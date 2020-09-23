Глава OnePlus рассказал, почему все должны купить OnePlus 8T

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Иван Кузнецов 1

Какой смартфон лучше купить в 2020 году? Это вопрос, с которым миллионы пользователей Android просыпаются каждое утро. Ведь если у поклонников iPhone выбора не так уж и много, то среди аппаратов на базе ОС от Google ассортимент куда шире. Другое дело, что, если вы хотите нечто недорогое, оптимальное с точки зрения доступных возможностей и поддержки, вариантов у вас будет не очень много. Для меня лично они и вовсе сводятся только к фирменным смартфонам Samsung, которые теперь обновляются не по два года, а по три. Но OnePlus не хуже корейской компании знает, что нужно пользователям.

OnePlus 8T

OnePlus 8T обещает быть лучше, чем его предшественники, по всем показателям

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Генеральный директор OnePlus Пит Лау пообещал, что новый OnePlus 8T, который выйдет уже 14 октября, будет радовать пользователей поддержкой и плавной работой никак не меньше трёх лет. Об этом он написал в социальной сети Weibo. По его словам, далеко не каждый смартфон, который выходит на рынок и обладает топовыми характеристиками, может называться флагманом. Ведь какой толк от самого мощного железа, если производитель прекратит его поддерживать и развивать его потенциал уже через год после выхода, вопрошает Лау? Конечно, никакого.

Каким должен быть флагман

Пит Лау

Пит Лау объявил, что дал новое определение флагманам

Флагман – это не просто мобильный телефон, который вы так называете по вашему желанию. Очень важно то, как долго вы можете им пользоваться. Мне кажется, что большинство людей полагают, будто флагманские смартфоны – это нечто вроде классических автомобилей, которые были крутыми когда-то в прошлом, а теперь стали просто предметом любования. Но у меня своё определение флагманов. Я считаю, что настоящий флагман должен как минимум в течение трёх лет работать быстро и гладко, не доставляя пользователям неудобств. Наш новый флагман будет именно таким, — заявил Лау.

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Несколько туманное заявление. Несмотря на то что топ-менеджер пообещал покупателям OnePlus 8T как минимум три года гладкой и беспроблемной работы, он не уточнил, что в компании планируют продлить срок его программной поддержки. Напротив, лично у меня сложилось такое впечатление, будто бы целью Пита Лау было высказаться так обтекаемо, чтобы ни в коем случае не затронуть продление сроков обновления, просто потому что ничего такого не ожидается. Но как, в таком случае, OnePlus сможет добиться желаемого?

Сроки поддержки OnePlus

OnePlus

Поддержка смартфонов OnePlus и так была одной из самых долгих

На самом деле всё просто. OnePlus – кстати говоря, одна из немногих – с некоторых пор обновляет свои смартфоны в течение не двух лет, а трёх. Но если Samsung обещает владельцам фирменных аппаратов три новых версии Android, то OnePlus снабжает их всего лишь двумя, а на третий оставляет исключительно обновления безопасности. На выходе мы имеем техническую поддержку в течение трёх лет, но по факту она длится в течение только двух лет, потому что пользователи считают за поддержку только новые версии Android, а патчи безопасности для них – это лишь факультативное явление, не несущее никакой пользы.

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С другой стороны, велика вероятность того, что OnePlus 8T сможет претендовать на три новых версии Android, а не две, как его предшественники. Дело в том, что три года условной поддержки у нынешних смартфонов OnePlus есть уже сейчас, а потому хвастаться ими как главным преимуществом новинки по меньшей мере странно. Тем более, OnePlus всегда стремилась быть впереди своих конкурентов, часть из которых уже продлили сроки обновления своих смартфонов. А потому надеяться на то, что китайцы пойдут по стопам корейцев всё-таки можно.

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1 комментарий Оставить свой

  1. G-3

    он же страшный, как чорт и название мyдaцкoe

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