Чем POCO X8 Pro Max отличается от POCO X8 Pro, и какой смартфон лучше

Серия POCO X8 в 2026 году вышла в двух версиях — Pro и Pro Max. Оба смартфона настолько крутые, что готовы заменить собою дорогие флагманы, но внутри у них есть несколько важных отличий, которые влияют на производительность, автономность и итоговую цену. Разница не настолько очевидна, как кажется по характеристикам, поэтому у многих возникает вопрос, стоит ли переплачивать за старшую модель. Разберемся, чем POCO X8 Pro отличается от POCO X8 Pro Max, и какой смартфон лучше выбрать в зависимости от задач.

Процессоры Dimensity 8500-Ultra и Dimensity 9500s

Главное отличие между смартфонами — процессор. В POCO X8 Pro Max установлен новый Dimensity 9500s, а в POCO X8 Pro используется Dimensity 8500-Ultra. Именно из-за этого старшая версия считается более производительной, хотя в обычной работе разницу заметят далеко не все. Dimensity 9500s относится к флагманскому уровню и показывает в тестах более 3 миллионов баллов AnTuTu. Такой результат позволяет без проблем запускать тяжелые игры на максимальной графике и долго держать стабильную частоту кадров без сильного нагрева.

Dimensity 8500-Ultra в обычном Pro тоже очень быстрый. Он набирает около 2.3 миллиона баллов, что уже выше, чем у многих более дорогих смартфонов. Для большинства пользователей такой мощности хватает с большим запасом, поэтому в повседневных задачах оба устройства работают практически одинаково.

Разница становится заметной только при длительной нагрузке. Pro Max лучше держит стабильную производительность в играх и тяжелых приложениях, тогда как Pro ориентирован на баланс скорости и цены. Именно поэтому выбор между ними зависит не только от цифр в тестах, но и от того, как именно будет использоваться смартфон.

Аккумулятор POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max

Второе важное отличие — батарея. POCO X8 Pro Max получил аккумулятор на 8500 мАч, а POCO X8 Pro оснащен батареей на 6500 мАч. Разница довольно большая, но обе модели показывают очень хорошую автономность по сравнению с большинством смартфонов в этом ценовом сегменте.

В старшей версии используется новая технология размещения элементов, благодаря которой удалось увеличить емкость без сильного роста толщины корпуса. В результате смартфон способен работать до двух дней без подзарядки при обычном использовании и спокойно выдерживает длительные игровые сессии.

У младшей модели батарея меньше, но она все равно значительно больше стандартных 5000 мАч, которые чаще всего встречаются у конкурентов. Даже при активной нагрузке смартфон легко выдерживает полный день работы, включая игры, видео и навигацию.

Важно и то, что по скорости зарядки смартфоны одинаковые. Оба поддерживают 100-ваттную HyperCharge, поэтому полностью зарядить аккумулятор можно очень быстро. Также у обеих моделей есть проводная обратная зарядка, что позволяет использовать телефон как внешний аккумулятор для других устройств.

Сходства POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max

Несмотря на разницу в процессорах и батарее, POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max во многом одинаковые. В этот раз серия получила металлическую рамку во всех версиях, поэтому оба смартфона ощущаются более дорогими и прочными, чем прошлые модели. Экран у устройств практически одинаковый. Используется яркая 1.5K-панель с высокой частотой обновления и большой пиковой яркостью, поэтому изображение остается четким даже при ярком солнечном свете. Камеры тоже близкие по возможностям, и в обычной съемке разницу заметить сложно. Таким образом, к сходствам относятся:

металлическая рамка корпуса;

одинаковый 1.5K экран с высокой яркостью;

основная камера с оптической стабилизацией;

поддержка быстрой зарядки 100 Вт;

современные беспроводные модули;

защита корпуса и прочная конструкция.

Именно из-за большого количества совпадений многие пользователи сомневаются, стоит ли переплачивать за Pro Max, потому что в обычной работе смартфоны ведут себя почти одинаково.

POCO X8 Pro или POCO X8 Pro Max — что лучше?

Если сравнивать POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max напрямую, старшая модель предлагает максимум характеристик. У нее более мощный процессор и более емкий аккумулятор, поэтому она лучше подходит для игр, тяжелых приложений и тех, кто хочет максимальный запас производительности на несколько лет вперед.

При этом обычный POCO X8 Pro выглядит более выгодным вариантом для большинства пользователей. Он дешевле, но сохраняет почти все ключевые возможности серии, включая быстрый чип, большой экран и хорошую автономность. В повседневных задачах разницу между моделями заметить сложно, поэтому переплата оправдана не всегда.

Если нужен самый мощный смартфон из серии и важна максимальная автономность, стоит выбрать POCO X8 Pro Max. Если же важнее баланс цены и характеристик, POCO X8 Pro будет более разумной покупкой и подойдет большинству пользователей.