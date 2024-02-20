Какой смартфон realme купить в 2024 году: обзор лучших моделей, доступных в России

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Герман Вологжанин

Смартфоны realme пользуются большой популярностью в России. Китайская компания выпускает модели на любой вкус: от ультрабюджетников до топовых устройств для игр и фото. Сегодня в наших магазинах их так много, что немудрено запутаться. Так давайте вместе попробуем распутать клубок, выбрав лучший смартфон realme в 2024 году. И для этого мы посмотрим на несколько моделей из самых разных ценовых категорий.

Какой смартфон realme купить в 2024 году: обзор лучших моделей, доступных в России. realme умеет делать недорогие, но при этом очень крутые смартфоны. Фото.

realme умеет делать недорогие, но при этом очень крутые смартфоны

Дешевый смартфон realme Note 50

Если вы ищете дешевый смартфон на Андроид, то ваш оптимальный вариант — realme Note 50. Это новинка 2024 года, вышедшая буквально пару недель назад, которая уже сейчас кладет своих конкурентов на лопатки.

Дешевый смартфон realme Note 50. У этого смартфона лучшие характеристики за 6 тысяч! Фото: YugaTech. Фото.

У этого смартфона лучшие характеристики за 6 тысяч! Фото: YugaTech

В чем заключается преимущество смартфона realme Note 50 на фоне других моделей за 5-6 тысяч рублей? Его главное достоинство — скорость работы, ведь внутри новинки прячется процессор Unisoc T612, набирающий почти 250 тысяч баллов в тесте AnTuTu, что является отличным заделом на будущее. Целиком характеристики realme Note 50 выглядят следующим образом:

Характеристикиrealme Note 50
Экран6,74 дюйма, IPS (1600х720), 90 Гц
Основная камера13 + 0,08 МП
Фронтальная камера5 МП
ПроцессорUnisoc T612
Память3/64 или 4/128 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка10 Вт
ЦенаОт 5 990 ₽

Купить realme Note 50

К сожалению, realme Note 50 лишен NFC-антенны, а внутренняя память стандарта eMMC 5.1 негативным образом сказывается на скорости запуска приложений. Но придраться к этому можно было, если бы мы говорили о смартфоне за 10-15 тысяч рублей, но перед нами ультрабюджетник, который не стыдно купить ребенку или родителям.

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Сбалансированный смартфон realme 11

Сбалансированный смартфон realme 11. У realme 11 оптимальный баланс за свои деньги. Фото.

У realme 11 оптимальный баланс за свои деньги

Если смартфон вам нужен не только для веб-серфинга и общения в WhatsApp, и вы хотите активной потреблять контент, попутно создавая свой при помощи камеры, есть смысл присмотреться к realme 11. Это еще одна недорогая модель, но уже принципиально более высокого уровня.

Характеристикиrealme 11
Экран6,4 дюйма, AMOLED (2400х1080), 90 Гц
Основная камера108 + 2 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорHelio G99
Память8/128 или 8/256 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка67 Вт
ЦенаОт 16 400 ₽

realme 11 на AliExpress

realme 11 на Яндекс Маркете

Смартфон realme 11 получил яркий и сочный AMOLED-экран с разрешением FullHD+, неплохую камеру на 108 МП с 3-кратным зумом без потери качества и очень быструю зарядку. За работу этой достойной начинки отвечает процессор Helio G99, который является едва ли не лучшим среди чипов для недорогих моделей.

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Красивый смартфон realme 11 Pro

Красивый смартфон realme 11 Pro. Смартфон доступен в нескольких цветах. Фото.

Смартфон доступен в нескольких цветах

realme 11 Pro — один из лучших смартфонов до 25000 рублей. Это невероятно стильная модель, чья спинка из экокожи создавалась в коллаборации с Маттео Менотто, бывшим дизайнером GUCCI. А еще realme 11 Pro — смартфон с изогнутым экраном, готовым порадовать высоким уровнем яркости и частотой обновления 120 Гц.

Характеристикиrealme 11 Pro
Экран6,7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц
Основная камера100 (OIS) + 2 Мп
Фронтальная камера16 Мп
ПроцессорDimensity 7050
Память8/128 или 8/256 Гб
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка67 Вт
ЦенаОт 22 050 ₽

realme 11 Pro на AliExpress

realme 11 Pro на Яндекс Маркете

Среди характеристик realme 11 Pro также обращает на себя внимание камера на 100 МП с оптической стабилизацией, шустрый процессор Dimensity 7050 (свыше 550 тысяч баллов в AnTuTu) и быстрая 67-ваттная зарядка. Есть у этой модели и старший брат в лице смартфона realme 11 Pro+, получившего камеру аж на 200 МП. Однако он снят с производства, и его больше нельзя купить.

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Мощный смартфон realme GT3 с самой быстрой зарядкой

Мощный смартфон realme GT3 с самой быстрой зарядкой. Помимо крутых характеристик у этого смартфона интересная подсветка сзади. Фото.

Помимо крутых характеристик у этого смартфона интересная подсветка сзади

Адаптер питания на 67 Вт восстанавливает энергию realme 11 Pro за 45 минут. Это хороший, но далеко не рекордный результат, ведь смартфон realme GT3 заряжается от 0 до 100% всего за 9 минут! Не знаете, как такое возможно? Просто в комплекте с realme GT3 лежит адаптер питания на феноменальные 240 Вт, а помимо быстрой зарядки смартфон предлагает крутые характеристики.

Характеристикиrealme GT3
Экран6,74 дюйма, AMOLED (2772х1240), 144 Гц
Основная камера50 (OIS) + 8 + 2 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорSnapdragon 8+ Gen 1
Память16/1024 Гб
Аккумулятор4600 мАч
Зарядка240 Вт
ЗарядкаОт 41 350 ₽

realme GT3 на AliExpress

realme GT3 на Яндекс Маркете

realme GT3 — идеальный смартфон для игр. Он работает на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1 (более 1 миллиона баллов в AnTuTu), который отличается не только высоким уровнем производительности, но и потрясающим уровнем стабильности. Так что 60 FPS в Genshin Impact на максималках вам обеспечены, а хранилище на немыслимый 1 ТБ позволит хранить несколько десятков лучших игр на Android, а также тысячи фотографий, сделанных на хорошую 50-мегапиксельную камеру.

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realme 12 Pro и 12 Pro Plus — смартфоны с лучшей камерой

realme 12 Pro и 12 Pro Plus — смартфоны с лучшей камерой. Оба смартфона выглядят одинаково, но имеют разные характеристики. Фото: Trakin Tech. Фото.

Оба смартфона выглядят одинаково, но имеют разные характеристики. Фото: Trakin Tech

Как бы ни была хороша предыдущая модель, смартфонами с лучшей камерой являются realme 12 Pro и realme 12 Pro+. Пока они не поступили в продажу, из-за чего на момент публикации материала мы не знаем их цену, однако новинки уже можно добавить в корзину на AliExpress, предварительно познакомившись с характеристиками свежих устройств.

Характеристикиrealme 12 Prorealme 12 Pro+
Экран6,7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц6,7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц
Основная камера50 + 8 + 32 МП50 + 8 + 64 МП
Фронтальная камера16 МП32 МП
ПроцессорSnapdragon 6 Gen 1Snapdragon 7s Gen 2
Память8/128 или 8/256 ГБ8/128, 8/256 или 12/256 ГБ
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч
Зарядка67 Вт67 Вт
ЦенаНеизвестноНеизвестно

Купить realme 12 Pro

Купить realme 12 Pro+

realme 12 Pro и realme 12 Pro+ не являются рекордсменами производительности, и основной упор в них сделан на камеры. Они получили оптическую стабилизацию изображения, а также дополнительный сенсор для приближения объекта съемки. Смартфон realme 12 Pro умеет делать 20-кратный зум, а realme 12 Pro Plus — 120-кратный. То есть эта модель приближает картинку сильнее, чем дорогущий Galaxy S24 Ultra со своим 100-кратным зумом!

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