Заказ висит в пути третий день, а ты не понимаешь, застрял он на сортировке или уже ждёт в пункте выдачи? Обычно для этого приходится ставить пять приложений и вбивать трек-номер в каждое. На Android всё это решается куда проще, и сегодня покажу как. Кстати, чтобы приложения для трекинга не тормозили, важен шустрый аппарат, а вот какие смартфоны Xiaomi, POCO и Redmi лучше не покупать в 2026 году, мы разбирали отдельно. А теперь расскажем про отслеживание посылок в одно нажатие.

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Где в Т-Банке отслеживать посылки на Android

Самый удобный способ отслеживания посылок в одном приложении, это сервис в Т-Банке. Он работает более чем с тысячей транспортных компаний, причём как российских, так и зарубежных. Вы вводите трек-номер один раз и видите актуальный статус на одном экране, без прыжков между приложениями СДЭК и Почты России.

Что приятно, посмотреть где посылка могут даже те, у кого нет счёта в банке: сервис доступен и на сайте tbank.ru в разделе Город. Если не нашли, просто введите «отслеживание» в поисковой строке. Так что, теперь для базового отслеживания заказов банковского приложения с головой хватает. Как его установить на Андроид — можете прочесть в нашей статье.

Какие службы доставки поддерживает Т-Банк

К сервису подключены все основные перевозчики, которыми пользуются в России. Среди них Почта России, СДЭК, Boxberry, 5Post, DPD, Деловые линии, Cainiao и Яндекс Доставка. Если коротко, отследить посылку по трек-номеру можно практически от любой службы, всего их больше тысячи. Посмотреть их все можно в веб-версии.

Особенно выручает поддержка зарубежных компаний: когда заказываешь что-то из Китая, не придётся лезть на сайт иностранного перевозчика и разбираться в чужом интерфейсе. Кстати, о удачных находках с зарубежных площадок я рассказывал в подборке, где спустил всё до последней копейки на AliExpress, но эти 10 товаров того стоили.

Как отслеживать посылки по трек-номеру в Т-Банке

Процесс занимает буквально минуту. Чтобы добавить заказ, сделайте следующее. Для начала откройте приложение Т-Банка на Android и перейдите в раздел Город.

Нажмите Все сервисы и выберите Отслеживание посылок. Введите трек-номер в строку поиска. Нажмите Отследить.

После этого появится виджет со статусом и примерной датой доставки, а трек сохранится автоматически. Когда посылка приедет, придёт пуш или СМС. Удобно и то, что каждому отправлению можно дать своё имя вместо безликого кода: вместо RR123456789RU будет Чехол с Али или Подарок маме. Если в работе сразу десяток заказов, это сильно упрощает отслеживание заказов.

Приложения для отслеживания посылок на Андроид

Тем, кто не пользуется Т-Банком, подойдут отдельные трекеры. Приложение ГдеПосылка поддерживает больше 180 служб и работает как русский аналог 17track. Его главный козырь в том, что оно объединяет статусы разных перевозчиков в одну цепочку: когда товар с AliExpress везёт сначала Почта Китая, а потом Почта России, вы видите весь маршрут целиком.

Похожим образом устроен и Track24, который сам определяет перевозчика по номеру и шлёт пуши о смене статуса. Чем он удобнее — так это отсутствием регистрации, просто ввел трек-номер и погнал.

Track24

ГдеПосылка

Главная фишка таких трекеров в том, что они нередко показывают маршрут детальнее и обновляют статус раньше, чем родное отслеживание в самом AliExpress или Ozon Global. Так что посмотреть где посылка через них порой проще, чем через сам магазин. Ставьте их только из проверенных источников, чтобы вместо трекера не подцепить что-то лишнее. А если как раз хотите заказать новый смартфон, гляньте, что известно о Redmi Note 17, его многие сейчас как раз караулят в доставке.