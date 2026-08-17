Смартфоны за последние десять лет стали заметно лучше: мощнее процессоры, дольше живёт батарея, дольше приходят обновления. Это доказывают флагманы 2026 года, про которые мы недавно вспоминали. Но вместе с прогрессом мы потеряли несколько по-настоящему удобных вещей, из-за которых старые телефоны иногда были практичнее нынешних флагманов. Ниже — пять таких функций и мой разбор, почему именно в 2026 году их не хватает.

Выбрали 5 функций, которых реально не хватает. Фото.

Выбрали 5 функций, которых реально не хватает

Разъём 3,5 мм: не все хотят возиться с Bluetooth-наушниками

Да, Bluetooth сейчас есть везде вплоть до автомобилей. Но это не отменяет пользы обычного мини-джека. Старые музыкальные системы и машины по-прежнему работают через AUX, и возможность просто воткнуть провод без танцев с сопряжением — это удобно.

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Есть и вторая причина. Не все хотят таскать с собой беспроводные наушники, даже если это крутые realme Buds Air8 Pro. Их надо заряжать, следить, чтобы хватило заряда, и не потерять. Провод тоже раздражает, когда путается, но взамен вы получаете стабильный звук без задержек. Разъём ещё и позволял ставить в телефон хороший ЦАП — микросхему, которая отвечает за качество звука. USB-C переходник вроде бы решает проблему, но постоянно возиться с ним никто не хочет.

Широкие экраны формата 16:9 удобнее для видео

Когда телефоны начали вытягиваться вверх, лично я этому не обрадовался. Широкие экраны с соотношением сторон 16:9, как у старых LG V20 и Nexus 6, были отличными для видео, соцсетей и игр. Это более естественный формат для того контента, который мы смотрим каждый день.

Пользователям надоели вытянутые дисплеи и хочется чего-то пошире. Фото.

Пользователям надоели вытянутые дисплеи и хочется чего-то пошире

Полностью к 16:9 индустрия вряд ли вернётся, но интерес к широким экранам снова растёт. Складные модели вроде Galaxy Z Fold 8 напоминают, каково это — видеть весь документ или письмо целиком, без прокрутки вбок. Скорее всего, широкоформатные варианты начнут чаще появляться в линейках производителей.

Слот microSD спасает, когда память кончилась

Карты microSD ещё встречаются в некоторых недорогих и средних моделях, но из флагманов их почти вычистили. А доплата за встроенную память бьёт по кошельку: базовые 256 ГБ — это хорошо, но если держать телефон несколько лет, место закончится. Версии на 512 ГБ и 1 ТБ часто стоят неоправданно дорого, и карта памяти тут была бы идеальным выходом.

В эпоху дефицита памяти слот MicroSD пригодился бы. Фото.

В эпоху дефицита памяти слот MicroSD пригодился бы

Облако дешевле, но не все хотят держать все свои данные в интернете. Иногда нет нормальной связи или Wi-Fi, а значит, и доступа к файлам. Плюс трафик может быть лимитирован, а карта памяти экономит его. Проще говоря, microSD — удобный способ носить с собой фото, фильмы и музыку прямо в телефоне.

Съёмные и легко заменяемые батареи против износа

У того же LG V20 можно было снять заднюю крышку и поменять аккумулятор на свежий. Понятно, что у съёмных батарей есть минусы, и о них мы подробно рассказывали: страдает защита от воды, сами батареи крупнее, а современные процессоры экономичнее, поэтому проблема разрядки уже не такая острая.

Смартфоны со съёмными батареями тоже пришлись бы кстати. Фото.

Смартфоны со съёмными батареями тоже пришлись бы кстати

Но мне важнее не сменные батареи на ходу, а простая замена аккумулятора после нескольких лет использования. Если держать телефон пять-шесть лет, элемент проходит много циклов и заметно теряет ёмкость. Хорошая новость: эта функция реально может вернуться. В ЕС ужесточили требования, и под них пришлось подстраиваться даже Apple. Носить в кармане три запасных батареи мы уже не будем, но телефоны с легко доступным аккумулятором — вполне вероятны.

Толстые рамки ради динамиков и уведомительного диода

Все гонятся за тонкими рамками, но я бы не отказался вернуть немного места по краям экрана. Больше пространства — больше возможностей. Например, туда можно вернуть полноценные динамики с нормальным звуком. Некоторые телефоны и в тесных рамках звучат прилично, но с запасом места результат был бы лучше.

Помните смартфоны с такими рамками под динамики? Фото.

Помните смартфоны с такими рамками под динамики?

Отдельно скучаю по светодиоду для уведомлений. Я убеждён, что он полезнее, чем экран, который всегда включён: любой такой дисплей бесполезен уже с расстояния метра, а яркий диод виден через всю комнату. Google готовит на Pixel 11 технологию HiLight, но она размещена на задней панели — а место спереди снова открыло бы простор для световых индикаторов. И, конечно, поклонники Galaxy Note 9 напомнят, как им не хватает сканера радужки: более надёжной биометрии, чем один только сканер отпечатка, тоже хотелось бы.