В правительстве осудили запрет на удаление российского софта. А что говорит Samsung?

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Предустановка приложений российских разработчиков на смартфоны, поставляемые в Россию, которая только-только стартовала, уже успела спровоцировать серьёзное недовольство пользователей. Ещё бы, ведь Samsung, с которой всё началось, запретила удалять навязанный софт. Само собой, Яндекс, чьи приложения оказались в числе неудаляемых, негативно отозвался об этой практике, очевидно, испугавшись репутационных потерь, однако позволить удалять ПО не потребовал. Хорошо, что в дело вмешалось Минцифры.

Yandex apps

Российские приложения нельзя удалить, потому что Samsung неправильно поняла закон

Не запускаются приложения на Андроид. Что делать

Министерство цифрового развития, которое курирует исполнение закона о российском софте, выступило против установки неудаляемых приложений. Такую позицию выразил заместитель главы ведомства Максим Паршин. По его словам, в законе нет положений о том, что программное обеспечение запрещено удалять. Поэтому в Минцифры считают, что производители должны обеспечить пользователям возможность удалять те приложения, которыми они не хотят пользоваться. Это необходимо для обеспечения прав самих пользователей и неукоснительного исполнения законодательства.

Не удаляются предустановленные приложения

Максим Паршин

В Минцифры считают, что софт должен быть удаляемым, но принимать под это дело отдельный правовой акт не обещали

Требования о предварительной установке российских программ на технически сложные товары направлены на предоставление пользователям возможности выбирать, какими приложениями пользоваться – отечественными, иностранными или всеми сразу. Никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет. Мы считаем неправильной практику установки неудаляемых с устройств приложений, — приводит портал digital.gov.ru слова Максима Паршина.

В Samsung, которую обвинили в неверной интерпретации закона о российском софте, объяснили, что не преследовали личных целей, а всего-навсего хотели правильно исполнить положения закона. Однако из-за его уникальности в компании неправильно поняли некоторые требования.

Почему Google не удаляет из Google Play приложения со скрытыми подписками? Она в доле

Поэтому, чтобы избежать штрафов, размер которых может достигать 200 тысяч рублей за продажу смартфонов без российских приложений, было решено сделать их неудаляемыми, чтобы у законодателя не возникло вопросов.

Требования вступившего в силу закона – уникальные для российского рынка, у индустрии не было ещё подобного опыта, в процессе подготовки к его исполнению мы пришли к выводу, что предустановка некоторых приложений в режиме удаляемых с высокой степенью вероятности может быть расценена как нарушение законодательства. Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить оптимальный баланс между предоставлением наилучшего пользовательского опыта и соблюдением законов Российской Федерации, — объяснили в Samsung.

Samsung и российский софт

Galaxy A52

Samsung признала, что не так поняла закон, но обещать сделать софт удаляемым не стала

Честно сказать, сложно себе представить, о каких приложениях думала Samsung, когда решила сделать их неудаляемыми. В компании не стали называть их, чем только спровоцировали новые вопросы. Другое дело, что, скорее всего, история о приложениях была выдумана буквально на ходу, потому что Samsung нужно было отчитаться за содеянное. Поэтому, очевидно, никакими такими принципами в компании не руководствовались. Просто говорить, что запрет на удаление был реализован с целью перестраховаться, было неудобно.

Google приравняла PWA на Android к обычным приложениям

Таким образом Samsung сама загнала себя в угол. Ведь если юристы компании – а явно это они интерпретировали закон – решили, что удаляемость некоторых приложений может не соответствовать букве закона, значит, Samsung не может разрешить их удаление до появления соответствующего предписания властных органов. Да, замглавы Минцифры сказал, что ничего такого не имелось в виду, но это частное мнение, которое не является нормативным актом. Так что, если Samsung разрешит удалять предустановленный софт, это будет свидетельствовать о том, что в своём публичном заявлении компания просто навыдумывала с три короба.

Теги
Лонгриды для вас
Вирусы в Google Play
Осторожно: даже топовые приложения из Google Play могут быть опасны

Считается, что Google Play – самый надёжный магазин приложений для Android, потому что благодаря встроенным механизмам безопасности туда практически не могут проникнуть вредоносные приложения. Вот только на практике всё оказывается несколько иначе, и, как показывают исследования, наибольшее количество заражений провоцирует именно Google Play. Просто пользователи настолько ему доверяют, что скачивают оттуда всё подряд без разбору. Но одно дело – распознать вредоносное приложение, и совершенно другое – стать жертвой уязвимости в фактически доброкачественном ПО.

Читать далее
игры
5 лучших бесплатных игр для Android

Для Android написано очень много крутых игр. Они представляют собой разные жанры, они по-разному затягивают в игровой процесс и предлагают разный уровень проработанности. Проблема в том, что некоторые из них стоят довольно дорого. С одной стороны, понятно, что крупные студии тратят миллионы на создание и/или поддержание игр, и такие затраты должны окупаться. Вот только нам-то все равно хочется, чтобы играть в них можно было бесплатно. Таких игр тоже хватает и пусть некоторые из них пестрят встроенной рекламой, есть и полностью бесплатные игры. В нашей сегодняшней подборке будут и те, и другие игры, но всех их роднит одно - играя в них, можно не заплатить ни рубля.

Читать далее
Galaxy S20
Красивее, но дешевле: каким будет Galaxy S21 и сколько он будет стоить

Наверное, все примерно представляют себе, что такое флагман. Применительно к смартфонам это аппарат, который обладает самыми передовыми характеристиками и отличается от всех остальных наиболее продвинутой начинкой, внешним видом и, конечно, ценой. Несмотря на то что Samsung в последние несколько лет делала довольно нестыдные устройства, флагманы у неё были ну какие-то безынтересные. Идентичная с бюджетниками внешность, отсутствие выдающихся способностей и непомерно высокая цена. Хорошо, что корейцы решили исправиться.

Читать далее
Новый комментарий