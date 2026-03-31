Samsung не торопилась с выпуском мартовского обновления безопасности и начала раскатку только во второй половине месяца. У Samsung сейчас большие проблемы с гаджетами, но на обновления времени у нее хватает. Первыми патч получили флагманы Galaxy S25, а дальше список начал стремительно расти. Сейчас обновление доступно уже для нескольких десятков моделей, включая среднебюджетные смартфоны серии Galaxy A. Если вы давно не заглядывали в настройки своего Samsung, самое время проверить. Давайте разберёмся, что именно исправили и кому обновление уже прилетело.

Что исправлено в обновлении безопасности Samsung март 2026

Честно говоря, мартовский патч получился довольно серьёзным. Обновление безопасности Samsung за март 2026 года закрывает 65 уязвимостей. Из них 60 связаны непосредственно с Android и пришли от Google, а оставшиеся 5 касаются фирменной оболочки и компонентов Samsung Galaxy. На практике это означает, что патч латает дыры как на уровне операционной системы, так и на уровне самого производителя.

Много это или мало? Для сравнения, типичное ежемесячное обновление обычно закрывает от 30 до 50 уязвимостей, так что 65 — это заметно выше среднего. Samsung в последние месяцы вообще стала серьёзнее относиться к безопасности, и это видно по объёму патчей. Конечно, большинство из этих брешей рядовой пользователь вряд ли заметит в повседневной жизни, но откладывать установку всё равно не стоит. Некоторые уязвимости могут использоваться для удалённого доступа к данным, а это уже не шутки. Патч безопасности Android март 2026 лучше поставить сразу, как только он станет доступен на вашем устройстве.

Какой Samsung купить в 2026 году и почему это не Galaxy S26.

Какие Samsung Galaxy получили обновление марта 2026

Список устройств, на которые уже пришло мартовское обновление Samsung Galaxy, получился внушительным. Samsung раскатывает патч постепенно, но к концу марта охват уже очень приличный.

Флагманская линейка покрыта полностью. Обновление безопасности Galaxy S25 получили все модели серии: Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge и даже относительно свежий Galaxy S25 FE. Не забыли и про предыдущие поколения. Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra и Galaxy S24 FE тоже в списке. Обновились и все три модели Galaxy S23, включая Galaxy S23 FE.

Складные смартфоны Samsung тоже получают мартовский патч. В списке — Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 и даже Galaxy Z TriFold с Galaxy Z Fold Special Edition. Поддержка старых моделей тоже на месте: Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 — все обновляются.

Что касается среднебюджетных устройств, пока обновление получили Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A53 и Galaxy A36. Список, скорее всего, будет расти в ближайшие дни, потому что Samsung обычно подтягивает остальные модели серии A чуть позже флагманов.

Как установить обновление безопасности на Samsung Galaxy

Если вы нашли свой смартфон в списке выше, проверить наличие обновления на Samsung можно буквально за минуту. Откройте «Настройки», затем перейдите в раздел «Обновление ПО» и нажмите «Загрузка и установка». Если патч уже доступен для вашего региона, система предложит его скачать.

Но тут есть нюанс. Samsung раскатывает обновления поэтапно, поэтому даже если ваша модель есть в списке, патч может прийти не сразу. Не паникуйте и не пытайтесь перепрошивать устройство вручную. Просто проверяйте раз в пару дней, и обновление обязательно появится. Скажу честно, обычно задержка составляет от нескольких дней до пары недель в зависимости от региона и оператора связи.

One UI 8.5 бета — какие устройства получили доступ

Помимо мартовского патча безопасности, команда Samsung активно занимается развёртыванием бета-версии One UI 8.5. Это отдельная история, но она напрямую касается тех же устройств. Недавно бета стала доступна для Galaxy S25 FE, всей серии Galaxy S24 (включая Galaxy S24 FE) и планшетов Galaxy Tab S11.

В апреле к программе бета-тестирования, по имеющимся данным, подключат ещё больше моделей. Если вам интересно попробовать One UI 8.5 до официального релиза, следите за обновлениями, пока можете почитать про главные отличия One UI 9 от One UI 8.5. Но имейте в виду, что бета есть бета, и на основном устройстве её ставить я бы рекомендовал только в том случае, если вы готовы мириться с возможными багами и нестабильной работой отдельных приложений. Для экспериментов лучше использовать запасной смартфон, если он у вас есть.

One UI 8.5 станет последним обновлением для этих смартфонов Samsung Galaxy.

Стоит ли обновлять Samsung Galaxy до мартовского патча 2026

Однозначно да. 65 закрытых уязвимостей — это не косметическое обновление, а серьёзная работа над безопасностью. Конечно, вы вряд ли почувствуете разницу в скорости работы или интерфейсе после установки. Патчи безопасности обычно не меняют ничего визуально. Но на уровне защиты данных разница есть, и она существенная.

Особенно обновление актуально для тех, кто использует смартфон Samsung для мобильного банкинга, хранит важные документы или просто не хочет однажды обнаружить, что кто-то получил доступ к его данным. Да, вероятность целенаправленной атаки на обычного пользователя невелика, но зачем рисковать, когда установка занимает пять минут?

Отдельно стоит отметить, что Samsung продолжает поддерживать обновлениями даже модели 2022 года вроде Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Для компании, которую часто критиковали за медленные обновления, это заметный прогресс. Потратьте минуту на проверку обновлений. Лично я всегда ставлю патчи безопасности в первый же день, когда они приходят, и вам советую делать то же самое.