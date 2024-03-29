8 настроек Xiaomi, с помощью которых я улучшил свой смартфон

Богатство настроек — одно из главных достоинств смартфонов Xiaomi. При этом многие люди ошибочно полагают, будто большинство доступных параметров вроде изменения тем или шрифтов представляют собой никому не нужные украшательства. Да, такие настройки в MIUI и HyperOS тоже есть, но ими возможности устройств китайского производителя не ограничиваются. Сегодня я расскажу, как улучшить телефон Xiaomi, изменив всего несколько параметров. После этого он будет медленнее разряжаться, быстрее восполнять энергию и даже начнет загружать файлы из интернета на более высокой скорости, чем раньше.

Ускорение сети на Xiaomi

Сначала заглянем в раздел настроек «Wi-Fi», где после обновления до HyperOS появилась функция ускорения сети. Принцип ее работы заключается в том, что после активации нужной нам опции смартфон как бы объединяет мобильный интернет и Wi-Fi, интеллектуально переключаясь между ними для достижения оптимальной скорости.

При этом Xiaomi дает возможность выбора режима ускорения сети. Я ограничиваюсь вспомогательным вариантом, когда смартфон автоматически переходит на мобильный интернет при слабом сигнале Wi-Fi.

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Как увеличить яркость на Xiaomi

Следом перемещаемся в раздел настроек «Экран». Здесь есть переключатель «Автояркость», который я всегда активирую не только, чтобы освободить руки от самостоятельной регулировки параметров, но и для увеличения пикового значения яркости. Если же вы терпеть не можете автонастройку, но не забудьте включить «Дневной режим».

При активации дневного режима регулировать яркость вы будете вручную, но в случае, если датчик освещения обнаружит попадание прямых солнечных лучей, он автоматически повысит пиковое значение примерно на 20-30%, благодаря чему вам будет легче считывать информацию с экрана летом.

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Улучшенные текстуры в HyperOS

Если вы обновили Xiaomi до HyperOS, а сам смартфон обладает довольно мощным процессором, в разделе настроек «Экран» вы также встретите пункт «Улучшенные текстуры». Он отвечает за активацию функции, которая добавляет в систему дополнительные эффекты рендеринга.

О каком улучшении идет речь? В HyperOS появляется размытие по Гауссу, увеличивающее контрастность переднего и заднего фона, что легче всего заметить в Центре управления. За счет дополнительного эффекта улучшается читаемость текста, а ваше внимание начинает концентрироваться на более важной информации, показанной на экране.

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Что такое система визуализации с ИИ

Даже если вы не обновились до HyperOS, при наличии мощного процессора в настройках экрана будет представлена вкладка «Система визуализации с ИИ». Она отвечает за активацию функций улучшения изображения во время просмотра видео.

Так, MEMC увеличивает частоту кадров, делая картинку более плавной, а суперразрешение улучшает четкость изображения. Правда, все это будет работать только в том случае, если включена боковая панель Xiaomi, о которой я рассказывал в одном из предыдущих материалов.

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Эффекты Dolby Atmos на Xiaomi

Перемещаемся в настройки звука и вибрации, где нас интересует вкладка «Звуковые эффекты». Здесь вы сможете включить Dolby Atmos на телефоне, что сделает звучание динамиков более объемным.

Функция присутствует не на всех смартфонах Xiaomi, а лишь на тех, которые имеют соответствующую сертификацию. Впрочем, это не только флагманы, но и недорогие устройства наподобие Redmi Note 10 Pro.

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Оптимизированная зарядка на Андроид

Главное в смартфоне — его аккумулятор. Чтобы его защитить, включите оптимизированную зарядку на Xiaomi, сделав следующее:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Батарея», а затем — «Защита батареи». Нажмите на «Оптимизированную зарядку».

Оптимизированная зарядка помогает уменьшить износ батареи за счет снижения мощности поступающего тока при использовании смартфона, а также при помощи ограничения восстановления энергии до 80% ночью, чтобы устройство добирало оставшийся заряд ближе к утру. Увы, функция есть не на всех смартфонах и обычно появляется только после обновления до HyperOS.

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Как ускорить зарядку телефона

Если ваш смартфон комплектуется мощным блоком питания на 120 Вт, то вы можете дополнительно ускорить зарядку Xiaomi, включив соответствующую опцию во вкладке «Дополнительные функции» настроек батареи.

Ускоренная зарядка телефона абсолютно безопасна, так как подаваемая мощность регулируется в зависимости от текущей температуры устройства. Наилучших показателей скорости вы сможете достигнуть, если оставите свой Xiaomi с заблокированным экраном и дождетесь окончания процесса восстановления энергии.

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Автоматическая очистка фоновых приложений

И последнее. Лучший способ улучшить автономность Xiaomi, продлив время работы от одного зарядка, — включить автоматическое закрытие приложений в фоне через несколько минут после блокировки экрана.

Эта опция поможет значительно сэкономить энергию, если вы забываете вручную выгружать приложения из оперативной памяти, а также решит проблему разрядки смартфона ночью.