Google выпустила третью бету Android 12 для разработчиков. Что нового

Не знаю, обратили вы внимание или нет, но обновления Android практически перестали вызывать интерес у пользователей. Просто люди начали понимать, что большинству из них не светят даже ежемесячные патчи безопасности, что и говорить о новых версиях операционной системы, которые даже для флагманских смартфонов выходят с задержкой. Поэтому, когда Google запустила бета-тест Android 12, никто не придал этому большого значения. А зря, ведь по части новых функций обновление обещает быть весьма интересным.

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В ночь с 21 на 22 апреля Google выпустила уже третью тестовую сборку Android 12 под названием Developer Preview 3. Как следует из наименования, обновление предназначается только для разработчиков. Поэтому установить его рядовым пользователям будет если не невозможно, то весьма и весьма сложно. Впрочем, это ничуть не мешает нам ознакомиться с нововведениями, которые появились в актуальной бета-сборке.

Новые функции Android 12

Самые знаковые функции Android 12 появились в первой и второй сборках, но и третьей есть чем порадовать:

Появился раздел с верифицированными ссылками, которые всегда будут открываться в приложении, а не в браузере;

Тост-уведомления в нижней части экрана будут иметь цвет в зависимости от цветового режима смартфона;

В шторке уведомлений появилось общее количество входящих оповещений каждого приложения;

Новое контекстное меню для настройки и управления виджетами рабочего стола;

Миниатюру скриншота можно закрыть свайпом как влево, так и вправо;

Функция уменьшения яркости экрана теперь называется Extra Dim;

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Появилась возможность расположить приложения на рабочем столе сеткой в стиле iOS (с большими промежутками);

Появилась анимация запуска приложений, заставляющая их как бы появляться их иконок на рабочем столе;

Появилась возможность настроить цветовые акценты элементов интерфейса, выбрав понравившийся оттенок;

В меню редактирования скриншотов появился раздел с возможностью выбора шрифтов;

Теперь контекстное меню приложений, вызываемое по удерживанию на иконке, имеет другой вид;

Изменилось интерфейсное оформление пунктов меню в приложении «Настройки».

Открывать ссылку в приложении

Как видите, большая часть нововведений носит сугубо косметический характер, но есть и очень полезные изменения. Например, возможность добавить в память смартфона ссылки на конкретные веб-сервисы, которые всегда будут открываться только в приложении, если таковое у вас установлено. Очевидно, что из кратного описания не очень понятно, что это значит, поэтому предлагаю остановиться на этом немного подробнее.

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Наверняка вам приходилось сталкиваться с ситуациями, когда нажатие на ссылку провоцировало открытие диалогового окна с возможностью выбрать, открыть её в браузере или в приложении. Причём такие запросы обычно появляются всегда, даже если ранее вы уже выбрали что-то конкретное.

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Но теперь у пользователей появится возможность просто сформировать список URL-адресов, переход по которым будет всегда перебрасывать их в приложение. Например, если вы пользуетесь американским и немецким сайтами Amazon, но хотите, чтобы в приложении открывался только американский, в список нужно будет добавить домен Amazon.com, не внося туда Amazon.de. В общем, думаю, принцип понятен.

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Android 12 находится в стадии предварительного тестирования уже 3 месяца. Однако в мае Google проведёт конференцию Google I/O, в рамках которой представит обновление официально и запустит публичный бета-тест. В нём смогут принять участие все желающие при условии, что производители их смартфонов выпустят адаптированные версии апдейта. Чаще всего таких набирается не очень много, но топовые вендоры обычно участвуют в программе, предлагая протестировать обновление по крайней мере владельцам флагманских аппаратов.