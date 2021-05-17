Утечка показала самые большие изменения Android за последнее время

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Артем Сутягин 0

Поскольку конференция Google I/O все ближе и счет до ее начала уже идет на часы, утечки о том, что нам представят, уже достигли пика. Все просто — чем ближе к презентации, тем больше людей оказывается в курсе планов компании и тем сложнее контролировать удержание информации. А еще, чем ближе к мероприятию, тем больше сама компания старается подогревать к нему интерес. Ранее на этой неделе в Сеть просачивались материалы, связанные с тем, что вполне может быть новым Pixel 6. Теперь же у нас есть возможность посмотреть не просто на Android 12, который мы в том или ином виде уже видели, а на его самые серьезные внешние изменения. Ведь именно внешний вид это то, с чем имеет дело подавляющее большинство пользователей. Согласитесь, что многие другие изменения многие просто не заметят, а внешний вид — совсем другое дело.

Android 12

Android 12 несет самые большие изменения дизайна за последнее время.

Что нового в Android 12

Нынешняя утечка пришла от Джона Проссера из Front Page Tech на YouTube. В новом видео мы видим как слайды, так и анимированные рекламные материалы, демонстрирующие предстоящую версию Android. На одном слайде разъясняется, что нового в Android 12. Естественно, есть особые упоминания вроде: ”Прекрасный новый опыт”, ”Повышенная защита конфиденциальности и безопасности” и ”Все ваши устройства лучше работают вместе”. На другом слайде показано несколько новых элементов пользовательского интерфейса.

Android 12

Android 12 получил неплохую «косметику». Посмотрим, что еще про него расскажут на презентации.

Слева направо мы видим: новый виджет мультимедиа, переключатель режима энергосбережения, небольшой погодный виджет, переработанный ползунок яркости и элементы управления подключением, симпатичный виджет аналоговых часов, кнопки плюса и включения, ползунок громкости, что-то связанное с ”работой” и ”домом”, новый пользовательский интерфейс отключения сигналов будильника и даже новый стиль уведомлений.

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Внешний вид Android 12

В ролике показаны обновленные визуальные эффекты уведомлений и быстрых настроек, обновленный дизайн клавиатуры, новый стиль таблеток для уведомлений строки состояния, полностью обновленный экран блокировки с огромными часами, многие красивые анимации и существенно более ”мягкий” интерфейс в целом. Есть и менее заметные вещи, но в целом количество изменений просто огромное.


Некоторые из этих изменений мы видели уже давно. В феврале XDA опубликовали скриншоты дизайна новой операционной системы. Многие из них уже тогда показывали то, что мы увидели в нынешней утечке, но сейчас у нас существенно больше изменений. А еще пару недель назад в Сети активно осуждались некоторые анимации новой версии Android. Но только сейчас все появилось в одном месте, и учитывая, сколько времени осталось до презентации, в новую информацию можно поверить.

Google выпустила третью бету Android 12 для разработчиков.

Стоит ли верить утечке

Любопытно, что как указывает Проссер, в этой утечке есть пара дат, которых нет в этом году — понедельник 25 августа и понедельник 27 августа. Учитывая, что такие дни недели не выпадали в прошлом году и не выпадут в следующем, можно предположить, что это просто заполнители, а не какая-то ошибка или всплывшие данные о тестировании системы в другое время. Такая практика часто применяется, когда надо что-написать для примера. Иногда данные пишутся ”от балды”, иногда просто по ошибке, а иногда и с намеком на что-то, но конец августа (тем более понедельник) вряд ли намекает на какой-то важный день для Google.

Android 12

Осталось ждать совсем недолго. Скоро мы узнаем много нового об Android.

Голый Android или оболочки

Взгляд Google на «стандартный Android» в последние годы делается все более категоричным, становясь все более и более стилизованным с каждой версией. Если эти изменения окажутся удачными, Android 12 может стать самым большим изменением за последние годы. В любом случае, уже на этой неделе мы узнаем все подробности о новой операционной системе. Правда, официальный ее выход состоится только осенью, но установить пользовательскую бета-версию можно будет намного раньше.

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Как бы не строились новые оболочки от разных производителей, голый Android всегда будет приятнее глазу и часто будет работать более стабильно. Теперь, когда он становится все более и более причесанным, он будет занимать еще большее место в сердцах его преданных фанатов. А вы что думаете о новом/обновленном дизайне?

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