Не люблю HUAWEI, но понимаю, почему их смартфоны так популярны в России. Они делают крутые вещи

Меня сложно заподозрить в симпатиях к HUAWEI. Более того, я с завидной регулярностью выступаю с критикой в адрес компании и не рекомендую покупать ее смартфоны. В то же время не могу не отметить, что мое критичное отношение к подсанкционным китайцам редко находит одобрительный отклик со стороны аудитории. Стоит один раз поругать телефоны HUAWEI, как в комментарии прибегают десятки поклонников, готовых до последнего утверждать, будто все аргументы против компании из КНР — бред или чья-то заказуха.

Морально устаревшие процессоры? Да это только для игрунов важно! Нет сервисов Google? А нам и с Gbox отлично живется. Старая версия Android? Да на нее никто не обращает внимания! Все это, если честно, больше похоже на попытку оправдаться, как в анекдоте «а я и не сплю». Но давайте вместо того, чтобы утаивать недостатки, попробуем выделить реальные плюсы смартфонов HUAWEI. Ведь они действительно есть, и я прекрасно понимаю, почему устройства китайской компании продолжают пользоваться популярностью в нашей стране и до сих пор продаются, несмотря на все трудности.

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Нужна ли поддержка 5G в России

Большинство смартфонов HUAWEI, представленных на нашем рынке, имеют в своей основе урезанные процессоры Snapdragon. А урезанными они являются из-за того, что не имеют поддержки 5G. Для покупателей из Китая, США и некоторых стран ЕС подобное ограничение могло бы стать серьезным недостаткам, но только не для нас — жителей страны, где перспективы 5G крайне туманны.

Телефоны с поддержкой 5G не имеют никакой ценности в России, а потому отсутствие нужного модема — не минус, а просто данность. Ну а в условиях, когда HUAWEI постепенно возвращается к собственным процессорам Kirin, 5G вскоре появится почти во всей линейке актуальных продуктов.

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Российские приложения в Google Play

Отсутствие сервисов Google — серьезный недостаток, который нельзя обходить стороной. Но также нельзя умалчивать тот факт, что стандартный для большинства Android-смартфонов магазин Google Play имеет кучу ощутимых ограничений, знакомых любому россиянину. В нем нет приложений многих российских банков, отсутствует возможность оплатить софт, а также совершить внутриигровую покупку. Сегодня Google Play в России — это клетка, из которой давно выбрались владельцы смартфонов HUAWEI.

На HUAWEI есть собственный магазин приложений AppGallery. Да, он не может похвастать таким же разнообразием продуктов, как Google Play, зато китайский апстор никак не ограничивает жителей России, что в контексте удобства при возможности установки APK на Android является более важных фактором, чем палитра ПО, собранная в одном месте. Хочешь поставить Сбербанк — пожалуйста. Есть желание приобрести скин в игре — на здоровье.

Зачем пользоваться AppGallery, даже если нет смартфона HUAWEI

Большая экосистема HUAWEI

HUAWEI — редкий пример китайского бренда, сумевшего построить вокруг своих смартфонов огромную экосистему устройств: планшеты, ноутбуки, смарт-часы, беспроводные наушники и так далее.

В отличие от других китайских компаний, тоже готовых похвастать широким ассортиментом гаджетов, HUAWEI действительно объединяет их в общее пространство. Например, за счет функции HUAWEI Share можно спроецировать экран смартфона на ноутбук без каких-либо дополнительных приложений, а между телефоном и планшетом создать единый буфер обмена. Ничего в подобном масштабе другие китайцы не предлагают.

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Подарки при покупке смартфонов HUAWEI

Российский офис HUAWEI побуждает людей покупать свои продукты через продуманную систему поощрений и подарков. Так, при оформлении предзаказа на новый смартфон HUAWEI Pura 70 можно было получить дополнительную скидку, а также бесплатные смарт-часы, магнитный чехол и расширенную гарантию с возможностью бесплатной замены экрана.

Практика не новая, но именно у HUAWEI система поощрений реализована лучше всего. Ведь она действует не только в период предзаказов новинок, но и в обычное время. Страницу какого товара на сайте huawei.com ни откроешь — всегда увидишь акцию, в рамках которой ты получишь подарок при заказе любого продукта от смартфона до ноутбука. Неожиданно и приятно.

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Как работает HUAWEI в России

С 2022 года многие китайские бренды прекратили медийную активность в нашей стране, то ли из-за опасения вторичных санкций, то ли по каким-то другим причинам. Все это вылилось в массу довольно забавных историй, когда, например, российский офис Xiaomi после глобального сбоя в работе смартфонов сделал репост казахстанского подразделения бренда на своей официальной странице в VK с описанием способа решения проблемы. Вот это уровень поддержки!

По понятным причинам HUAWEI терять нечего, поэтому подсанкционная компания активно занимается рекламой и продвижением своих продуктов, а еще обеспечивает качественную поддержку клиентов на уровне топ-брендов:

АСЦ есть почти во всех крупных городах России;

на сайте huawei.com можно проверить гарантию и статус ремонта, а еще узнать стоимость запчастей;

есть расширенная гарантия HUAWEI Care.

Достаточно ли этого, чтобы назвать HUAWEI лучшим производителем смартфонов? Конечно нет, но такую цель я перед собой и не ставил, а лишь пытался объяснить неугасающую популярность бренда в России и его клиентоориентированность, которой стоит поучиться другим компаниям, в том числе и из Китая.