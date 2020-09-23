Глава OnePlus рассказал, почему все должны купить OnePlus 8T

Какой смартфон лучше купить в 2020 году? Это вопрос, с которым миллионы пользователей Android просыпаются каждое утро. Ведь если у поклонников iPhone выбора не так уж и много, то среди аппаратов на базе ОС от Google ассортимент куда шире. Другое дело, что, если вы хотите нечто недорогое, оптимальное с точки зрения доступных возможностей и поддержки, вариантов у вас будет не очень много. Для меня лично они и вовсе сводятся только к фирменным смартфонам Samsung, которые теперь обновляются не по два года, а по три. Но OnePlus не хуже корейской компании знает, что нужно пользователям.

Будьте осторожны! Некоторые OnePlus сами делают сброс до заводских настроек

Генеральный директор OnePlus Пит Лау пообещал, что новый OnePlus 8T, который выйдет уже 14 октября, будет радовать пользователей поддержкой и плавной работой никак не меньше трёх лет. Об этом он написал в социальной сети Weibo. По его словам, далеко не каждый смартфон, который выходит на рынок и обладает топовыми характеристиками, может называться флагманом. Ведь какой толк от самого мощного железа, если производитель прекратит его поддерживать и развивать его потенциал уже через год после выхода, вопрошает Лау? Конечно, никакого.

Каким должен быть флагман

Флагман – это не просто мобильный телефон, который вы так называете по вашему желанию. Очень важно то, как долго вы можете им пользоваться. Мне кажется, что большинство людей полагают, будто флагманские смартфоны – это нечто вроде классических автомобилей, которые были крутыми когда-то в прошлом, а теперь стали просто предметом любования. Но у меня своё определение флагманов. Я считаю, что настоящий флагман должен как минимум в течение трёх лет работать быстро и гладко, не доставляя пользователям неудобств. Наш новый флагман будет именно таким, — заявил Лау.

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Несколько туманное заявление. Несмотря на то что топ-менеджер пообещал покупателям OnePlus 8T как минимум три года гладкой и беспроблемной работы, он не уточнил, что в компании планируют продлить срок его программной поддержки. Напротив, лично у меня сложилось такое впечатление, будто бы целью Пита Лау было высказаться так обтекаемо, чтобы ни в коем случае не затронуть продление сроков обновления, просто потому что ничего такого не ожидается. Но как, в таком случае, OnePlus сможет добиться желаемого?

Сроки поддержки OnePlus

На самом деле всё просто. OnePlus – кстати говоря, одна из немногих – с некоторых пор обновляет свои смартфоны в течение не двух лет, а трёх. Но если Samsung обещает владельцам фирменных аппаратов три новых версии Android, то OnePlus снабжает их всего лишь двумя, а на третий оставляет исключительно обновления безопасности. На выходе мы имеем техническую поддержку в течение трёх лет, но по факту она длится в течение только двух лет, потому что пользователи считают за поддержку только новые версии Android, а патчи безопасности для них – это лишь факультативное явление, не несущее никакой пользы.

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С другой стороны, велика вероятность того, что OnePlus 8T сможет претендовать на три новых версии Android, а не две, как его предшественники. Дело в том, что три года условной поддержки у нынешних смартфонов OnePlus есть уже сейчас, а потому хвастаться ими как главным преимуществом новинки по меньшей мере странно. Тем более, OnePlus всегда стремилась быть впереди своих конкурентов, часть из которых уже продлили сроки обновления своих смартфонов. А потому надеяться на то, что китайцы пойдут по стопам корейцев всё-таки можно.