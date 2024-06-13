5 настроек Android, которых мне жутко не хватает в 2024 году

С каждым годом презентации новых версий Android и обрамляющих операционную систему оболочек становятся скучнее. Кажется, будто разработчики добавили уже все необходимые функции и больше ничем не могут нас порадовать, кроме косметических изменений и популярной нынче интеграции ИИ-фишек. Однако, если задуматься, станет ясно: существует довольно много настроек Android, которые могли бы нам всем пригодиться, но их почему-то до сих пор нет.

Изменение скорости зарядки смартфона

Сегодня почти каждый смартфон поддерживает быструю зарядку, которая порой восстанавливает его энергию буквально за несколько минут. И, как бы ни хорохорились производители, рассказывая о безопасности этой технологии, из-за сильного нагрева она представляет угрозу аккумулятору.

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В этой связи было бы логично добавить функцию изменения скорости зарядки, чтобы включать максимальные обороты только при необходимости. Реализовать подобную задумку проще простого, ведь смартфон имеет встроенный контроллер, а блок питания поддерживает сразу несколько протоколов разной мощности.

Но, увы, нечто подобное пока придумали только в Infinix, да и то не во всех моделях. Так, изменение скорости зарядки телефона поддерживает Infinix NOTE 40 Pro, обзор которого не так давно выходил на нашем сайте. Очень хочется, чтобы примеру этого бренда последовали и другие производители.

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Как узнать состояние аккумулятора на телефоне

Еще одна потенциально полезная фишка Андроид — проверка состояния аккумулятора, но сейчас относительно адекватно реализована она только на HUAWEI. А вот, к примеру, на Xiaomi для получения доступа к информации о количестве пройденных циклов нужно создавать отчет через инженерное меню, а потом еще искать мелкие цифры в дебрях системного кода. Это очень неудобно и фактически бесполезно.

Реализовать проверку остаточной емкости аккумулятора — плевое дело. Смартфон так или иначе собирает сведения относительно количества циклов зарядки, и почему бы тогда не поделиться этой информацией с нами? Ведь с помощью этой фишки мы смогли бы понять, из-за чего быстро разряжается телефон: из-за деградации батарейки или кучи приложений в фоне. Да и покупателям б/у-устройств такая функция тоже не помешает.

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Способы откатить версию Андроид

Чтобы откатить Андроид на предыдущую версию, нужно снимать блокировку загрузчика, устанавливать вспомогательное ПО, подключать телефон к ПК и скачивать прошивку из непроверенных источников с большим риском превратить свое устройство в кирпич и лишиться гарантии.

Очень странно, что производители смартфонов, как и сами ребята из Google, не дают нам такую возможность. Неужели нужно все время ждать фикса от разработчиков, чтобы исправить проблемы, возникающие после каждого апдейта? Намного проще было бы просто установить старую версию Андроид, если не понравилась новая.

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Как сделать Алису голосовым помощником по умолчанию

В нашей стране есть отличный голосовой помощник Алиса, которым можно пользоваться на любом Android-смартфоне, но только не в качестве ассистента по умолчанию. По сути, это ограничение Google полностью нивелирует пользу от ассистента, лучше других понимающего русский язык и разговаривающего на нем.

Мы можем вызвать Алису на телефоне только кнопкой, в то время как Google Ассистент откликается на голос даже на заблокированном экране. Так что, разработчики Android, будьте любезны открыть двери заинтересованным пользователям. Я даже спасибо скажу.

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Можно ли заменить магазин приложений Google Play

В своем нынешнем виде операционная система Android разрешает использовать сторонние магазины приложений, но только в усеченном виде. Установку каждой программы через RuStore и любой другой апстор, который вы скачаете на свой телефон, нужно подтверждать в отдельном окне, а как таковая функция автоматических обновлений просто отсутствует.

Дайте людям полноценную свободу выбора, а не ее имитацию! Пускай каждый сам решает, каким магазином приложений на Android ему пользоваться, раз уж вы удаляете софт российских банков из своего апстора, не предлагая никакой альтернативы Google Play.