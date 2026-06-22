Чемпионат мира по футболу в самом разгаре, и пропускать матчи любимой сборной совсем не хочется. К турниру Яндекс прокачал свои сервисы, так что смотреть ЧМ 2026 теперь можно прямо со смартфона, не открывая десяток приложений. Алиса подскажет расписание, Карты найдут бар с трансляцией, а Поиск покажет счёт в реальном времени. А если хочется проникнуться атмосферой ещё до свистка, у нас есть подборка лучших фильмов про футбол на дни чемпионата мира. Теперь давайте разберём все новые функции по полочкам.

Как следить за ЧМ по футболу через Алису? Фото.

Как следить за ЧМ по футболу через Алису?

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Как узнать расписание и результаты матчей ЧМ-2026 через Алису

Главным помощником болельщика в этом сезоне стала Алиса AI. Достаточно спросить её голосом или текстом, и она тут же выдаст всё нужное. Можно уточнить расписание матчей ЧМ 2026, узнать положение команд в группе или спросить про фаворитов турнира и свежие новости.

Алису донастроили к ЧМ: все результаты и прочая стата внутри. Фото.

Алису донастроили к ЧМ: все результаты и прочая стата внутри

Самое удобное, что прямо в чате Алиса показывает турнирные таблицы и статистику встреч, так что листать сторонние сайты не придётся. Если нужны быстрые результаты матчей ЧМ 2026, ассистент назовёт их в пару секунд. По сути, следить за чемпионатом мира через Алису проще, чем когда-либо, ведь все ответы собраны в одном окне. Ну а в этой статье мы заранее рассказали, где смотреть матчи и за кого болеть на турнире.

Как Алиса анализирует матчи и прогнозирует исходы

Помимо сухих цифр, ассистент умеет и в аналитику. Для этого нейросеть анализирует спортивные публикации и мнения экспертов, а затем формирует готовую сводку с аргументами. Так прогнозы матчей ЧМ выглядят не гаданием на кофейной гуще, а вполне обоснованным разбором с раскладом по возможным исходам игры.

Все последние новости также можно найти по запросу. Фото.

Все последние новости также можно найти по запросу

Правда, тут стоит честно предупредить: назвать точный счёт будущего матча Алиса при всём желании не сможет, всё-таки она ассистент, а не гадалка. Зато как помощник в анализе матчей ЧМ 2026 работает отлично. Кстати, это лишь одна из многих полезных способностей смартфона, я недавно собирал 7 скрытых функций Android, после которых телефон не узнать.

Как найти бар с трансляцией матча ЧМ-2026

Смотреть футбол в компании всегда веселее, и тут на помощь приходят Яндекс Карты. Через раздел «Спросить AI» можно найти бары с трансляцией матчей рядом, просто задав запрос в свободной форме. Не нужно перебирать заведения вручную, сервис сам подберёт ближайшие рестораны и бары, где идёт трансляция ЧМ 2026.

Теперь в «Спросить AI» можно узнать, где поблизости бар с трансляцией матча. Фото.

Теперь в «Спросить AI» можно узнать, где поблизости бар с трансляцией матча

Приятный бонус для атмосферы: на время чемпионата в приложении появился тематический курсор навигации в виде футбольного мяча. Мелочь, а настроение поднимает!

Счёт и составы команд ЧМ-2026 в Поиске Яндекса

Если нет времени открывать ассистента, выручит обычный Поиск. Достаточно вбить название сборной или конкретной встречи, и вы сразу увидите счёт матча ЧМ онлайн, актуальные составы команд и ключевые события игры. Удобно проверить результаты ЧМ 2026 на бегу, между делом.

Алиса собирает имеющуюся статистику для пользователя. Фото.

Алиса собирает имеющуюся статистику для пользователя

Чтобы ничего не тормозило в самый ответственный момент гола, пригодится шустрый аппарат, а сейчас как раз цена Galaxy A57 рухнула до 26 тысяч, и это один из самых выгодных вариантов.

Напоследок кое-что для развлечения. По запросу Чемпионат мира 2026 в Поиске открывается тематическая мини-игра. В ней можно выбрать любимую сборную и попробовать себя в роли вратаря, отбивая мячи. Очки всех игроков суммируются в общем зачёте команд, а результаты видны в общей таблице, так что можно внести личный вклад в победу любимцев. У нас почему-то не получилось ее найти: если вы ее все же увидели, поделитесь в нашем Телеграм-чате с другими!