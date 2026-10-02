Не знаю, как у вас, а у меня при мысли о потерянном телефоне первым делом холодеет не из-за самого смартфона. Его, в конце концов, можно купить новый. Страшнее другое: на этот номер приходят коды от банков, Госуслуг и почти всех сервисов, которыми я пользуюсь. Так что делать, если телефон пропал? Первым делом — заблокировать номер, а потом спокойно восстановить SIM-карту с тем же номером. Сделать это можно за несколько минут, даже без телефона под рукой, но у каждого оператора свои способы, сроки и цены. Разбираюсь по порядку.

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Сначала поиск, потом блокировка

Как ни странно, спешить с блокировкой номера всё-таки не стоит. Порядок я бы советовал такой:

позвоните на свой номер с другого телефона: вдруг смартфон просто завалился за диван или остался на столике в кафе;

если не отвечает, откройте поиск устройства в аккаунте Google и включите режим пропажи;

если телефон не находится или на карте незнакомое место, блокируйте номер;

позвоните в банки и смените пароли от почты, Google и Госуслуг.

Как искать телефон через Google, мы подробно рассказывали в статье о том, как найти потерянный телефон.

Порядок тут важен, и об этом напоминает и Сбербанк: как только вы заблокируете SIM-карту, телефон может потерять доступ в интернет, и следить за ним станет сложнее. А вот если на карте незнакомое место или вы уверены, что телефон украли, тянуть уже нельзя. Блокируйте номер сразу, чтобы никто не смог получить по нему коды из СМС.

Блокировка без телефона под рукой

Хорошая новость в том, что для блокировки не нужен ни сам телефон, ни поход в салон. Достаточно позвонить в поддержку с любого другого номера или зайти в приложение оператора с чужого смартфона либо компьютера. Вот как это устроено у большой четвёрки:

МТС — в приложении «Мой МТС» нажмите на профиль, пролистайте до раздела «Настройка связи» и выберите «Добровольная блокировка». Если доступа к приложению нет, звоните на 8 800 250-08-90 с любого номера;

МегаФон — в личном кабинете, по телефону поддержки 8 800 550-05-00 или в любом салоне;

Билайн — в приложении «профиль» — «настройки» — «мои услуги» — три точки справа вверху — «заблокировать номер». Ещё можно позвонить на 8 800 700-06-11 или 09212;

Т2 — в личном кабинете или приложении, по номеру 8 (495) 97-97-611 с телефонов других операторов, в салоне или на Госуслугах, если у вас подтверждённая учётная запись.

По телефону будьте готовы подтвердить, что номер ваш: назвать ФИО, паспортные данные или кодовое слово. Платить сразу за блокировку не придётся. У МТС первые 14 дней бесплатны, потом 1,1 рубля в сутки. У МегаФона бесплатно 7 дней, дальше начинает списываться абонентская плата. Билайн не берёт денег 90 дней, а с 91-го дня списывает 5,5 рубля в сутки. А Т2 на время блокировки просто приостанавливает списание абонентской платы.

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Новая SIM-карта с прежним номером

Номер после блокировки никуда не девается, и вернуть его можно на новой SIM-карте. Проще всего прийти в салон своего оператора с паспортом. У МегаФона замена бесплатная, у Билайна и Т2 стоит 100 рублей, у МТС — 150 рублей. Получить карту может только владелец номера или человек с нотариальной доверенностью, так что, если SIM оформлена на родственника, придётся звать его с собой.

Если идти в салон не хочется, карту можно заказать с доставкой. В МТС это делается прямо в приложении:

подключите телефон к Wi-Fi или интернету другой SIM-карты и войдите в «Мой МТС» по нужному номеру;

нажмите на профиль и в разделе «Настройка связи» выберите «Замена SIM-карты»;

выберите самовывоз из салона или доставку и подтвердите заказ;

получив карту, активируйте её в «Мой МТС» в пункте «Активация SIM-карты для замены», введя серийный номер с пластика.

Сама карта стоит 1 рубль при самовывозе, а доставка по России обойдётся в 200–550 рублей. Правда, есть нюанс: номер в этот момент не должен быть заблокирован, а менять SIM через приложение можно не чаще раза в 30 дней. Т2 привезёт карту курьером за 200 рублей плюс 100 рублей за саму замену, а МегаФон доставляет её там, где работает интернет-магазин оператора.

Когда новая SIM-карта окажется у вас, не забудьте снять блокировку номера, иначе связь не заработает. В МТС это делается в том же разделе «Добровольная блокировка», у МегаФона блокировка снимается сама в выбранный вами день.

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Первые сутки без СМС

Вот о чём мало кто знает заранее. После замены SIM-карты первые 24 часа СМС могут не приходить. Так прямо пишут МТС и Т2, а МТС вдобавок ограничивает на это время оплату и переводы с баланса. Так они защищают вас от мошенников: если SIM перевыпустил злоумышленник, коды от банка или Госуслуг он не получит, а фальшивую заявку за сутки успеют заметить.

Для вас это значит одно: войти в банковское приложение на новом телефоне по коду из СМС в первый день может не получиться. Поэтому я бы советовал заранее добавить в профиль оператора запасную почту или второй номер. В МТС, например, если СМС для входа в «Мой МТС» не приходит, код могут отправить на дополнительные контакты или предложат подтвердить вход через Госуслуги.

Если в телефоне была eSIM

С eSIM всё даже немного спокойнее. Она привязана к смартфону, в который её загрузили, поэтому переставить её в другой телефон вор не сможет, даже если найдёт QR-код. Но заблокировать номер всё равно нужно, а дальше порядок такой:

заблокируйте номер, как с обычной SIM-картой;

закажите замену eSIM и получите новый QR-код;

загрузите eSIM в новый телефон и снимите блокировку номера.

А вот если вы потеряли QR-код от eSIM, которую ещё не успели загрузить, спешите: её может установить себе кто угодно.

Ну и не забудьте про остальное — с обычной SIM-картой это так же важно:

позвоните в каждый банк, чьё приложение стояло на телефоне, и попросите отключить вход с потерянного устройства;

смените пароли от почты, аккаунта Google и Госуслуг;

проверьте на Госуслугах, какие SIM-карты оформлены на вас: так вы увидите, не успел ли кто-то оформить номер на ваш паспорт;

если телефон украли, с данными из поиска устройства идите в полицию.

А если найти телефон так и не удалось, пригодится инструкция о том, как стереть данные с потерянного телефона.

Если честно, после разбора я понял, что самое полезное можно сделать ещё до всякой потери. Запишите где-нибудь, кроме самого телефона, номер поддержки своего оператора и добавьте в его приложении запасную почту. Тогда в неприятный момент вы потратите на блокировку пару минут, а не час на поиски. А вам приходилось восстанавливать номер после потери телефона? Расскажите в нашем Telegram-чате, как всё прошло.