Да как так-то? Google управляется с Android хуже, чем Samsung

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Иван Кузнецов 0

Наверное, вы уже слышали, что Google и Qualcomm договорились и продлили срок программной поддержки Android-смартфонов с двух до трёх лет. В некоторых источниках встречается упоминание четырёх лет, но это связано с тем, что на четвёртый год аппараты ждут только обновления безопасности без новых функций, да и то, если захотят производители. Вот только, если сравнить подход Google и Samsung, которая тоже продлила поддержку своих устройств, то окажется, что у корейцев продление поддержки получилось более честным, чем у поискового гиганта.

Обновление Android

Android будет обновляться три года, но от Google здесь ничего не зависит

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Начнём с того, что в случае с Android ощутить увеличение сроков поддержки можно будет только в 2023-2024 годах. Почему? Да потому что апгрейд коснётся только смартфонов, которые начнут выходить в 2021 году. Следовательно, до момента, когда дополнительное обновление выйдет, пройдёт целых три года. Почему три, а не два? Да потому что к тому времени эти флагманы будут уже устаревшими и неинтересными своим производителям, а значит, и обновлять их будут в последнюю очередь.

Какие смартфоны Samsung будут обновляться 3 года

Galaxy S10

Samsung продлила поддержку даже старых устройств

Не то чтобы я был такой нетерпеливый, но, на мой взгляд, в этом смысле подход Samsung, которая открыла доступ к третьему обновлению Android даже для старых устройств, выглядит максимально логичным и естественным. Вот список старых смартфонов Samsung, которые получат третье ежегодное обновление Android:

  • Galaxy S10
  • Galaxy S10 Lite
  • Galaxy Note 10
  • Galaxy Note 10 Lite

Не сказать, что это совсем уж старые смартфоны, но они относятся к 2019 модельному году, поэтому называть их новыми в преддверии выхода аппаратов 2021-го года, не поворачивается язык.

Обновление смартфонов на Snapdragon 888

Snapdragon 888

Дополнительный год обновлений получат только смартфоны на Snapdragon 888, да и то, если захочет их производитель

По аудитории пользователей, которым светит дополнительное обновление Android от Google, тоже есть вопросы. Как известно, оно светит только владельцам смартфонов на базе процессора Snapdragon 888, а это флагманский процессор, который будет составлять аппаратную основу только флагманских смартфонов.

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Да, очевидно, что в продажу их поступит немало. Вот только кто сможет их купить? Думаю, что немногие. Всё-таки в последнее время наблюдается отчётливая тенденция к росту спроса на устройства среднего или даже начального ценовых сегментов, которые сегодня ну реально мало чем отличаются от флагманов.

Почему Android обновляется так мало

Ну, и третья причина, по которой мне подход Samsung импонирует больше, чем подход Google, состоит в том, что корейцам не потребовалось получать чьё-либо согласие на продление поддержки, а поисковому гиганту – потребовалось. Возможно, вы не в курсе, но на самом деле это Qualcomm принимала решение о том, чтобы продлить программную поддержку смартфонов на Snapdragon 888, а не Google.

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В это сложно поверить, но выходит, что Qualcomm дала разрешение на продление поддержки, пообещав выпускать обновления прошивки процессора на год дольше (стандартно процессоры поддерживаются на год меньше), а финальное решение о том, выпускать ли для совместимых устройств свежую версию Android, предстоит принимать производителям этих самых устройств в обход Google.

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В результате складывается абсолютное впечатление, что Google здесь вроде бы и не при чём совсем, хотя Android – это именно её операционная система, и это ей, на мой взгляд, следовало бы принимать решение о сроках поддержки совместимых моделей смартфонов. Ведь может же она устанавливать правила использования фирменных сервисов, разрешив их установку или запретив. А в случае с обновлениями получается, что не может. Думаете, странно? На самом деле нет. Просто Google не торопится принимать решения, которые не сулят ей дополнительного дохода, только и всего.

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