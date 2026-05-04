Издание Winfuture опубликовало подробные характеристики, рендеры, а также цены смартфонов Xiaomi 17T и 17T Pro задолго до официального анонса. Ранее на глобальный рынок уже вышли Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra — полноценные флагманы линейки. Теперь производитель готовит более доступные модели с акцентом на автономность. Но цены, судя по утечке, выросли настолько, что привычного ощущения «флагман за разумные деньги» может уже не быть. Разбираю, что известно.

Когда ждать Xiaomi 17T и 17T Pro

Обычно Xiaomi выпускает T-серию в сентябре, но в 2026 году компания решила сдвинуть график. По данным нескольких источников, выход Xiaomi 17T и 17T Pro может состояться уже в мае, то есть на четыре месяца раньше привычного срока. Оба устройства уже прошли сертификацию в нескольких странах: Сингапур (IMDA), Индия (BIS) и США (FCC), что обычно означает скорый старт продаж.

Дата выхода Xiaomi 17T официально не подтверждена. Все, что известно на данный момент, основано на утечках и косвенных признаках. Среди всех ожидаемых новинок Xiaomi в 2026 году (например, про слухи о Xiaomi 17 Max с батареей 8000 мАч) T-серия стоит особняком: это глобальные модели, которые приходят на российский рынок официально.

Характеристики Xiaomi 17T

Базовая модель по данным Winfuture получит 6.59-дюймовый экран с разрешением 2756×1268 точек и частотой обновления 120 Гц. Это заметно компактнее предшественника Xiaomi 15T, у которого был 6.83-дюймовый дисплей. Среди лучших флагманов 2026 года Xiaomi 17T будет в категории компактных доступных вариантов с современной начинкой.

Внутри ожидается процессор MediaTek Dimensity 8500 Ultra — свежий чип на 4-нм техпроцессе, построенный на восьми производительных ядрах Cortex-A725. Это не флагманский процессор, но по возможностям он приближается к прошлогодним топовым решениям. Оперативной памяти 12 ГБ, встроенной 256 или 512 ГБ. Корпус пластиковый.

Ключевое улучшение по сравнению с Xiaomi 15T: аккумулятор вырос с 5500 до 6500 мАч. Зарядка 67 Вт, беспроводной зарядки нет. Для телефона Xiaomi 17T это означает уверенные полтора дня при активном использовании.

Характеристики Xiaomi 17T Pro

Старшая модель выглядит серьезнее. Смартфон Xiaomi 17T Pro получит экран 6.83 дюйма с разрешением 2772×1280 точек и частотой обновления 144 Гц. Процессор — Dimensity 9500, полноценный флагманский чип MediaTek, который уже работает в таких моделях, как мой компактный смартфон vivo X300.

Характеристики Xiaomi 17T Pro по данным утечки:

аккумулятор 7000 мАч (рост с 5500 мАч у Xiaomi 15T Pro);

проводная зарядка 100 Вт, беспроводная до 50 Вт;

металлическая рама вместо пластика у базовой модели;

Android 16 с оболочкой HyperOS 3;

размеры 162.2×77.5×8.25 мм, вес 219 граммов.

По сравнению с Xiaomi 15T Pro прирост заметный: батарея выросла на 1500 мАч, процессор сменился с Dimensity 9400+ на актуальный Dimensity 9500, зарядка стала мощнее: 100 Вт вместо 90 Вт.

Камеры Xiaomi 17T и 17T Pro

Формально камера Xiaomi 17T и Pro-версии выглядят одинаково:

50 МП : основная камера;

: основная камера; 50 МП : телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом;

: телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом; 12 МП : сверхширокоугольная камера;

: сверхширокоугольная камера; 32 МП: фронтальная камера.

Но различия в деталях принципиальные. У камеры Xiaomi 17T Pro используется более продвинутый сенсор Light Fusion 950 в основной камере с диафрагмой f/1.74, а телеобъектив перископного типа. Предшественник Xiaomi 15T Pro уже имел 5-кратный оптический зум с оптикой Leica, и судя по рендерам, 17T Pro продолжит эту линию.

Для обычного пользователя это означает: 5-кратный телевик у обеих моделей позволит снимать удаленные объекты без потери качества. Но Pro-модель будет делать это заметно лучше за счет более крупного сенсора и перископной конструкции. Это тот случай, когда одинаковые цифры в характеристиках скрывают ощутимую разницу на практике.

Ожидаемые цены Xiaomi 17T и 17T Pro

Именно здесь начинаются неудобные вопросы. По данным утечки, цена Xiaomi 17T с конфигурацией 12/256 ГБ составит 749 евро — (примерно 71 000 рублей в России). Цена Xiaomi 17T Pro с 12/512 ГБ — 999 евро (примерно 89 000 рублей). К слову, ожидаемый в скором времени смартфон Xiaomi 17 Max должен быть дешевле.

Для сравнения: Xiaomi 15T Pro при запуске стоил в Европе 749 евро и продавался в России в диапазоне 55 000-70 000 рублей за базовую версию. То есть Pro-модель подорожала на 250 евро. При таких ценах Xiaomi 15T vs Xiaomi 17T — это уже сравнение устройств из разных ценовых категорий. Стоит оговориться: ранние утечки называли другие цифры: от 649 и 799 евро. В России итоговая цена будет зависеть от канала поставок. Но даже в оптимистичном сценарии ценовое позиционирование серии заметно сдвинулось вверх.

Стоит ли ждать выхода Xiaomi 17T и 17T Pro

Главное обещание новой серии — автономность. Аккумуляторы 6500 и 7000 мАч должны обеспечить полноценные два дня работы при умеренном использовании — и это серьезный аргумент для тех, кто устал заряжать телефон каждый вечер. Но ценовая политика вызывает вопросы. За 999 евро купить Xiaomi 17T Pro означает войти на территорию полноценных флагманов — Xiaomi 17 стоит сопоставимо и предлагает более топовую начинку. Привычная формула T-серии «почти флагман, но дешевле» при таких ценах работает слабее.

Если Xiaomi 15T Pro вас устраивает, менять его на 17T Pro особого смысла нет. Камеры похожи, а переплачивать ради нового чипа и батареи, пусть и заметно выросшей, вряд ли стоит. Другое дело — выбор с нуля: тогда Xiaomi 17T в России, когда появится, стоит рассмотреть. Но лучше дождаться реальных обзоров и понять, к какой границе прогнозов сдвинется финальная цена. И помните: все изложенное выше — пока утечки, до официального анонса детали могут измениться.