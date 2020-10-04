Как купить официальный Galaxy Note 20 со скидкой 40%

Galaxy Note 20 – классный смартфон, который стоит непомерно дорого. Ну, по крайней мере, для меня. На мой взгляд, платить за него 80 тысяч рублей – это уже слишком, учитывая, что никаких принципиальных отличий от прошлогоднего Galaxy Note 10 здесь нет. Разве что пластиковый корпус. Его хоть и назвали «гластиком», но восприятие это не сильно поменяло. На выходе мы имеем вроде бы флагман, который и стоит по-флагмански, но всё ещё не дотягивает до того, чтобы срываться и бежать за ним в магазин. Тем более, что при желании можно серьёзно сэкономить.

Сколько зарабатывает Samsung на каждом Galaxy Note 20 Ultra

Видимо, из-за того, что потребители из России не горят желанием раскупать Galaxy Note 20, Samsung решила провести акцию, в рамках которой любой желающий сможет купить флагманский фаблет со скидкой до 40%. В результате цена смартфона с неадекватных 80 тысяч опускается до более вменяемой отметки в 50 тысяч, что, на мой взгляд, уже куда более приемлемо, особенно если отталкиваться от текущего курса доллара, который полетел в космос. Другое дело, что вы скорее всего ничего не слышали об этой акции. Поэтому рассказываю, как она работает, на пальцах.

Как получить скидку по трейд-ин

Предупреждаю сразу: чтобы получить максимальную скидку, придётся принять участие в программе трейд-ин. То есть для этого нужно будет сдать свой старый смартфон в обмен на скидку. Но не спешите расстраиваться: Samsung принимает практически любые аппараты, и даже за Nokia 1, который стоит 2,5 тысячи рублей, даёт дисконт аж в 5 тысяч. Это вообще минимальная скидка, а за более мощные и дорогие смартфоны она будет расти прямо пропорционально их розничной цене. Поэтому, на мой взгляд, это того стоит.

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Правда, если у вас нет подходящего смартфона, прежде чем заявляться на скидку, вам для начала потребуется приобрести смартфон для сдачи в трейд-ин. Лучше и проще всего, на мой взгляд, будет купить вышеупомянутый Nokia 1, который очень часто отдают за бесценок на Tmall. В принципе, также подойдёт Nokia 1 Plus и Nokia 2.1, которые стоят примерно сопоставимых денег. Либо, если весь доступный ассортимент раскупили, попробуйте найти что-нибудь подходящее на Авито. Там выйдет даже дешевле.

Как купить Galaxy Note 20 со скидкой

Когда подменный аппарат будет у вас, перейдите на официальный сайт Samsung в раздел Galaxy Note 20;



Выберите участие в программе трейд-ин, а затем уточните модель, которую хотите сдать;

Введите её IMEI для предварительной регистрации и отправьте подтверждение;

После этого добавьте смартфон в корзину и в поле «Промокод» введите ОСЕНЬ ;

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При желании можете добавить аксессуаров и тогда совокупная скидка будет ещё больше.

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Максимальная скидка, которой можно добиться вот такими несложными манипуляциями, составляет 36 тысяч рублей. То есть сам Galaxy Note 20 у вас выйдет всего за 48 тысяч против первоначальных 80 (без учёта скидки за аксессуары). Как по мне, это очень ощутимый дисконт, который вам не предложит ни один серовоз. Ведь здесь вы получаете совершенно официальный смартфон, который вам доставят прямо до двери, предложив официальную гарантию и целых три, а не два, года программной поддержки. То есть последней версией Android для Galaxy Note 20 будет Android 14.