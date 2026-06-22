Чемпионат мира по футболу в самом разгаре, и пропускать матчи любимой сборной совсем не хочется. К турниру Яндекс прокачал свои сервисы, так что смотреть ЧМ 2026 теперь можно прямо со смартфона, не открывая десяток приложений. Алиса подскажет расписание, Карты найдут бар с трансляцией, а Поиск покажет счёт в реальном времени. А если хочется проникнуться атмосферой ещё до свистка, у нас есть подборка лучших фильмов про футбол на дни чемпионата мира. Теперь давайте разберём все новые функции по полочкам.

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Как узнать расписание и результаты матчей ЧМ-2026 через Алису

Главным помощником болельщика в этом сезоне стала Алиса AI. Достаточно спросить её голосом или текстом, и она тут же выдаст всё нужное. Можно уточнить расписание матчей ЧМ 2026, узнать положение команд в группе или спросить про фаворитов турнира и свежие новости.

Самое удобное, что прямо в чате Алиса показывает турнирные таблицы и статистику встреч, так что листать сторонние сайты не придётся. Если нужны быстрые результаты матчей ЧМ 2026, ассистент назовёт их в пару секунд. По сути, следить за чемпионатом мира через Алису проще, чем когда-либо, ведь все ответы собраны в одном окне. Ну а в этой статье мы заранее рассказали, где смотреть матчи и за кого болеть на турнире.

Как Алиса анализирует матчи и прогнозирует исходы

Помимо сухих цифр, ассистент умеет и в аналитику. Для этого нейросеть анализирует спортивные публикации и мнения экспертов, а затем формирует готовую сводку с аргументами. Так прогнозы матчей ЧМ выглядят не гаданием на кофейной гуще, а вполне обоснованным разбором с раскладом по возможным исходам игры.

Правда, тут стоит честно предупредить: назвать точный счёт будущего матча Алиса при всём желании не сможет, всё-таки она ассистент, а не гадалка. Зато как помощник в анализе матчей ЧМ 2026 работает отлично. Кстати, это лишь одна из многих полезных способностей смартфона, я недавно собирал 7 скрытых функций Android, после которых телефон не узнать.

Как найти бар с трансляцией матча ЧМ-2026

Смотреть футбол в компании всегда веселее, и тут на помощь приходят Яндекс Карты. Через раздел «Спросить AI» можно найти бары с трансляцией матчей рядом, просто задав запрос в свободной форме. Не нужно перебирать заведения вручную, сервис сам подберёт ближайшие рестораны и бары, где идёт трансляция ЧМ 2026.

Приятный бонус для атмосферы: на время чемпионата в приложении появился тематический курсор навигации в виде футбольного мяча. Мелочь, а настроение поднимает!

Счёт и составы команд ЧМ-2026 в Поиске Яндекса

Если нет времени открывать ассистента, выручит обычный Поиск. Достаточно вбить название сборной или конкретной встречи, и вы сразу увидите счёт матча ЧМ онлайн, актуальные составы команд и ключевые события игры. Удобно проверить результаты ЧМ 2026 на бегу, между делом.

Чтобы ничего не тормозило в самый ответственный момент гола, пригодится шустрый аппарат, а сейчас как раз цена Galaxy A57 рухнула до 26 тысяч, и это один из самых выгодных вариантов.

Напоследок кое-что для развлечения. По запросу Чемпионат мира 2026 в Поиске открывается тематическая мини-игра. В ней можно выбрать любимую сборную и попробовать себя в роли вратаря, отбивая мячи. Очки всех игроков суммируются в общем зачёте команд, а результаты видны в общей таблице, так что можно внести личный вклад в победу любимцев. У нас почему-то не получилось ее найти: если вы ее все же увидели, поделитесь в нашем Телеграм-чате с другими!