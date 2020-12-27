Да как так-то? Google управляется с Android хуже, чем Samsung

Наверное, вы уже слышали, что Google и Qualcomm договорились и продлили срок программной поддержки Android-смартфонов с двух до трёх лет. В некоторых источниках встречается упоминание четырёх лет, но это связано с тем, что на четвёртый год аппараты ждут только обновления безопасности без новых функций, да и то, если захотят производители. Вот только, если сравнить подход Google и Samsung, которая тоже продлила поддержку своих устройств, то окажется, что у корейцев продление поддержки получилось более честным, чем у поискового гиганта.

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Начнём с того, что в случае с Android ощутить увеличение сроков поддержки можно будет только в 2023-2024 годах. Почему? Да потому что апгрейд коснётся только смартфонов, которые начнут выходить в 2021 году. Следовательно, до момента, когда дополнительное обновление выйдет, пройдёт целых три года. Почему три, а не два? Да потому что к тому времени эти флагманы будут уже устаревшими и неинтересными своим производителям, а значит, и обновлять их будут в последнюю очередь.

Какие смартфоны Samsung будут обновляться 3 года

Не то чтобы я был такой нетерпеливый, но, на мой взгляд, в этом смысле подход Samsung, которая открыла доступ к третьему обновлению Android даже для старых устройств, выглядит максимально логичным и естественным. Вот список старых смартфонов Samsung, которые получат третье ежегодное обновление Android:

Galaxy S10

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Lite

Не сказать, что это совсем уж старые смартфоны, но они относятся к 2019 модельному году, поэтому называть их новыми в преддверии выхода аппаратов 2021-го года, не поворачивается язык.

Обновление смартфонов на Snapdragon 888

По аудитории пользователей, которым светит дополнительное обновление Android от Google, тоже есть вопросы. Как известно, оно светит только владельцам смартфонов на базе процессора Snapdragon 888, а это флагманский процессор, который будет составлять аппаратную основу только флагманских смартфонов.

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Да, очевидно, что в продажу их поступит немало. Вот только кто сможет их купить? Думаю, что немногие. Всё-таки в последнее время наблюдается отчётливая тенденция к росту спроса на устройства среднего или даже начального ценовых сегментов, которые сегодня ну реально мало чем отличаются от флагманов.

Почему Android обновляется так мало

Ну, и третья причина, по которой мне подход Samsung импонирует больше, чем подход Google, состоит в том, что корейцам не потребовалось получать чьё-либо согласие на продление поддержки, а поисковому гиганту – потребовалось. Возможно, вы не в курсе, но на самом деле это Qualcomm принимала решение о том, чтобы продлить программную поддержку смартфонов на Snapdragon 888, а не Google.

В это сложно поверить, но выходит, что Qualcomm дала разрешение на продление поддержки, пообещав выпускать обновления прошивки процессора на год дольше (стандартно процессоры поддерживаются на год меньше), а финальное решение о том, выпускать ли для совместимых устройств свежую версию Android, предстоит принимать производителям этих самых устройств в обход Google.

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В результате складывается абсолютное впечатление, что Google здесь вроде бы и не при чём совсем, хотя Android – это именно её операционная система, и это ей, на мой взгляд, следовало бы принимать решение о сроках поддержки совместимых моделей смартфонов. Ведь может же она устанавливать правила использования фирменных сервисов, разрешив их установку или запретив. А в случае с обновлениями получается, что не может. Думаете, странно? На самом деле нет. Просто Google не торопится принимать решения, которые не сулят ей дополнительного дохода, только и всего.