедут. Компания, по имеющимся данным, не прекращает разработку новых устройств, но выпускать их за пределами Китая не планирует. По крайней мере, если не будет отдельного заявления об обратном.

Вопрос что будет дальше со смартфонами волнует очень многих, особенно фанатов марки. Но ни один из источников не уточнил, как уход с рынка скажется на обновлениях, гарантийном обслуживании и поставках запчастей для уже проданных устройств. Обновления ОС, скорее всего, будут приходить ещё какое-то время — OxygenOS опирается на общую с OPPO кодовую базу ColorOS. Но вот с сервисными центрами и наличием комплектующих всё может быть сложнее. Впрочем, для российского рынка это не так актуально, ведь смартфоны у нас и так продаются полуофициально, а значит сказать, что у владельцев было много привилегий нельзя.

Стоит ли сейчас покупать OnePlus

Вот тут давайте без иллюзий. Если слухи подтвердятся — а к этому всё идёт — покупка нового смартфона OnePlus в 2026 году становится рискованным решением. Вы получите хорошее железо по привлекательной цене — но без уверенности в том, что через год у вас будет нормальная поддержка и обновления безопасности.

Для тех, кто готов покупать смартфон как «расходник» на год-полтора — распродажи OnePlus перед сворачиванием бизнеса могут оказаться неплохой возможностью. Главное — понимать, на что вы идёте.

Если OnePlus действительно уходит — стоит заранее присмотреться к альтернативам. В среднем сегменте достойную конкуренцию составляют Samsung Galaxy A-серия, Xiaomi и Nothing Phone. В более дорогом — Samsung Galaxy S26, хотя Samsung и признала проблемы с экраном новинки, и Google Pixel 9. Для тех, кому нравился OnePlus именно за чистый Android и мощное железо — обратите внимание на Nothing, который во многом наследует философию раннего OnePlus. В конце концов, это компания одного из сооснователей OnePlus.

Важно оговориться: OnePlus официально ничего не подтвердила. Все данные основаны на инсайдах и анонимных источниках. Многие издания уже направляли запросы в офис компании, но ответа не последовало. Формально остаётся вероятность, что ситуация развернётся иначе — хотя после ухода генерального директора оптимизма немного.

Если у вас есть смартфон OnePlus — не паникуйте, но и не игнорируйте новости. Как минимум имеет смысл задуматься о плане Б.