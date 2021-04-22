Новый iPad Pro просто унижает Android-планшеты. Или нет?

С тех пор, как Стив Джобс представил со сцены первый iPad, он стал не просто главным и самым продаваемым планшетом вне зависимости от поколения, но и именем нарицательным. С тех пор Apple не переставала дорабатывать и совершенствовать свой гаджет. Если выбор смартфона для многих принципиален и они просто не могут смотреть в сторону iPhone, то я знаю очень много людей, которые на дух не переносят iPhone, но не представляют жизни без iPad. Причины у каждого свои, но если их объединить, то получится, что планшет Apple просто является лучшим гаджетом в своей категории. Теперь осталось понять, что будет дальше после выхода нового поколения iPad Pro.

Новый iPad Pro

На этой неделе на весеннем мероприятии Apple представила очень много нового оборудования, в том числе и новую пару планшетов iPad Pro. Планшеты Apple могут похвастаться производительностью компьютера настольного уровня благодаря процессору M1, мобильной передаче данных 5G и высокотехнологичным дисплеям. Глядя на конкурентов из лагеря Android, становится очевидным, что профессиональные планшеты Apple не просто лучше конкурентов — между ними целая пропасть.

Иногда, если посмотреть на iPad, то складывается ощущение, что Samsung, Huawei и другие делают свои планшеты просто для того, чтобы было, наспех переделав внутренности своих смартфонов и заказав для них экран побольше. А про баги и недостаточную оптимизацию софта я вообще молчу. Интересно только — смогут ли производители планшетов на Android хоть чем-то ответить или они смирились?

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Сначала надо понять, как вообще выглядят новые iPad. Они по-прежнему выпускаются в 11- и 12,9-дюймовом формате с дизайном, который получили еще в конце 2018 года. Почти все новые функции доступны на обоих планшетах. Основная их особенность — чип Apple M1, тот же самый процессор, который используется в новых iMac, Mac и MacBook от Apple.

Процессор Apple M1

M1 — это мощный процессор, который показал потрясающие результаты в тестах на полноценных компьютерах Apple. Компания заявляет, что он повышает производительность iPad до 50% по сравнению с предыдущим поколением — и в 75 раз по сравнению с оригинальным iPad 2010 года. Учитывая и без того отличную производительность предыдущих моделей, можно с уверенностью сказать, что iPad Pro 2021 года будет обладать серьезной мощностью, догнать которую будет ох как не просто.

Можно было бы возразить, что так вырастет потребление энергии и планшет будет работать минимум в полтора раза меньше. Вот только это не так. Я долгое время пользовался MacBook Air с чипом M1 и он показал просто фантастические результаты, которые удивили даже меня. Он работал в полтора раза дольше моего MacBook Pro, меньше грелся (хотя у него даже нет активной системы охлаждения) и выдавал производительность на уровне топовых моделей 16-дюймового MacBook Pro.

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Чем iPad Pro 2021 отличается от остальных

Некоторые из других обновлений для моделей 2021 года включают до 16 ГБ ОЗУ, до 2 ТБ памяти (такого точно никто не предлагает), звук с четырьмя динамиками, Thunderbolt USB-C с безумной скоростью, микрофоны студийного качества, LiDAR+ для расширенной дополненной реальности и поддержкой сети 5G.

Apple улучшила фронтальную камеру, которая чем-то похожа на то, что применяется в Сберпортале. Эта функция называется Center Stage и основана на широком поле зрения, позволяющем следить за объектами видео, когда они перемещаются в кадре. Если вы будете перемещаться, то камера будет кропать картинку так, чтобы вы были всегда в фокусе. Для того, кто с вами общается, это выглядит так, будто кто-то водит камеру, когда вы ходите по комнате.

Чем iPad Pro 12,9 отличается от iPad Pro 11

Можно с уверенностью сказать, что iPad Pro 2021 года будет обладать серьезной мощью. Особенно его 12,9-дюймовая версия, которую оснастили miniLED дисплеем. Apple называет это дисплеем Liquid XDR. Он имеет более 2500 зон освещения, которые увеличивают максимальную яркость до 1600 нит с коэффициентом контрастности 1000000: 1. Это позволит не просто потреблять самый качественный контент, но и работать на таком устройстве. Обработка фотографий, работа с видео и простое рисование — все это будет коньком нового планшета.

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Что лучше? iPad или планшет на Android

А теперь, когда вы подумали, что моя задача разрекламировать новый планшет, просто ответьте себе на один вопрос. Действительно ли кто-то из производителей Android-планшетов может сделать что-то подобное?

Смартфоны на Android могут быть технически не хуже iPhone, но такой планшет только один. Пусть он и стоит очень дорого, но и планшеты на Android уже давно не раздаются бесплатно. Самый дешевый iPad Pro нового поколения стоит от 77 990 рублей за базовую версию и до 219 000 рублей за версию на 2 ТБ встроенной памяти. Это очень дорого, но аналогов-то нет. Почему Samsung, которая продает свои планшеты за 71 990 (Galaxy Tab S7+ LTE) не может сделать того, что делает Apple?

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Можно сказать, что зато Android-планшеты предлагают большое количество доступных моделей. Отчасти это так, но базовый iPad можно купить за 29 990 рублей. При этом он будет поддерживать работу с Apple Pencil и многие другие передовые функции iPad.

Суть моего повествования в том, что iPad — это самодостаточный продукт, в который Apple вкладывает силы. Производители Android-смартфонов будто просто пытаются засветиться в этом сегменте и не более того. Интересно, они так и будут вести подобную политику или это просто временная мера, чтобы потом взяться за дело с умом? Вот я в этом не уверен. А вы?