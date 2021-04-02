В правительстве осудили запрет на удаление российского софта. А что говорит Samsung?

Предустановка приложений российских разработчиков на смартфоны, поставляемые в Россию, которая только-только стартовала, уже успела спровоцировать серьёзное недовольство пользователей. Ещё бы, ведь Samsung, с которой всё началось, запретила удалять навязанный софт. Само собой, Яндекс, чьи приложения оказались в числе неудаляемых, негативно отозвался об этой практике, очевидно, испугавшись репутационных потерь, однако позволить удалять ПО не потребовал. Хорошо, что в дело вмешалось Минцифры.

Не запускаются приложения на Андроид. Что делать

Министерство цифрового развития, которое курирует исполнение закона о российском софте, выступило против установки неудаляемых приложений. Такую позицию выразил заместитель главы ведомства Максим Паршин. По его словам, в законе нет положений о том, что программное обеспечение запрещено удалять. Поэтому в Минцифры считают, что производители должны обеспечить пользователям возможность удалять те приложения, которыми они не хотят пользоваться. Это необходимо для обеспечения прав самих пользователей и неукоснительного исполнения законодательства.

Не удаляются предустановленные приложения

Требования о предварительной установке российских программ на технически сложные товары направлены на предоставление пользователям возможности выбирать, какими приложениями пользоваться – отечественными, иностранными или всеми сразу. Никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет. Мы считаем неправильной практику установки неудаляемых с устройств приложений, — приводит портал digital.gov.ru слова Максима Паршина.

В Samsung, которую обвинили в неверной интерпретации закона о российском софте, объяснили, что не преследовали личных целей, а всего-навсего хотели правильно исполнить положения закона. Однако из-за его уникальности в компании неправильно поняли некоторые требования.

Почему Google не удаляет из Google Play приложения со скрытыми подписками? Она в доле

Поэтому, чтобы избежать штрафов, размер которых может достигать 200 тысяч рублей за продажу смартфонов без российских приложений, было решено сделать их неудаляемыми, чтобы у законодателя не возникло вопросов.

Требования вступившего в силу закона – уникальные для российского рынка, у индустрии не было ещё подобного опыта, в процессе подготовки к его исполнению мы пришли к выводу, что предустановка некоторых приложений в режиме удаляемых с высокой степенью вероятности может быть расценена как нарушение законодательства. Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить оптимальный баланс между предоставлением наилучшего пользовательского опыта и соблюдением законов Российской Федерации, — объяснили в Samsung.

Samsung и российский софт

Честно сказать, сложно себе представить, о каких приложениях думала Samsung, когда решила сделать их неудаляемыми. В компании не стали называть их, чем только спровоцировали новые вопросы. Другое дело, что, скорее всего, история о приложениях была выдумана буквально на ходу, потому что Samsung нужно было отчитаться за содеянное. Поэтому, очевидно, никакими такими принципами в компании не руководствовались. Просто говорить, что запрет на удаление был реализован с целью перестраховаться, было неудобно.

Google приравняла PWA на Android к обычным приложениям

Таким образом Samsung сама загнала себя в угол. Ведь если юристы компании – а явно это они интерпретировали закон – решили, что удаляемость некоторых приложений может не соответствовать букве закона, значит, Samsung не может разрешить их удаление до появления соответствующего предписания властных органов. Да, замглавы Минцифры сказал, что ничего такого не имелось в виду, но это частное мнение, которое не является нормативным актом. Так что, если Samsung разрешит удалять предустановленный софт, это будет свидетельствовать о том, что в своём публичном заявлении компания просто навыдумывала с три короба.