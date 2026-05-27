Летом тяжко не только людям, но и смартфонам. Про то, как правильно пользоваться смартфоном в жару, чтобы не угробить его перегревом, писал отдельно. Но сегодня хочу разобрать тему глубже: что происходит внутри устройства, когда повышается температура, и какие системы охлаждения производители используют, чтобы с этим бороться. От дешевой графитовой пленки до полноценного кулера с вентилятором — разница колоссальная. Разбираю по порядку.

Почему смартфон греется и чем это опасно

Когда телефон греется, это не поломка и не признак плохого качества. Это физика: любой процессор при работе выделяет тепло. Чем мощнее чип и интенсивнее нагрузка — тем больше тепла. Snapdragon 8 Elite Gen 5 во флагмане под нагрузкой легко разогревается до 40-50 градусов внутри корпуса.

Проблема начинается, когда тепло не отводится достаточно быстро. Тогда включается троттлинг — автоматическое снижение производительности процессора для защиты от перегрева. Смартфон нагревается выше допустимого предела, и чип сам себя замедляет. В играх это выглядит как резкое падение FPS через 15-20 минут. В повседневных задачах — как необъяснимые подтормаживания.

Долгосрочные последствия хуже: постоянный перегрев ускоряет деградацию аккумулятора. Батарея теряет ёмкость быстрее, если смартфон регулярно работает при высоких температурах. Про то, почему греются Android-смартфоны и какие конкретные факторы это вызывают, говорили отдельно. Здесь сосредоточусь на решении: как производители борются с нагревом изнутри.

Графитовые пластины и термопаста — базовое охлаждение смартфона

Первый и самый простой уровень системы охлаждения смартфона — графитовые пластины и медные теплоотводы. Графит — отличный проводник тепла: он быстро забирает тепло от процессора и распределяет его по большей площади корпуса, откуда оно рассеивается в воздух. Между процессором и теплоотводом наносится термопаста или термопрокладка, которая заполняет микронеровности и улучшает контакт. Это та же логика, что и в компьютерных процессорах, только в значительно меньших масштабах.

Где встречается: в большинстве бюджетных и среднеклассовых смартфонов до 25 000-30 000 рублей. В частности, графитовое охлаждение есть у мощного и сверхпопулярного POCO X8 Pro. Для длительных игровых сессий на максимальных настройках маловато.

Испарительная камера — охлаждение флагманов Android

Испарительная камера в смартфоне — это принципиально другой уровень. Внутри камеры находится жидкость (обычно дистиллированная вода). При нагреве она испаряется, пар уходит в более холодные зоны камеры, там конденсируется и отдает тепло, затем возвращается к источнику тепла в жидком виде. И так все время.

Ключевой параметр — площадь камеры. Чем она больше, тем эффективнее отвод тепла. Вот примеры из реальных флагманов:

Xiaomi 17 Ultra — испарительная камера площадью более 6 000 мм²;

OnePlus 15 — многослойная система с испарительной камерой и графеновыми слоями;

OPPO Find X9 Ultra — паровая камера в сочетании с графитом и медными теплоотводами;

vivo X300 Ultra — Gimbal OIS и испарительная камера в единой конструкции.

Испарительная камера — это сейчас стандарт для любого флагмана дороже 50 000 рублей. Смартфон с хорошим охлаждением на базе паровой камеры держит стабильную производительность значительно дольше, чем устройство с графитом. Разница в играх ощутима уже через 10-15 минут нагрузки. Про то, какие вещи убивают смартфон быстрее всего, читайте в отдельном материале. Ведь от перегрева может избавить банальное изменение привычек.

Loop LiquidCool — охлаждение на Xiaomi

Xiaomi пошла дальше паровой камеры и создала систему Loop LiquidCool. Принципиальное отличие от обычной испарительной камеры: жидкость и пар движутся по отдельным замкнутым каналам, разделенным клапаном. Это исключает их смешивание и делает теплообмен значительно эффективнее.

Система впервые появилась в Xiaomi 12S Ultra и с тех пор присутствует в флагманских моделях линейки. В Xiaomi 17 Ultra она объединена с испарительной камерой большой площади — результат работает заметно лучше, чем просто паровая камера при длительных нагрузках.

Охлаждение для смартфона уровня Loop LiquidCool — это уже решение для тех, кто действительно нагружает устройство: долгие игровые сессии, видеозапись 8K, рендеринг. Для обычного пользователя разница с хорошей испарительной камерой практически незаметна.

Активное охлаждение — кулер в смартфоне

Смартфон с активным охлаждением — это буквально вентилятор внутри корпуса. Да, такое бывает.

Red Magic 11 Pro имеет встроенный кулер с изменяемой скоростью вращения — он засасывает холодный воздух через специальные отверстия в корпусе и выдувает горячий наружу. ASUS ROG Phone работает по похожей схеме и дополнительно поддерживает внешний аксессуар AeroActive Cooler с собственным вентилятором.

Игровой смартфон с охлаждением такого типа держит максимальную производительность без троттлинга буквально часами. В синтетических тестах AnTuTu Red Magic 11 Pro в режиме активного охлаждения показывает результаты на 10-15% выше, чем без него, так как процессор просто не успевает перегреться.

Минусы тоже есть:

корпус толще и тяжелее стандартного флагмана;

вентилятор слышен при максимальных оборотах;

отверстия для воздуха — потенциальное место для пыли;

дополнительный расход батареи на работу мотора.

Для большинства пользователей встроенный кулер избыточен. Но если смартфон используется преимущественно для игр — это честный инструмент для максимальной производительности.

Внешние кулеры для смартфонов

Отдельная история — внешние охлаждающие аксессуары. Кулер для смартфона — это устройство, которое крепится к задней панели и активно отводит тепло. По сути, внешний вентилятор.

Принцип работы бывает двух типов:

активный вентилятор — небольшой кулер с лопастями, который крепится к смартфону через магнит или клип и гонит воздух по корпусу;

элемент Пельтье — полупроводниковый охладитель, который одной стороной поглощает тепло от смартфона, другой — отдает его в воздух. Охлаждает эффективнее вентилятора, но быстрее разряжает аккумулятор.

Охлаждение для телефона Android в виде внешнего аксессуара стоит от 500 до 3 000 рублей на AliExpress. Популярный вариант — Black Shark Cooler 5 с элементом Пельтье. Реально помогает при длительных игровых сессиях или съемке видео в жаркую погоду.

Как выбрать смартфон с хорошим охлаждением

Для повседневного использования — испарительная камера любой площади. Любой флагман дороже 50 000 рублей с паровой камерой справится с нагревом в обычных сценариях: соцсети, браузер, мессенджеры, периодические игры.

Для регулярных игр — смотрите на площадь испарительной камеры. Чем больше, тем лучше. OnePlus 15 с многослойной системой, Xiaomi 17 Ultra с Loop LiquidCool — все держат температуру стабильно при часовых игровых сессиях.

Для серьезного гейминга — смартфон с кулером охлаждения внутри. Red Magic 11 Pro с активным охлаждением — редкий вариант, который не троттлит даже при многочасовой нагрузке. Дополните внешним кулером с элементом Пельтье для идеального результата.

На что смотреть в характеристиках:

площадь испарительной камеры в мм² (чем больше, тем лучше);

наличие графеновых слоев в дополнение к паровой камере;

поддержка внешнего охладителя (есть у Red Magic и ASUS ROG Phone);

материал корпуса (металл рассеивает тепло лучше пластика).

Если смартфон быстро греется у вас уже сейчас, в первую очередь проверьте, не перегружены ли фоновые приложения, и попробуйте внешний кулер как временное решение. Обсудить выбор смартфона с хорошим охлаждением можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

