Смартфоны за последние десять лет стали заметно лучше: мощнее процессоры, дольше живёт батарея, дольше приходят обновления. Это доказывают флагманы 2026 года, про которые мы недавно вспоминали. Но вместе с прогрессом мы потеряли несколько по-настоящему удобных вещей, из-за которых старые телефоны иногда были практичнее нынешних флагманов. Ниже — пять таких функций и мой разбор, почему именно в 2026 году их не хватает.

Разъём 3,5 мм: не все хотят возиться с Bluetooth-наушниками

Да, Bluetooth сейчас есть везде вплоть до автомобилей. Но это не отменяет пользы обычного мини-джека. Старые музыкальные системы и машины по-прежнему работают через AUX, и возможность просто воткнуть провод без танцев с сопряжением — это удобно.

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Есть и вторая причина. Не все хотят таскать с собой беспроводные наушники, даже если это крутые realme Buds Air8 Pro. Их надо заряжать, следить, чтобы хватило заряда, и не потерять. Провод тоже раздражает, когда путается, но взамен вы получаете стабильный звук без задержек. Разъём ещё и позволял ставить в телефон хороший ЦАП — микросхему, которая отвечает за качество звука. USB-C переходник вроде бы решает проблему, но постоянно возиться с ним никто не хочет.

Широкие экраны формата 16:9 удобнее для видео

Когда телефоны начали вытягиваться вверх, лично я этому не обрадовался. Широкие экраны с соотношением сторон 16:9, как у старых LG V20 и Nexus 6, были отличными для видео, соцсетей и игр. Это более естественный формат для того контента, который мы смотрим каждый день.

Полностью к 16:9 индустрия вряд ли вернётся, но интерес к широким экранам снова растёт. Складные модели вроде Galaxy Z Fold 8 напоминают, каково это — видеть весь документ или письмо целиком, без прокрутки вбок. Скорее всего, широкоформатные варианты начнут чаще появляться в линейках производителей.

Слот microSD спасает, когда память кончилась

Карты microSD ещё встречаются в некоторых недорогих и средних моделях, но из флагманов их почти вычистили. А доплата за встроенную память бьёт по кошельку: базовые 256 ГБ — это хорошо, но если держать телефон несколько лет, место закончится. Версии на 512 ГБ и 1 ТБ часто стоят неоправданно дорого, и карта памяти тут была бы идеальным выходом.

Облако дешевле, но не все хотят держать все свои данные в интернете. Иногда нет нормальной связи или Wi-Fi, а значит, и доступа к файлам. Плюс трафик может быть лимитирован, а карта памяти экономит его. Проще говоря, microSD — удобный способ носить с собой фото, фильмы и музыку прямо в телефоне.

Съёмные и легко заменяемые батареи против износа

У того же LG V20 можно было снять заднюю крышку и поменять аккумулятор на свежий. Понятно, что у съёмных батарей есть минусы, и о них мы подробно рассказывали: страдает защита от воды, сами батареи крупнее, а современные процессоры экономичнее, поэтому проблема разрядки уже не такая острая.

Но мне важнее не сменные батареи на ходу, а простая замена аккумулятора после нескольких лет использования. Если держать телефон пять-шесть лет, элемент проходит много циклов и заметно теряет ёмкость. Хорошая новость: эта функция реально может вернуться. В ЕС ужесточили требования, и под них пришлось подстраиваться даже Apple. Носить в кармане три запасных батареи мы уже не будем, но телефоны с легко доступным аккумулятором — вполне вероятны.

Толстые рамки ради динамиков и уведомительного диода

Все гонятся за тонкими рамками, но я бы не отказался вернуть немного места по краям экрана. Больше пространства — больше возможностей. Например, туда можно вернуть полноценные динамики с нормальным звуком. Некоторые телефоны и в тесных рамках звучат прилично, но с запасом места результат был бы лучше.

Отдельно скучаю по светодиоду для уведомлений. Я убеждён, что он полезнее, чем экран, который всегда включён: любой такой дисплей бесполезен уже с расстояния метра, а яркий диод виден через всю комнату. Google готовит на Pixel 11 технологию HiLight, но она размещена на задней панели — а место спереди снова открыло бы простор для световых индикаторов. И, конечно, поклонники Galaxy Note 9 напомнят, как им не хватает сканера радужки: более надёжной биометрии, чем один только сканер отпечатка, тоже хотелось бы.