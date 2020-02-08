Проснулся, потянулся, встал с кровати, открыл шторы и пошел собираться на работу или учебу. Примерно так выглядит утро подавляющего большинства людей в мире. Кто-то включает в этот список завтрак, кто-то утреннюю зарядку или другие процедуры. Но многим знакома ситуация, когда в разгар утренних хлопот понимаешь, что забыл вечером поставить смартфон на зарядку и в правом верхнем углу предательски написано что-то вроде “3%”. Конечно, этого мало даже для того, чтобы доехать до места назначения, а у тебя всего 20 минут до выхода. Что же делать? Давайте обсудим даже не то, как не попасть в такую ситуацию, а как из нее выйти.

Смартфон с быстрой зарядкой

“Спасибо Кэп” — так и хочется сказать за такой совет, но это действительно важный совет. К сожалению, многие, и я лично знаю примеры, пренебрегают сначала смартфоном с функцией быстрой зарядки, а потом, чудом “обойдя эти скалы”, нормальным адаптером питания.

Даже имея смартфон, который может заряжаться очень быстро, они пользуются 1А адаптером питания, чем сводят к нулю старания инженеров. Для работы этой функции надо пользоваться только оригинальным адаптером питания с высокой выходной мощностью и силой тока. Только так можно максимально реализовать заложенный в батарею потенциал.

При этом, такой способ не навредит аккумулятору. Возможно, его износ будет чуть выше, но настолько, что этим можно пренебречь, особенно на фоне получения такого преимущества.

Преимущество заключается в том, что, например, тот же OnePlus 7 Pro можно за приведенные в примере 20 минут зарядить почти на сто процентов. Грех не пользоваться такой возможностью.

В последнее время очень многие смартфоны имеют функцию быстрой зарядки. Даже в бюджетном сегменте есть такие модели, просто их скорость будет ниже, чем у флагманов, но выше, чем у смартфонов без такой функции. С такими смартфонами (да и с любыми другими) надо пользоваться только оригинальной зарядкой. Единственным производителем, смартфоны которого могут быстро заряжаться, но у них в комплекте нет мощного адаптера питания, является Apple (с ходу не назову другого). И то, в моделях iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max этот вопрос решен.

Также не стоит заряжать смартфон от компьютера. От адаптера в подавляющем большинстве случаев все равно будет быстрее.

Хороший кабель для зарядки

Из сказанного выше можно сделать вывод, что адаптер питания — это главное для скоростной зарядки, — но это не так. Есть еще провод и тут тоже оригинальный будет самым оптимальным вариантом.

Один мой знакомый жаловался мне, что у него медленно заряжается смартфон. Я взял его посмотреть, проверил разъем, думая, что он забился пылью, но когда увидел кабель, все вопросы отпали. Это был кабель с “алика” за 100 рублей. Как было сказано в классике: «Он выглядел как настоящий, но не работал”.

Немного полезной информации: Какой кабель выбрать для зарядки смартфона?

Скорость зарядки тем кабелем была примерно в три раза ниже скорости зарядки оригинальным. Связано это с тем, что в нем применены плохие материалы, которые имеют большее сопротивление и просто не могут зарядить смартфон быстро.

Я не призываю вас покупать кабели у производителя смартфона за 1000+ рублей. Просто имейте в виду, что он должен быть от именитого производителя. А лучше все же посмотрите, сколько стоит оригинал. Возможно он будет на распродаже или просто не будет стоить очень дорого. Особенно, сказанное относится к дорогим смартфонам, ведь копеечный кабель может не просто плохо работать, но и спалить все к чертям. Берегите свой смартфон.

Зарядка в авиарежиме

Бытует мнение, что можно заряжать смартфон в авиарежиме и от этого он зарядится быстрее. На самом деле это действительно так, так как многие смартфоны при подключении к сети питания начинают работать в менее щадящем режиме, проверяя обновления и запуская процессы, которые не работают в обычное время. Особенно, это касается синхронизации и загрузки копий в облако.

При переходе в авиарежим все эти синхронизации отключаются и смартфон тратит меньше полученного заряда, соответственно, больше уходит именно на зарядку аккумулятора.

Еще более действенным способом будет полное отключение смартфона. Так он действительно будет заряжаться лучше. Правда, некоторые смартфоны начинают сами включаться при подключении к сети питания. В этом случае надо просто сменить последовательность действий и выключить смартфон после того, как подключили к нему провод.

Не пользуйтесь беспроводными зарядками

Раньше я не очень хорошо относился к беспроводной зарядке, но позже изменил свое мнение. Она действительно удобна, когда смартфон просто лежит на ней в течение дня и заряжается. Вот только заряжается он медленно.

Конечно, почти все это знают, и можно было бы об этом не говорить, но сказать стоит. Тем более, не все знают, что скорость даже мощной беспроводной зарядки будет ниже скорости зарядки по проводу.

Отсюда вывод, когда надо быстро зарядить свое устройство, выбирайте только провод. Как говорилось выше, желательно оригинальный, но обязательно хороший.

Замена аккумулятора в смартфоне

Еще один не для всех очевидный пункт, который не поможет вам сиюминутно быстро зарядить смартфон, но сможет помочь вам в перспективе.

Следите за состоянием аккумуляторной батареи вашего устройства. Если она изношена, стоит задуматься о ее замене или замене всего смартфона. Кроме того, что такая батарея будет хуже работать, потеряет емкость и может просто отключиться в самый неподходящий момент из-за того, что контроллер не сможет нормально ей управлять, она еще и будет медленнее заряжаться.

Приглашаем вам поделиться своими способами быстрой зарядки в нашем Telegram-чате.

Если довести до крайности, то в некоторых случаях при сильном износе она может даже взорваться во время зарядки. Хотя, вероятность этого, конечно, очень незначительная.

Как быстро зарядить аккумулятор?

Как видим, быстрая зарядка смартфона существенно проще, чем кажется. Надо просто следить за своим устройством и не считать себя умнее производителя, который долго и тщательно выверяет характеристики всех компонентов для их оптимальной работы вместе.

Заряжайте смартфон вовремя, пользуйтесь оригинальными или просто качественными аксессуарами и смартфон вас не подведет.