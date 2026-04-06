Открываешь MAX, пишешь сообщение, нажимаешь отправить — и ничего. Сообщение висит с одной галочкой или вообще показывает ошибку. Раздражает вдвойне, поскольку именно сейчас это было важно. И галочки в MAX при отправке сообщений — яркий индикатор, свидетельствующий о том, что что-то пошло не так. По почему вообще подобное происходит в самом разрекламированном мессенджере? Разберем пять самых частых причин, по которым MAX не отправляет сообщения, и что с каждой из них делать.

Работает ли MAX без интернета

Звучит банально, но именно интернет виноват в большинстве случаев, когда не отправляются сообщения в MAX. Точнее — его отсутствие. Мессенджер работает только при активном подключении к сети. Без интернета он не умеет ничего. Причем проблема не всегда очевидна: соединение может быть формально активным, но настолько слабым, что пакеты до сервера просто не доходят.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX, когда есть интернет

Проверьте подключение: откройте браузер и загрузите любую страницу. Если она открывается медленно или не открывается вовсе — проблема именно здесь. Переключитесь между Wi-Fi и мобильным интернетом, это часто помогает за секунду. Если дома слабый сигнал Wi-Fi, попробуйте подойти ближе к роутеру или временно перейти на 4G. И прочитайте наш текст о том, почему плохо работает интернет на телефоне.

Сбой приложения MAX на Android

Если с интернетом все в порядке, но в приложении MAX не отправляются сообщения, скорее всего, оно зависло или накопило битый кеш. Это не редкость после обновлений системы или самого мессенджера.

Первый шаг — принудительно закройте MAX и откройте снова. Если не помогло, очистите кэш:

Зайдите в «Настройки» смартфона. Перейдите в «Приложения» и найдите MAX в списке. Нажмите «Хранилище», а затем — «Очистить кэш». Вернитесь в MAX и попробуйте отправить сообщение снова.

Очистка кэша не удаляет переписку и не разлогинивает из аккаунта (данные хранятся на серверах). После этого шага сообщения в MAX в большинстве случаев начинают уходить нормально.

Версия приложения MAX на телефоне

Мессенджер MAX не отправляет сообщения — и такое бывает после выхода крупного обновления, которое вы еще не установили. Разработчики периодически меняют протоколы передачи данных, и старая версия приложения просто перестает корректно с ними работать.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Зайдите в Google Play или RuStore, найдите MAX и проверьте, есть ли доступное обновление. Если есть — устанавливайте не откладывая. Потом спасибо скажете.

О том, как обновить MAX на Android, мы говорили более подробно в отдельном тексте. Главное — запомните, что приложение нужно держать в актуальной версии. Это касается и тех, кто устанавливал MAX через APK: в данном случае обновления требуется отслеживать и скачивать вручную.

Не отправляются голосовые сообщения и фото в MAX

Отдельная ситуация — когда текст уходит нормально, а в MAX не отправляются голосовые сообщения или фотографии. Это почти всегда проблема с разрешениями: приложение не имеет доступа к микрофону, камере или хранилищу.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Для голосовых нужен доступ к микрофону, для фото и файлов — доступ к хранилищу. Проверьте разрешения так:

Зайдите в «Настройки» — «Приложения» — MAX. Откройте раздел «Разрешения». Убедитесь, что разрешения на микрофон, камеру и файлы выставлены в положение «Разрешить». Вернитесь в MAX и попробуйте отправить голосовое или фото снова.

Если в приложении MAX не отправляются голосовые сообщения даже после выдачи разрешений — попробуйте записать войс в другом приложении. Если микрофон там тоже не работает, проблема в самом устройстве, а не в MAX. Также не сбрасывайте со счетов неполадки в работе интернета.

Масштабный сбой в работе MAX

Если все предыдущие причины исключены, а в MAX не отправляются сообщения и фото только в одном конкретном чате, дело может быть в настройках этого чата или в проблемах на стороне сервера. Бывает, что собеседник заблокировал вас, удалил аккаунт или чат был удален на уровне группы.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Проверьте: попробуйте написать кому-то другому. Если в других чатах сообщения уходят нормально, то проблема в конкретном диалоге. Возможно, этот человек больше недоступен в MAX. Если же в приложении MAX не отправляются сообщения вообще никуда — проверьте статус серверов MAX в официальных каналах мессенджера: иногда случаются технические сбои на стороне платформы, и тут остается только подождать.