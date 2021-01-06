Этот Android-смартфон начался, как разочарование, но потом изменил мир

Samsung Galaxy Note по праву считается очень популярным смартфоном. Кто-то любит его за технологичность, кто-то — за внешний вид, а кто-то — за наличие стилуса S Pen, который делает аппарат намного более функциональным, чем обычный смартфон. Лично я на данном этапе его существования отношусь скептически к этой линейке, хотя раньше считал ее безумно крутой. Как бы там ни было, в самом начале пути у Galaxy Note были некоторые проблемы, которые компании пришлось преодолевать. А еще можно смело сказать, что общественность не восприняла его так, как стала относиться потом. В предверии того, что Samsung может отказаться от этой легендарной серии, давайте вспомним, как это было и с каких проблем все начиналось.

Когда вышел первый Galaxy Note

Выпущенный в 2011 году Galaxy Note стал первой моделью в чрезвычайно популярной серии фаблетов (тогда еще было такое слово) Samsung. Любимый опытными пользователями за свои высочайшие характеристики, огромные дисплеи и культовое перо S Pen, Galaxy Note каждый год становится основой зимнего графика выпуска Samsung.

Концепт раздвижного Samsung показывает, как может выглядеть новый Galaxy Note

Вот только восторженные отзывы о линейке Galaxy Note, которые мы слышим сегодня, не всегда были данностью. Фактически оригинальный Galaxy Note был высмеян многими потребителями и СМИ за то, что он слишком большой для повседневного использования.

Телефон имел дисплей размером 5,3 дюйма. В то время такая диагональ считалась просто огромной, особенно по сравнению с другими топовыми телефонами, выпущенными в том же году. Например, у Galaxy S2 был 4,3-дюймовый дисплей, а у iPhone 4s диагональ и вовсе была 3,5 дюйма. Именно по этой причине первая реакция на телефон была отрицательной и насмешки посыпались, как из рога изобилия.

Первый обзоры Samsung Galaxy Note

Обзоры того времени соревновались в том, кто максимально мягко унизить смартфон. Звучали формулировки вроде: ”вы будете выглядеть слегка нелепо”, ”это скорее техническая демонстрация, чем продукт с массовым спросом” и ”просто слишком большой, чтобы положить его в карман”.

Из-за чего продажи Samsung провалились в 2020 году

Я тоже не воспринимал первый Galaxy Note всерьез и смеялся над шутками вроде ”купил Samsung Galaxy Note и теперь ветер в лицо не дует”. Слишком резким переходом было увеличить диагональ почти на треть. При этом 5,3 дюйма тогда это примерно как 7,5 сейчас, если сравнивать ощущения. Тогда все устройства сопровождались толстыми рамками и большим весом.

Несмотря на первую волну критики, пользователи быстро осознали преимущества большего экрана и начали вытаскивать свои кошельки. Samsung удалось успокоить критиков, продав более 10 миллионов единиц оригинального Samsung Galaxy Note за первые 10 месяцев. Пусть эти показатели продаж не были рекордными и были ниже, чем у других популярных в то время телефонов высокого класса (например, iPhone 4s), они все намного превышали ожидания.

Успех Galaxy Note

Galaxy Note не только оказался большим успехом, но и вошел в историю как один из самых влиятельных телефонов на Android из когда-либо созданных. Он изменил рынок, показав, что потребители хотят телефоны с большими дисплеями и готовы платить за них большие деньги. В результате рынок отреагировал. Производители поддержали эту идею и постепенно начали увеличивать размеры своих телефонов, и эта тенденция наблюдается и сегодня. Хотя бы доля дюйма, но прибавляется почти в каждой новой модели.

В то время Galaxy Note с 5,3-дюймовым дисплеем казался огромным, но по сегодняшним меркам он считается небольшим. Например, последний Galaxy Note 10 Plus имеет 6,8-дюймовый дисплей, а S20 Ultra идет дальше с 6,9-дюймовым экраном. Как я уже сказал, увеличение диагонали возможно за счет рамок, но даже без учета этого размер корпуса Note 10 Plus и S20 Ultra больше, чем у первого Galaxy Note десять лет назад.

Самая большая ошибка в истории Samsung

Вспоминая все это, хочется снять шляпу перед Samsung, к которой я отношусь с легким недоверием. Компания раньше всех посчитала, что ”чем больше, тем лучше”, и это было правильным решением. Технологический гигант еще в 2011 году показал миру, что он настоящий новатор. Он знал, чего хотели мы, потребители. Если хотите, компания сработала на опережение.

Что нужно пользователям смартфонов

Тут в очередной раз можно вспомнить слова Генри Форда, подарившего миру массовые автомобили. Когда-то давно он сказал, что ”если бы спросил у людей чего они хотят, то услышал бы от людей, что им нужны более быстрые лошади”.

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Сейчас, когда все смартфоны пришли к большому размеру, в Galaxy Note уже нет былой изюминки. Он стал просто обычным смартфоном, а единственным его отличием является наличие стилуса в корпусе. По сути, можно выпустить версию Galaxy S21 со стилусом в корпусе и можно смело отправлять старичка Note на пенсию. Он заслужил аплодисменты за то, что изменил индустрию, но сейчас он уже не так актуален.