Говорят, Infinix GT 20 Pro — лучший смартфон для игр. Но мы нашли игрофоны покруче

С 2022 года рынок смартфонов в России претерпевает серьезные изменения, и места ушедших (или почти ушедших) брендов занимают новые компании, включая Infinix. Согласно свежим данным экспертов М.Видео-Эльдорадо, в количественном выражении этот китайский производитель уже вышел на четвертую строчку, опередив Samsung, и продолжает наращивать влияние своими новинками. Одна из них — смартфон Infinix GT 20 Pro, который позиционирует себя как игровое устройство.

Характеристики Infinix GT 20 Pro

Внешне Infinix GT 20 Pro — действительно игровой смартфон, имеющий все атрибуты геймерского устройства. Тут тебе и коробка-трансформер, и сам аппарат в стиле киберпанк с интересной спинкой, имеющей большой RGB-индикатор.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Но по примеру смартфона TECNO Pova 6 Pro 5G мы понимаем, что за визуальным кичем зачастую скрывается посредственная начинка, способная спустить в унитаз все геймерские потуги. В этой связи нам нужно маркетинговую шелуху и обратиться к объективному показателю — характеристикам Infinix GT 20 Pro.

Характеристики Infinix GT 20 Pro Экран 6.78 дюйма, AMOLED (2436х1080), 144 Гц Основная камера 108 (OIS) + 2 + 2 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Dimensity 8200 Ultimate Память 8/256 или 12/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 45 Вт

Купить Infinix GT 20 Pro

Глядя на характеристики новинки так и хочется сравнить Infinix GT 10 Pro и Infinix GT 20 Pro, ведь свежий игрофон является наследником «десятки».

По сравнению с предыдущим поколением здесь улучшили:

Экран . Диагональ увеличили на 0.1 дюйма, рамки стали тоньше, частота обновления выросла со 120 Гц до 144 Гц, а пиковая яркость с 900 нит поднялась до 1300 нит.

. Диагональ увеличили на 0.1 дюйма, рамки стали тоньше, частота обновления выросла со 120 Гц до 144 Гц, а пиковая яркость с 900 нит поднялась до 1300 нит. Процессор . В AnTuTu Dimensity 8200 Ultimate набирает почти на 20% больше баллов, чем Dimensity 8050, а еще поддерживает самую современную оперативку стандарта LPDDR5X.

. В AnTuTu Dimensity 8200 Ultimate набирает почти на 20% больше баллов, чем Dimensity 8050, а еще поддерживает самую современную оперативку стандарта LPDDR5X. Камеру . Для основного 108-мегапиксельного сенсора Samsung HM6 завезли оптическую стабилизацию, а за счет нового процессора Infinix GT 20 Pro оснастили поддержкой записи видео в 4K (60 fps).

. Для основного 108-мегапиксельного сенсора Samsung HM6 завезли оптическую стабилизацию, а за счет нового процессора Infinix GT 20 Pro оснастили поддержкой записи видео в 4K (60 fps). Срок поддержки. Для Infinix GT 20 Pro в России заявлены 2 года гарантии, а также 3 года программной поддержки, включая последующее обновление с Android 14 до Android 15 и 16.

В то же время новинку лишили разъема для подключения проводных наушников, о котором мы говорили в обзоре Infinix GT 10 Pro. Но подобная деталь — мелочь, и нас куда больше интересует новый процессор Dimensity 8200 Ultimate.

Обзор игрового смартфона Infinix GT 10 Pro

Что за процессор Dimensity 8200 Ultimate

Dimensity 8200 Ultimate — кастомная версия процессора Dimensity 8200, представленного в конце 2022 года. С ним в AnTuTu Infinix GT 20 Pro набирает свыше 900 тысяч баллов, опережая Infinix GT 10 Pro по этому показателю почти на 20%.

Новый чип использует ту же постоянную память стандарта UFS 3.1, так что при повседневной эксплуатации никакой разницы в плане быстродействия нет, но за счет свежего видеоускорителя Mali-G610 MP6 и уменьшенного до 4 нм техпроцесса он показывает себя лучше в играх и демонстрирует менее выраженный троттлинг в связке с умеренным энергопотреблением.

Кроме того, Infinix GT 20 Pro является официальным устройством многих киберспортивных соревнований PUBG, так что его можно смело назвать одним из лучших смартфонов для PUBG, ведь за счет оптимизации в этой игре он поставляет выставить графику Ultra HDR и частоту кадров Ультра. Правда, в других проектах, которые не являются партнерами Infinix, все не так хорошо, поскольку Dimensity 8200 Ultimate — априори не самый мощный процессор на Android. Флагманский Snapdragon 8 Gen 3 в AnTuTu набирает свыше 2 миллионов баллов, то есть он более чем на 100% производительнее, если доверять синтетическим тестам.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Цена Infinix GT 20 Pro

Уже сейчас можно купить Infinix GT 20 Pro в России. В зависимости от версии памяти его цена составляет:

8/256 ГБ — 39 999 ₽;

— 39 999 ₽; 12/256 ГБ — 41 999 ₽;

Это официальная цена Infinix GT 20 Pro в России, но в честь старта продаж во многих розничных сетях его продают со скидкой в размере 5 000 ₽ за 34 999 ₽ и 36 999 ₽ соответственно.

Купить Infinix GT 20 Pro

Плюс ко всему стоимость устройств Infinix довольно быстро проседает и не исключено, что к концу лета новинка превратится в смартфон до 30000 рублей.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Стоит ли покупать Infinix GT 20 Pro

Как бы то ни было, новый смартфон Infinix подорожал. Прошлогодний Infinix GT 10 Pro стартовал за 32 999 ₽, а со стартовой скидкой стоил 27 999 ₽. Примерно за те же деньги его остатки можно найти на Яндекс Маркете.

Купить Infinix GT 10 Pro

Помимо Infinix на рынке полно смартфонов других брендов, и главным конкурентом новинки сейчас представляется POCO X6 Pro. В отличие от Infinix GT 20 Pro, он не пытается имитировать геймерский дизайн, зато работает на значительно более мощном процессоре Dimensity 8300-Ultra, в остальном предлагая плюс-минус те же характеристики.

Как ни странно, даже без скидок за POCO X6 Pro в России просят 37 999 ₽, а во время распродаж на AliExpress его и вовсе можно приобрести менее чем за 25 тысяч рублей. Infinix подобным похвастать не в состоянии.

Заказать POCO X6 Pro на AliExpress

Отбросив в сторону действительно выдающийся POCO X6 Pro, среди смартфонов до 35000 рублей мы тоже сможем найти немало схожих по производительности конкурентов на условном Яндекс Маркете:

Все они, продаваясь на российском маркетплейсе за те же деньги, имеют процессор схожего или даже превосходящего уровня. Поэтому, как бы производитель ни старался, Infinix GT 20 Pro нельзя назвать лучшим игровым смартфоном 2024 года в своем ценовом сегменте. Во всяком случае пока его цена не опустится до отметки 30 тысяч рублей.