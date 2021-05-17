Утечка показала самые большие изменения Android за последнее время

Поскольку конференция Google I/O все ближе и счет до ее начала уже идет на часы, утечки о том, что нам представят, уже достигли пика. Все просто — чем ближе к презентации, тем больше людей оказывается в курсе планов компании и тем сложнее контролировать удержание информации. А еще, чем ближе к мероприятию, тем больше сама компания старается подогревать к нему интерес. Ранее на этой неделе в Сеть просачивались материалы, связанные с тем, что вполне может быть новым Pixel 6. Теперь же у нас есть возможность посмотреть не просто на Android 12, который мы в том или ином виде уже видели, а на его самые серьезные внешние изменения. Ведь именно внешний вид это то, с чем имеет дело подавляющее большинство пользователей. Согласитесь, что многие другие изменения многие просто не заметят, а внешний вид — совсем другое дело.

Что нового в Android 12

Нынешняя утечка пришла от Джона Проссера из Front Page Tech на YouTube. В новом видео мы видим как слайды, так и анимированные рекламные материалы, демонстрирующие предстоящую версию Android. На одном слайде разъясняется, что нового в Android 12. Естественно, есть особые упоминания вроде: ”Прекрасный новый опыт”, ”Повышенная защита конфиденциальности и безопасности” и ”Все ваши устройства лучше работают вместе”. На другом слайде показано несколько новых элементов пользовательского интерфейса.

Слева направо мы видим: новый виджет мультимедиа, переключатель режима энергосбережения, небольшой погодный виджет, переработанный ползунок яркости и элементы управления подключением, симпатичный виджет аналоговых часов, кнопки плюса и включения, ползунок громкости, что-то связанное с ”работой” и ”домом”, новый пользовательский интерфейс отключения сигналов будильника и даже новый стиль уведомлений.

Что покажут на Google I/O 2021.

Внешний вид Android 12

В ролике показаны обновленные визуальные эффекты уведомлений и быстрых настроек, обновленный дизайн клавиатуры, новый стиль таблеток для уведомлений строки состояния, полностью обновленный экран блокировки с огромными часами, многие красивые анимации и существенно более ”мягкий” интерфейс в целом. Есть и менее заметные вещи, но в целом количество изменений просто огромное.

Некоторые из этих изменений мы видели уже давно. В феврале XDA опубликовали скриншоты дизайна новой операционной системы. Многие из них уже тогда показывали то, что мы увидели в нынешней утечке, но сейчас у нас существенно больше изменений. А еще пару недель назад в Сети активно осуждались некоторые анимации новой версии Android. Но только сейчас все появилось в одном месте, и учитывая, сколько времени осталось до презентации, в новую информацию можно поверить.

Google выпустила третью бету Android 12 для разработчиков.

Стоит ли верить утечке

Любопытно, что как указывает Проссер, в этой утечке есть пара дат, которых нет в этом году — понедельник 25 августа и понедельник 27 августа. Учитывая, что такие дни недели не выпадали в прошлом году и не выпадут в следующем, можно предположить, что это просто заполнители, а не какая-то ошибка или всплывшие данные о тестировании системы в другое время. Такая практика часто применяется, когда надо что-написать для примера. Иногда данные пишутся ”от балды”, иногда просто по ошибке, а иногда и с намеком на что-то, но конец августа (тем более понедельник) вряд ли намекает на какой-то важный день для Google.

Голый Android или оболочки

Взгляд Google на «стандартный Android» в последние годы делается все более категоричным, становясь все более и более стилизованным с каждой версией. Если эти изменения окажутся удачными, Android 12 может стать самым большим изменением за последние годы. В любом случае, уже на этой неделе мы узнаем все подробности о новой операционной системе. Правда, официальный ее выход состоится только осенью, но установить пользовательскую бета-версию можно будет намного раньше.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Как бы не строились новые оболочки от разных производителей, голый Android всегда будет приятнее глазу и часто будет работать более стабильно. Теперь, когда он становится все более и более причесанным, он будет занимать еще большее место в сердцах его преданных фанатов. А вы что думаете о новом/обновленном дизайне?