Какой смартфон realme купить в 2024 году: обзор лучших моделей, доступных в России

Смартфоны realme пользуются большой популярностью в России. Китайская компания выпускает модели на любой вкус: от ультрабюджетников до топовых устройств для игр и фото. Сегодня в наших магазинах их так много, что немудрено запутаться. Так давайте вместе попробуем распутать клубок, выбрав лучший смартфон realme в 2024 году. И для этого мы посмотрим на несколько моделей из самых разных ценовых категорий.

Дешевый смартфон realme Note 50

Если вы ищете дешевый смартфон на Андроид, то ваш оптимальный вариант — realme Note 50. Это новинка 2024 года, вышедшая буквально пару недель назад, которая уже сейчас кладет своих конкурентов на лопатки.

В чем заключается преимущество смартфона realme Note 50 на фоне других моделей за 5-6 тысяч рублей? Его главное достоинство — скорость работы, ведь внутри новинки прячется процессор Unisoc T612, набирающий почти 250 тысяч баллов в тесте AnTuTu, что является отличным заделом на будущее. Целиком характеристики realme Note 50 выглядят следующим образом:

Характеристики realme Note 50 Экран 6,74 дюйма, IPS (1600х720), 90 Гц Основная камера 13 + 0,08 МП Фронтальная камера 5 МП Процессор Unisoc T612 Память 3/64 или 4/128 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 10 Вт Цена От 5 990 ₽

Купить realme Note 50

К сожалению, realme Note 50 лишен NFC-антенны, а внутренняя память стандарта eMMC 5.1 негативным образом сказывается на скорости запуска приложений. Но придраться к этому можно было, если бы мы говорили о смартфоне за 10-15 тысяч рублей, но перед нами ультрабюджетник, который не стыдно купить ребенку или родителям.

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Сбалансированный смартфон realme 11

Если смартфон вам нужен не только для веб-серфинга и общения в WhatsApp, и вы хотите активной потреблять контент, попутно создавая свой при помощи камеры, есть смысл присмотреться к realme 11. Это еще одна недорогая модель, но уже принципиально более высокого уровня.

Характеристики realme 11 Экран 6,4 дюйма, AMOLED (2400х1080), 90 Гц Основная камера 108 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Helio G99 Память 8/128 или 8/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 67 Вт Цена От 16 400 ₽

realme 11 на AliExpress

realme 11 на Яндекс Маркете

Смартфон realme 11 получил яркий и сочный AMOLED-экран с разрешением FullHD+, неплохую камеру на 108 МП с 3-кратным зумом без потери качества и очень быструю зарядку. За работу этой достойной начинки отвечает процессор Helio G99, который является едва ли не лучшим среди чипов для недорогих моделей.

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Красивый смартфон realme 11 Pro

realme 11 Pro — один из лучших смартфонов до 25000 рублей. Это невероятно стильная модель, чья спинка из экокожи создавалась в коллаборации с Маттео Менотто, бывшим дизайнером GUCCI. А еще realme 11 Pro — смартфон с изогнутым экраном, готовым порадовать высоким уровнем яркости и частотой обновления 120 Гц.

Характеристики realme 11 Pro Экран 6,7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц Основная камера 100 (OIS) + 2 Мп Фронтальная камера 16 Мп Процессор Dimensity 7050 Память 8/128 или 8/256 Гб Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 67 Вт Цена От 22 050 ₽

realme 11 Pro на AliExpress

realme 11 Pro на Яндекс Маркете

Среди характеристик realme 11 Pro также обращает на себя внимание камера на 100 МП с оптической стабилизацией, шустрый процессор Dimensity 7050 (свыше 550 тысяч баллов в AnTuTu) и быстрая 67-ваттная зарядка. Есть у этой модели и старший брат в лице смартфона realme 11 Pro+, получившего камеру аж на 200 МП. Однако он снят с производства, и его больше нельзя купить.

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Мощный смартфон realme GT3 с самой быстрой зарядкой

Адаптер питания на 67 Вт восстанавливает энергию realme 11 Pro за 45 минут. Это хороший, но далеко не рекордный результат, ведь смартфон realme GT3 заряжается от 0 до 100% всего за 9 минут! Не знаете, как такое возможно? Просто в комплекте с realme GT3 лежит адаптер питания на феноменальные 240 Вт, а помимо быстрой зарядки смартфон предлагает крутые характеристики.

Характеристики realme GT3 Экран 6,74 дюйма, AMOLED (2772х1240), 144 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Snapdragon 8+ Gen 1 Память 16/1024 Гб Аккумулятор 4600 мАч Зарядка 240 Вт Зарядка От 41 350 ₽

realme GT3 на AliExpress

realme GT3 на Яндекс Маркете

realme GT3 — идеальный смартфон для игр. Он работает на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1 (более 1 миллиона баллов в AnTuTu), который отличается не только высоким уровнем производительности, но и потрясающим уровнем стабильности. Так что 60 FPS в Genshin Impact на максималках вам обеспечены, а хранилище на немыслимый 1 ТБ позволит хранить несколько десятков лучших игр на Android, а также тысячи фотографий, сделанных на хорошую 50-мегапиксельную камеру.

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realme 12 Pro и 12 Pro Plus — смартфоны с лучшей камерой

Как бы ни была хороша предыдущая модель, смартфонами с лучшей камерой являются realme 12 Pro и realme 12 Pro+. Пока они не поступили в продажу, из-за чего на момент публикации материала мы не знаем их цену, однако новинки уже можно добавить в корзину на AliExpress, предварительно познакомившись с характеристиками свежих устройств.

Характеристики realme 12 Pro realme 12 Pro+ Экран 6,7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц 6,7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц Основная камера 50 + 8 + 32 МП 50 + 8 + 64 МП Фронтальная камера 16 МП 32 МП Процессор Snapdragon 6 Gen 1 Snapdragon 7s Gen 2 Память 8/128 или 8/256 ГБ 8/128, 8/256 или 12/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 67 Вт 67 Вт Цена Неизвестно Неизвестно

Купить realme 12 Pro

Купить realme 12 Pro+

realme 12 Pro и realme 12 Pro+ не являются рекордсменами производительности, и основной упор в них сделан на камеры. Они получили оптическую стабилизацию изображения, а также дополнительный сенсор для приближения объекта съемки. Смартфон realme 12 Pro умеет делать 20-кратный зум, а realme 12 Pro Plus — 120-кратный. То есть эта модель приближает картинку сильнее, чем дорогущий Galaxy S24 Ultra со своим 100-кратным зумом!