Какой смартфон realme купить в 2024 году: обзор лучших моделей, доступных в России

Смартфоны realme пользуются большой популярностью в России. Китайская компания выпускает модели на любой вкус: от ультрабюджетников до топовых устройств для игр и фото. Сегодня в наших магазинах их так много, что немудрено запутаться. Так давайте вместе попробуем распутать клубок, выбрав лучший смартфон realme в 2024 году. И для этого мы посмотрим на несколько моделей из самых разных ценовых категорий.
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Дешевый смартфон realme Note 50
Если вы ищете дешевый смартфон на Андроид, то ваш оптимальный вариант — realme Note 50. Это новинка 2024 года, вышедшая буквально пару недель назад, которая уже сейчас кладет своих конкурентов на лопатки.
В чем заключается преимущество смартфона realme Note 50 на фоне других моделей за 5-6 тысяч рублей? Его главное достоинство — скорость работы, ведь внутри новинки прячется процессор Unisoc T612, набирающий почти 250 тысяч баллов в тесте AnTuTu, что является отличным заделом на будущее. Целиком характеристики realme Note 50 выглядят следующим образом:
|Характеристики
|realme Note 50
|Экран
|6,74 дюйма, IPS (1600х720), 90 Гц
|Основная камера
|13 + 0,08 МП
|Фронтальная камера
|5 МП
|Процессор
|Unisoc T612
|Память
|3/64 или 4/128 ГБ
|Аккумулятор
|5000 мАч
|Зарядка
|10 Вт
|Цена
|От 5 990 ₽
К сожалению, realme Note 50 лишен NFC-антенны, а внутренняя память стандарта eMMC 5.1 негативным образом сказывается на скорости запуска приложений. Но придраться к этому можно было, если бы мы говорили о смартфоне за 10-15 тысяч рублей, но перед нами ультрабюджетник, который не стыдно купить ребенку или родителям.
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Сбалансированный смартфон realme 11
Если смартфон вам нужен не только для веб-серфинга и общения в WhatsApp, и вы хотите активной потреблять контент, попутно создавая свой при помощи камеры, есть смысл присмотреться к realme 11. Это еще одна недорогая модель, но уже принципиально более высокого уровня.
|Характеристики
|realme 11
|Экран
|6,4 дюйма, AMOLED (2400х1080), 90 Гц
|Основная камера
|108 + 2 МП
|Фронтальная камера
|16 МП
|Процессор
|Helio G99
|Память
|8/128 или 8/256 ГБ
|Аккумулятор
|5000 мАч
|Зарядка
|67 Вт
|Цена
|От 16 400 ₽
Смартфон realme 11 получил яркий и сочный AMOLED-экран с разрешением FullHD+, неплохую камеру на 108 МП с 3-кратным зумом без потери качества и очень быструю зарядку. За работу этой достойной начинки отвечает процессор Helio G99, который является едва ли не лучшим среди чипов для недорогих моделей.
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Красивый смартфон realme 11 Pro
realme 11 Pro — один из лучших смартфонов до 25000 рублей. Это невероятно стильная модель, чья спинка из экокожи создавалась в коллаборации с Маттео Менотто, бывшим дизайнером GUCCI. А еще realme 11 Pro — смартфон с изогнутым экраном, готовым порадовать высоким уровнем яркости и частотой обновления 120 Гц.
|Характеристики
|realme 11 Pro
|Экран
|6,7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц
|Основная камера
|100 (OIS) + 2 Мп
|Фронтальная камера
|16 Мп
|Процессор
|Dimensity 7050
|Память
|8/128 или 8/256 Гб
|Аккумулятор
|5000 мАч
|Зарядка
|67 Вт
|Цена
|От 22 050 ₽
realme 11 Pro на Яндекс Маркете
Среди характеристик realme 11 Pro также обращает на себя внимание камера на 100 МП с оптической стабилизацией, шустрый процессор Dimensity 7050 (свыше 550 тысяч баллов в AnTuTu) и быстрая 67-ваттная зарядка. Есть у этой модели и старший брат в лице смартфона realme 11 Pro+, получившего камеру аж на 200 МП. Однако он снят с производства, и его больше нельзя купить.
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Мощный смартфон realme GT3 с самой быстрой зарядкой
Адаптер питания на 67 Вт восстанавливает энергию realme 11 Pro за 45 минут. Это хороший, но далеко не рекордный результат, ведь смартфон realme GT3 заряжается от 0 до 100% всего за 9 минут! Не знаете, как такое возможно? Просто в комплекте с realme GT3 лежит адаптер питания на феноменальные 240 Вт, а помимо быстрой зарядки смартфон предлагает крутые характеристики.
|Характеристики
|realme GT3
|Экран
|6,74 дюйма, AMOLED (2772х1240), 144 Гц
|Основная камера
|50 (OIS) + 8 + 2 МП
|Фронтальная камера
|16 МП
|Процессор
|Snapdragon 8+ Gen 1
|Память
|16/1024 Гб
|Аккумулятор
|4600 мАч
|Зарядка
|240 Вт
|Зарядка
|От 41 350 ₽
realme GT3 — идеальный смартфон для игр. Он работает на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1 (более 1 миллиона баллов в AnTuTu), который отличается не только высоким уровнем производительности, но и потрясающим уровнем стабильности. Так что 60 FPS в Genshin Impact на максималках вам обеспечены, а хранилище на немыслимый 1 ТБ позволит хранить несколько десятков лучших игр на Android, а также тысячи фотографий, сделанных на хорошую 50-мегапиксельную камеру.
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realme 12 Pro и 12 Pro Plus — смартфоны с лучшей камерой
Как бы ни была хороша предыдущая модель, смартфонами с лучшей камерой являются realme 12 Pro и realme 12 Pro+. Пока они не поступили в продажу, из-за чего на момент публикации материала мы не знаем их цену, однако новинки уже можно добавить в корзину на AliExpress, предварительно познакомившись с характеристиками свежих устройств.
|Характеристики
|realme 12 Pro
|realme 12 Pro+
|Экран
|6,7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц
|6,7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц
|Основная камера
|50 + 8 + 32 МП
|50 + 8 + 64 МП
|Фронтальная камера
|16 МП
|32 МП
|Процессор
|Snapdragon 6 Gen 1
|Snapdragon 7s Gen 2
|Память
|8/128 или 8/256 ГБ
|8/128, 8/256 или 12/256 ГБ
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|Зарядка
|67 Вт
|67 Вт
|Цена
|Неизвестно
|Неизвестно
realme 12 Pro и realme 12 Pro+ не являются рекордсменами производительности, и основной упор в них сделан на камеры. Они получили оптическую стабилизацию изображения, а также дополнительный сенсор для приближения объекта съемки. Смартфон realme 12 Pro умеет делать 20-кратный зум, а realme 12 Pro Plus — 120-кратный. То есть эта модель приближает картинку сильнее, чем дорогущий Galaxy S24 Ultra со своим 100-кратным зумом!