Национальный мессенджер России существует уже больше года, но вопросы про его название не утихают до сих пор. Пишут его по-разному: кто МАХ, кто МАКС, кто вообще «Макс» со строчной буквы. Гендиректор платформы Фарит Хуснояров наконец дал исчерпывающий ответ в интервью RT, и заодно объяснил, что значит логотип. Для тех, кто только разбирается, что это вообще за приложение и кому придется установить MAX в 2026 году, — материал будет особенно полезен.

МАХ или МАКС — как правильно

Вот тут начинается занятная история. Если вы пишете кириллицей, то правильно будет МАКС. М-А-К-С. Четыре буквы, все русские, читается как имя. Никакого «МАХ» на самом деле не существует. Это латинские буквы M, A, X, которые визуально похожи на кириллические М, А, Х. Обман зрения в чистом виде.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Официально оба написания считаются равнозначными: MAX по-английски и МАКС по-русски. Компания использует оба варианта в официальных коммуникациях в зависимости от контекста. В русскоязычных материалах чаще встречается MAX латиницей, хотя читать его нужно именно как «Макс», а не «Мах».

МАХ или MAX — технически это разные записи одного слова. Но в интернете устоялся вариант с латиницей, и большинство пользователей так пишут. Привыкайте, что мессенджер МАКС на экране выглядит как иностранное слово, хотя позиционируется как самый что ни на есть отечественный продукт. Ирония ситуации, видимо, никого не смущает.

Что означает название MAX

MAX — это сокращение от слова «максимум». Официальная концепция звучит так: платформа с «максимумом возможностей» для общения, получения услуг и взаимодействия с бизнесом и государством. Название мессенджера MAX выбрали именно с расчетом на эту идею. Максимум функций, максимум охвата, максимум интеграций. Звучит амбициозно, особенно если вспомнить, что на старте в мессенджере не было ни каналов, ни нормального поиска, ни половины того, что есть в Telegram.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Впрочем, за прошедший год приложение МАКС действительно обросло функциями. Появился Цифровой ID — мессенджер MAX фактически приравняли к паспорту в ряде ситуаций. Можно записаться к врачу, пользоваться Сферумом, заходить в Госуслуги. Максимум возможностей или нет — вопрос дискуссионный, но кое-что за этим названием все-таки стоит. Правда, мошенники в MAX тоже оценили максимальные возможности платформы, и пользуются ими активно.

Почему MAX на английском

Закономерный вопрос: если мессенджер национальный и российский, почему его название MAX на английском языке, а не кириллицей? Ответ официальный и вполне логичный: международные амбиции. По данным компании, MAX на английском написан намеренно — мессенджер уже работает в 40 странах, его аудитория за рубежом превышает 6 миллионов человек, а англоязычная версия запущена официально. Латинское написание упрощает продвижение за пределами России.

МАКС на русском — вполне рабочий вариант для внутреннего использования, но в эпоху глобализации кириллица в названии была бы дополнительным барьером для иностранных пользователей. Поэтому национальный мессенджер MAX сознательно выбрал латиницу, чтобы проще было объяснить иностранцам, что это за приложение. Хотя вопрос о том, зачем иностранцам российский государственный мессенджер, остается открытым. Можно ли вообще пользоваться MAX за границей — отдельный вопрос, который волнует многих.

Что означает логотип MAX

Логотип мессенджера MAX — стилизованное облачко сообщения. По словам Хусноярова, символ отсылает к дружескому общению и помогает пользователям быстро находить приложение на экране смартфона. Задача минимум, чтобы иконку не перепутали с чем-то другим.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Логотип MAX выполнен в градиенте синих и фиолетовых оттенков. Выбор цвета — осознанный: большинство мессенджеров используют зеленые, синие или фиолетовые оттенки по отдельности, поэтому для MAX выбрали градиент из двух цветов сразу. Это должно подчеркивать «технологичность и многофункциональность» — цитирую официальное объяснение без правок.

Получилось ли выделиться визуально — вопрос вкуса. Иконка действительно запоминается, хотя и кажется похожей на десятки других мессенджеров одновременно. Что означают галочки внутри MAX, кстати, тоже не очевидно. Разбирал этот вопрос отдельно, и там все не так интуитивно, как хотелось бы.