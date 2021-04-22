Google выпустила третью бету Android 12 для разработчиков. Что нового

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Иван Кузнецов 1

Не знаю, обратили вы внимание или нет, но обновления Android практически перестали вызывать интерес у пользователей. Просто люди начали понимать, что большинству из них не светят даже ежемесячные патчи безопасности, что и говорить о новых версиях операционной системы, которые даже для флагманских смартфонов выходят с задержкой. Поэтому, когда Google запустила бета-тест Android 12, никто не придал этому большого значения. А зря, ведь по части новых функций обновление обещает быть весьма интересным.

Android 12

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В ночь с 21 на 22 апреля Google выпустила уже третью тестовую сборку Android 12 под названием Developer Preview 3. Как следует из наименования, обновление предназначается только для разработчиков. Поэтому установить его рядовым пользователям будет если не невозможно, то весьма и весьма сложно. Впрочем, это ничуть не мешает нам ознакомиться с нововведениями, которые появились в актуальной бета-сборке.

Новые функции Android 12

Дизайн Android

Android 12 получит обновлённый дизайн

Самые знаковые функции Android 12 появились в первой и второй сборках, но и третьей есть чем порадовать:

  • Появился раздел с верифицированными ссылками, которые всегда будут открываться в приложении, а не в браузере;
  • Тост-уведомления в нижней части экрана будут иметь цвет в зависимости от цветового режима смартфона;
  • В шторке уведомлений появилось общее количество входящих оповещений каждого приложения;
  • Новое контекстное меню для настройки и управления виджетами рабочего стола;
  • Миниатюру скриншота можно закрыть свайпом как влево, так и вправо;
  • Функция уменьшения яркости экрана теперь называется Extra Dim;

Обновление вхолостую, или Что не так с Android 12

  • Появилась возможность расположить приложения на рабочем столе сеткой в стиле iOS (с большими промежутками);
  • Появилась анимация запуска приложений, заставляющая их как бы появляться их иконок на рабочем столе;
  • Появилась возможность настроить цветовые акценты элементов интерфейса, выбрав понравившийся оттенок;
  • В меню редактирования скриншотов появился раздел с возможностью выбора шрифтов;
  • Теперь контекстное меню приложений, вызываемое по удерживанию на иконке, имеет другой вид;
  • Изменилось интерфейсное оформление пунктов меню в приложении «Настройки».

Открывать ссылку в приложении

Ссылки

Ссылки в приложениях теперь будут открываться правильно

Как видите, большая часть нововведений носит сугубо косметический характер, но есть и очень полезные изменения. Например, возможность добавить в память смартфона ссылки на конкретные веб-сервисы, которые всегда будут открываться только в приложении, если таковое у вас установлено. Очевидно, что из кратного описания не очень понятно, что это значит, поэтому предлагаю остановиться на этом немного подробнее.

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Наверняка вам приходилось сталкиваться с ситуациями, когда нажатие на ссылку провоцировало открытие диалогового окна с возможностью выбрать, открыть её в браузере или в приложении. Причём такие запросы обычно появляются всегда, даже если ранее вы уже выбрали что-то конкретное.

Когда выйдет Android 12

Google I/O

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Но теперь у пользователей появится возможность просто сформировать список URL-адресов, переход по которым будет всегда перебрасывать их в приложение. Например, если вы пользуетесь американским и немецким сайтами Amazon, но хотите, чтобы в приложении открывался только американский, в список нужно будет добавить домен Amazon.com, не внося туда Amazon.de. В общем, думаю, принцип понятен.

3 функции Android 12, которые можно включить на любом Android

Android 12 находится в стадии предварительного тестирования уже 3 месяца. Однако в мае Google проведёт конференцию Google I/O, в рамках которой представит обновление официально и запустит публичный бета-тест. В нём смогут принять участие все желающие при условии, что производители их смартфонов выпустят адаптированные версии апдейта. Чаще всего таких набирается не очень много, но топовые вендоры обычно участвуют в программе, предлагая протестировать обновление по крайней мере владельцам флагманских аппаратов.

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1 комментарий Оставить свой
  1. Bananan_Boy

    Верно подмечено. Абсолютно не интересуют новые версии. Десятый, одиннадцатый, да хоть стопицотый) Я уже точно знаю, что на мой LG G6 никаких обновлений больше не будет. Последнее было в октябре 2018 года — обновился до восьмёрки. У вас же здесь читал об анонсированных обновлениях от производителей, и LG обещали в конце 19 года всем раздать обновления. На их обещаниях всё и закончилось. Для себя я сделал вывод, что обновления следует ждать в том случае, если ты являешься обладателем только что вышедшей модели аппарата. Ну или кастом накатывать. Но заниматься этим уже лениво. Работает и ладно. Было бы отрадно осознавать, что я такой один с апатией ко всем этим обновлениям)

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