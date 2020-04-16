Samsung без помпы запустила в продажу еще один «iPad».

Рынок планшетных компьютеров — это что-то очень странное и принимаемое далеко не всеми. Одни их боготворят, покупая к ним в пару простую звонилку. Другие их ненавидят, предпочитая хороший смартфон. Третьи покупают и он валяется у них в ящике, а используется раз в месяц. Есть еще и такая категория людей, которые вне зависимости от того, смартфон какого бренда они выбирают, в качестве планшета признают только iPad от Apple. Это неудивительно, ведь именно купертиновский планшет стал именем нарицательным и уже давно расположил к себе очень многих пользователей. Проще говоря, объективно (почти) он лучший. Похоже, так в очередной раз подумала и Samsung.

Новый планшет Samsung

Слухи о том, то корейский производитель готовит свой новый планшет, ходят уже очень давно. Несколько месяцев назад мы услышали об этом в первый раз и с тех пор преданные фанаты его ждут.

Важной его особенностью должна была стать невысокая стоимость. По крайней мере, более низкая, чем у топового Galaxy Tab S6. Это особенно актуально на фоне того, как Apple раскинула свою сеть планшетов на все ценовые категории, а Huawei выпускает устройства с киллер-фичами (пусть они и поддерживаются только в рамках инфраструктуры Huawei).

Сегодня слухи обрели форму и стали официальными. Компания Samsung почти незаметно разместила Galaxy Tab S6 Lite в своем магазине в Индонезии. Интересно, почему они так сделали? Им есть чего стыдиться? Или виной тому нынешние сложности с логистикой в мире?

Характеристики Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Слухи, которые ходили ранее, подтвердились и Samsung Galaxy Tab S6 Lite очень похож на флагманский планшет компании, но с некоторыми допущениями, если можно так сказать. Он стал более простой версией флагмана — так будет правильнее.

Дисплей новинки стал незначительно меньше старшего брата. Его диагональ составляет 10,4 дюйма. Разрешение при этом будет достаточно высоким — 2400 на 1200 точек. Соотношение сторон, как понятно из разрешения, составляет два к одному. Еще одним отличием от более дорогого Galaxy Tab S6 является матрица. В новой версии установлена TFT-панель, а не OLED.

Зато никуда не делась поддержка фирменного стилуса S-Pen. Тут надо отдать должное компании, что они не продают его отдельно, как это делает Apple, а продают готовый комплект. Даже если он вам не нужен, вы все равно получите решение для полноценной работы со всеми возможными функциями.

Ложкой дегтя будет то, что, судя по всему, в стилусе нового планшета нет аккумулятора и модуля связи. То есть работать как аналог для Samsung Galaxy Note 10 он не будет.

Работает Samsung Galaxy Tab S6 Lite на восьмиядерном процессоре с частотой 1,7 ГГц (с усилением 2,3 ГГц), но производитель чипа не сообщается. Надеюсь, что это не Exynos, хотя вероятность того, что это именно он, очень высока.

В новинке установлено только 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти. Для расширения памяти предусмотрена поддержка карт microSD, а для зарядки и синхронизации используется порт USB-C.

Сообщается, что аккумулятор имеет емкость 7040 мАч. Этого должно хватить на целых 12 часов автономной работы. Как по мне, так это очень неплохой показатель. По крайней мере, он выше среднего по рынку.

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Любители проводной музыки оценят наличие на корпусе устройства разъема для наушников. С другой стороны, в планшетах от него почти никто не и не собирается оказываться. Обычно в них достаточно места для того, чтобы с размещением разъема не было проблем. Информации о том, есть наушники в комплекте нет, но, скорее всего, нет.

Работает новый планшет естественно на Android 10 с фирменной оболочкой Samsung — One UI 2.1. Пока нельзя сказать, есть ли у планшета поддержка DeX, но, скоре всего, нет. Все равно, за редкими исключениями и некоторым снижением производительности, новый планшет является практически копией Samsung Galaxy Tab S6, но стоит дешевле.

Сколько стоит Samsung Galaxy Tab S6

Мне кажется, что если бы я предложил вам угадать стоимость нового планшета, вы бы это сделали очень легко. Раз мы все же информационный портал, я не оставлю этот вопрос без ответа.

Цена нового Samsung Galaxy Tab S6 составляет 400 долларов (примерно 29 700 рублей) в Индонезии. При такой цене он должен будет конкурировать с базовым iPad за 28 000 рублей и HUAWEI MediaPad M5 10.8 за 25 000 рублей.

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Лично для меня выбор в этой ситуации не очевиден. Я бы крепко задумался перед покупкой. Особенно, если бы у меня не было смартфона Samsung для использования совместных функций.

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Пока непонятно, сколько новый планшет будет стоить, когда придет на наш рынок, но вряд ли цена изменится очень сильно. Скорее всего, он будет конкурировать именно с обозначенными выше устройствами.

Если у iPad еще есть минус в виде широких рамок, то у Huawei с этим все в порядке, а цена почти на сто долларов ниже. Ну, а раз уж мы за говорили об iPad, нельзя не отметить, что новинка почти как две капли воды похожа на iPad Pro, который, правда, стоит более 60 000 рублей. Если вам как воздух нужен такой дизайн, то варианта лучше не найти. Одно понятно точно. Samsung вообще не палится и просто делает с планшетами то, что нравится людям. iPad, значит iPad. Был бы у него другой дизайн, может быть и Galaxy Tab 6S был бы другим.