Не люблю HUAWEI, но понимаю, почему их смартфоны так популярны в России. Они делают крутые вещи

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Герман Вологжанин

Меня сложно заподозрить в симпатиях к HUAWEI. Более того, я с завидной регулярностью выступаю с критикой в адрес компании и не рекомендую покупать ее смартфоны. В то же время не могу не отметить, что мое критичное отношение к подсанкционным китайцам редко находит одобрительный отклик со стороны аудитории. Стоит один раз поругать телефоны HUAWEI, как в комментарии прибегают десятки поклонников, готовых до последнего утверждать, будто все аргументы против компании из КНР — бред или чья-то заказуха.

Не люблю HUAWEI, но понимаю, почему их смартфоны так популярны в России. Они делают крутые вещи. Не люблю HUAWEI, но не могу не признать плюсы ее смартфонов. Фото: Lim Reviews. Фото.

Не люблю HUAWEI, но не могу не признать плюсы ее смартфонов. Фото: Lim Reviews

Морально устаревшие процессоры? Да это только для игрунов важно! Нет сервисов Google? А нам и с Gbox отлично живется. Старая версия Android? Да на нее никто не обращает внимания! Все это, если честно, больше похоже на попытку оправдаться, как в анекдоте «а я и не сплю». Но давайте вместо того, чтобы утаивать недостатки, попробуем выделить реальные плюсы смартфонов HUAWEI. Ведь они действительно есть, и я прекрасно понимаю, почему устройства китайской компании продолжают пользоваться популярностью в нашей стране и до сих пор продаются, несмотря на все трудности.

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Нужна ли поддержка 5G в России

Большинство смартфонов HUAWEI, представленных на нашем рынке, имеют в своей основе урезанные процессоры Snapdragon. А урезанными они являются из-за того, что не имеют поддержки 5G. Для покупателей из Китая, США и некоторых стран ЕС подобное ограничение могло бы стать серьезным недостаткам, но только не для нас — жителей страны, где перспективы 5G крайне туманны.

Нужна ли поддержка 5G в России. Живем без 5G, так что ограничения Qualcomm нам не страшны. Фото.

Живем без 5G, так что ограничения Qualcomm нам не страшны

Телефоны с поддержкой 5G не имеют никакой ценности в России, а потому отсутствие нужного модема — не минус, а просто данность. Ну а в условиях, когда HUAWEI постепенно возвращается к собственным процессорам Kirin, 5G вскоре появится почти во всей линейке актуальных продуктов.

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Российские приложения в Google Play

Отсутствие сервисов Google — серьезный недостаток, который нельзя обходить стороной. Но также нельзя умалчивать тот факт, что стандартный для большинства Android-смартфонов магазин Google Play имеет кучу ощутимых ограничений, знакомых любому россиянину. В нем нет приложений многих российских банков, отсутствует возможность оплатить софт, а также совершить внутриигровую покупку. Сегодня Google Play в России — это клетка, из которой давно выбрались владельцы смартфонов HUAWEI.

Российские приложения в Google Play. В AppGallery есть почти все нужные нам приложения, а еще поддерживаются транзакции с российских карт. Фото.

В AppGallery есть почти все нужные нам приложения, а еще поддерживаются транзакции с российских карт

На HUAWEI есть собственный магазин приложений AppGallery. Да, он не может похвастать таким же разнообразием продуктов, как Google Play, зато китайский апстор никак не ограничивает жителей России, что в контексте удобства при возможности установки APK на Android является более важных фактором, чем палитра ПО, собранная в одном месте. Хочешь поставить Сбербанк — пожалуйста. Есть желание приобрести скин в игре — на здоровье.

Зачем пользоваться AppGallery, даже если нет смартфона HUAWEI

Большая экосистема HUAWEI

HUAWEI — редкий пример китайского бренда, сумевшего построить вокруг своих смартфонов огромную экосистему устройств: планшеты, ноутбуки, смарт-часы, беспроводные наушники и так далее.

Большая экосистема HUAWEI. У HUAWEI реально большая экосистема продуктов, собранных в одно целое. Фото.

У HUAWEI реально большая экосистема продуктов, собранных в одно целое

В отличие от других китайских компаний, тоже готовых похвастать широким ассортиментом гаджетов, HUAWEI действительно объединяет их в общее пространство. Например, за счет функции HUAWEI Share можно спроецировать экран смартфона на ноутбук без каких-либо дополнительных приложений, а между телефоном и планшетом создать единый буфер обмена. Ничего в подобном масштабе другие китайцы не предлагают.

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Подарки при покупке смартфонов HUAWEI

Российский офис HUAWEI побуждает людей покупать свои продукты через продуманную систему поощрений и подарков. Так, при оформлении предзаказа на новый смартфон HUAWEI Pura 70 можно было получить дополнительную скидку, а также бесплатные смарт-часы, магнитный чехол и расширенную гарантию с возможностью бесплатной замены экрана.

Подарки при покупке смартфонов HUAWEI. HUAWEI очень любит делать подарки. Фото.

HUAWEI очень любит делать подарки

Практика не новая, но именно у HUAWEI система поощрений реализована лучше всего. Ведь она действует не только в период предзаказов новинок, но и в обычное время. Страницу какого товара на сайте huawei.com ни откроешь — всегда увидишь акцию, в рамках которой ты получишь подарок при заказе любого продукта от смартфона до ноутбука. Неожиданно и приятно.

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Как работает HUAWEI в России

С 2022 года многие китайские бренды прекратили медийную активность в нашей стране, то ли из-за опасения вторичных санкций, то ли по каким-то другим причинам. Все это вылилось в массу довольно забавных историй, когда, например, российский офис Xiaomi после глобального сбоя в работе смартфонов сделал репост казахстанского подразделения бренда на своей официальной странице в VK с описанием способа решения проблемы. Вот это уровень поддержки!

Как работает HUAWEI в России. HUAWEI не уходит из России и делает все на высшем уровне. Фото.

HUAWEI не уходит из России и делает все на высшем уровне

По понятным причинам HUAWEI терять нечего, поэтому подсанкционная компания активно занимается рекламой и продвижением своих продуктов, а еще обеспечивает качественную поддержку клиентов на уровне топ-брендов:

  • АСЦ есть почти во всех крупных городах России;
  • на сайте huawei.com можно проверить гарантию и статус ремонта, а еще узнать стоимость запчастей;
  • есть расширенная гарантия HUAWEI Care.

Достаточно ли этого, чтобы назвать HUAWEI лучшим производителем смартфонов? Конечно нет, но такую цель я перед собой и не ставил, а лишь пытался объяснить неугасающую популярность бренда в России и его клиентоориентированность, которой стоит поучиться другим компаниям, в том числе и из Китая.

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