После того, как появился Honor 600 Lite (пожалуй, лучший смартфон до 20 тысяч прямо сейчас), компания выпустила ещё две модели, которые на первый взгляд почти близнецы. Honor 600 и Honor 600 Pro делят экран, батарею, скорость зарядки и главную камеру, но различаются процессором, телеобъективом и беспроводной зарядкой. Разница в цене — порядка 20 тысяч, и весь вопрос в том, стоит ли она этих денег именно для вас.

Чем экран Honor 600 и Honor 600 Pro отличается на деле

Это тот редкий случай, когда более дешёвая модель ничего не теряет по экрану. Оба смартфона получили 6,57-дюймовую AMOLED-панель с частотой 120 Гц, поддержкой HDR Vivid и пиковой яркостью до 8000 нит. Разрешение и чёткость тоже идентичны.

На практике это значит, что повседневное использование, игры, просмотр HDR-видео и читаемость на ярком солнце будут одинаково хороши на обеих моделях. Высокая яркость пригодится тем, кто часто пользуется телефоном на улице, а защита от мерцания на низкой яркости (PWM-затемнение 3840 Гц — параметр, отвечающий за комфорт глаз в темноте) снижает усталость глаз вечером.

Разница в корпусе тоньше, чем в характеристиках. У Pro-версии стеклянная задняя панель, а у обычной модели — алюминиевая рамка и стеклянный фронт. Обе версии защищены по стандартам IP68 и IP69K, то есть одинаково спокойно переносят воду и пыль. Pro ощущается чуть более «флагманским» в руке, но это про отделку, а не про функции.

Snapdragon 8 Elite против Snapdragon 7 Gen 4: главное отличие

Вот здесь и кроется основная разница. Honor 600 работает на Snapdragon 7 Gen 4 — крепком процессоре верхнего среднего уровня, которого хватает для многозадачности, игр и повседневных задач. А вот Honor 600 Pro получил Snapdragon 8 Elite, один из самых быстрых Android-процессоров на рынке.

Что это даёт на практике: тяжёлые игры, обработка фото, задачи с искусственным интеллектом и запас на будущее. Pro рассчитан на более долгий срок без потери плавности и на требовательные приложения, которые появятся через пару лет. Если вы держите телефон долго и любите играть на максимальных настройках, разница будет заметна. Если же ваши сценарии — это мессенджеры, соцсети, видео и редкие игры, мощности обычной модели хватит с запасом, и переплата за чип ничего не изменит в вашем дне.

Батарея и зарядка смартфонов серии Honor 600

По автономности модели почти не отличаются. В обоих смартфонах стоит аккумулятор на 7000 мАч, выполненный по кремний-углеродной технологии (она позволяет уместить больше ёмкости в тот же объём). Поддерживается и одинаковая проводная зарядка на 80 Вт. В реальной жизни время работы от розетки до розетки будет схожим.

Главное различие — беспроводная зарядка. Honor 600 Pro даёт беспроводную зарядку на 50 Вт, которой нет у обычной версии. Обратная проводная зарядка (когда телефон сам подпитывает наушники или часы) есть на обеих моделях. Если у вас дома или в машине есть беспроводная площадка, для Pro это весомый плюс; если нет — пункт можно вычеркнуть.

Чем отличается камера Honor 600 и Honor 600 Pro

Главный модуль одинаковый на обеих моделях — 200-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией. Дневная съёмка, детализация, динамический диапазон и поведение в сумерках будут очень похожими. Фронтальная камера тоже идентичная: 50 Мп с записью видео в 4K, так что селфи и видеозвонки выйдут одинаковыми.

Различие — в дополнительных объективах. Обе модели делят 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, но Pro добавляет отдельный телеобъектив на 50 Мп с оптической стабилизацией и трёхкратным с половиной оптическим зумом. На практике это расширяет возможности съёмки: портреты, кадры издалека и зум выходят заметно лучше. Если фотография для вас важна, именно телеобъектив — самый осязаемый аргумент в пользу Pro.

Цены Honor 600 и Honor 600 Pro: сколько стоят смартфоны

Honor 600 оценивается примерно в 30 000 ₽ на AliExpress. Honor 600 Pro стоит около 50 000 ₽ на том же маркетплейсе. Разрыв в цене — около 20 тысяч, то есть разница внушительная, а в отечественной рознице она еще больше, как и стартовый ценник.

За доплату Pro предлагает не косметические улучшения, а конкретные вещи: флагманский процессор, телеобъектив, беспроводную зарядку и более премиальный корпус. При этом обычная модель сохраняет тот же экран, ту же батарею, ту же скорость зарядки, ту же защиту от воды и ту же главную камеру.

Honor 600 или Honor 600 Pro: кому какой смартфон подходит

Если коротко: Honor 600 выигрывает по соотношению цены и возможностей, а Honor 600 Pro — по набору функций. Обычная модель сохраняет большую часть «громких» характеристик старшей версии за заметно меньшие деньги, и для большинства покупателей это более разумная покупка.

Pro оправдан в трёх случаях: вам нужен максимальный запас мощности на годы вперёд, вы серьёзно снимаете и хотите зум, или вам важна беспроводная зарядка. Всем остальным можно спокойно брать обычную модель и сэкономить:

Берите Honor 600, если цените экран, батарею и главную камеру, но не хотите переплачивать

Берите Honor 600 Pro, если важны игры на максималках, зум-фото и беспроводная зарядка

Не доплачивайте за Pro ради экрана или автономности — здесь модели практически равны

Главное, что разница между смартфонами не про экран и не про время работы. Она про процессор, зум и премиальные удобства. Если эти три пункта закрывают ваши сценарии — Pro того стоит. Если нет — обычный Honor 600 даст почти то же самое и оставит деньги в кармане.

