Чем и как нужно протирать камеру смартфона, чтобы не испортить ее

Камера смартфона — это не только важный, но еще и крайне уязвимый компонент мобильного устройства. Во-первых, при падении гаджета может разбиться объектив. Во-вторых, ее глазок постоянно сбирает пыль, отпечатки пальцев и прочую грязь, которая неминуемо снижает качество съемки. Чтобы этого избежать, необходимо регулярно протирать камеру телефона. Чем и как — расскажем в сегодняшнем материале.

Чем протереть камеру телефона

Отпечатки на камере становятся причиной размытия картинки, а пылинки создают дополнительную сложность для автоматической фокусировки и приводят к появлению царапин, заставляющих в конечном итоге забыть о былом качестве фото на Андроид. Многие из нас либо не обращают внимания на скапливающуюся грязь, либо убирают ее подручными средствами. Об их недостатках мы поговорим позже, а пока сосредоточимся на правильных и беспроигрышных вариантах очистки оптики.

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Салфетки из микрофибры

Оптика камеры очень чувствительна, поэтому для ухода за ней нужно использовать бережные средства. Например, салфетки из микрофибры. Их изготавливают из синтетического материала, который в своем финальном виде представляет из себя тончайшие ниточки, идеально сметающие пыль с камеры, а также убирающие другие загрязнения.

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При использовании салфеток для оптики не нужно прилагать лишних усилий, иначе пылинки в процессе очистки станут причиной появления царапин. Они, в свою очередь, поставят крест на возможностях камеры. Кроме того, необходимо поддерживать чистоту самой тряпочки, иначе на ней появится пыль, последствия наличия которой вы теперь прекрасно осознаете.

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Карандаш для чистки оптики

Недостаток салфеток для оптики состоит в том, что за ними нужно постоянно ухаживать и нельзя носить в кармане без специального чехла. Поэтому более удобным средством ухода может стать карандаш для камеры. Он защищен колпачком и выполняет двойную функцию.

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Как правило, у карандаша для оптики два конца. На одном находится кисточка, которую нужно использовать в первую очередь, чтобы убрать соринки. Далее необходимо обратиться ко второму концу, где располагается чистящий наконечник со специальным составом. Он удалит другие загрязнения, не связанные с пылью.

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Жидкость для линз и другой оптики

Недостаток карандаша для камеры — расходники. При регулярном использовании вам придется постоянно менять либо чистящий наконечник, который бывает довольно сложно найти, либо покупать новый аксессуар. В этой связи, возможно, вам подойдут салфетки в комбинации с жидкостью для оптики.

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Средство для очистки линз поставляется в виде спрея, состоящего из неагрессивных компонентов. В комплекте с жидкостью идет салфетка из микрофибры, поэтому одной покупкой можно убить сразу двух зайцев. А что, если вообще не тратиться на дополнительные расходники и пользоваться подручными средствами?

Чем нельзя протирать оптику

В первую очередь вы наверняка подумаете о том, чтобы очистить камеру футболкой. Идея кажется неплохой, ведь хлопок не такой уж и жесткий материал, однако все портит загрязнение одежды, от которого вы не избавитесь. Гуляя по улице и даже передвигаясь по дому, вы собираете своей футболкой пыль, а она уже готова нанести вред оптике.

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А если взять бумажные или влажные салфетки для рук? Это тоже плохая затея. Бумажные салфетки слишком жесткие, а влажные обычно имеют в своем составе агрессивный спирт. Он в буквальном смысле разъедает напыление, приводя оптику в негодность.

Как защитить камеру смартфона

Очистка камеры телефона требует постоянных усилий, ведь пыль и загрязнения на ее объективе появляются очень быстро. Может быть, существует защита? Да, например, стекло для камеры смартфона. Однако мало того, что оно тоже требует регулярной очистки, так еще снижает качество снимков. Дополнительное препятствие на пути света, падающего на матрицу, — это плохо.

Выбрать чехол с защитой камеры

Более рациональным вариантом защиты выглядит покупка чехла, закрывающего камеру. Подобные аксессуары в огромном количестве выпускает бренд NILLKIN, в официальном магазине которого вы сможете найти бампер для своей модели. Так вы не разобьете и не заляпаете камеру, но все-таки не спасете ее от пыли. Соринки все равно продолжат скапливаться.