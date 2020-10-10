Когда выйдет Huawei Mate 40? Инсайдер дал развернутый ответ

Нет смысла в очередной раз начинать статью со слов о том, что Huawei находится под санкциями и что ей все сложнее противостоять оказываемому на нее давлению. Хотя, без этого обычно просто не получается. Но сегодня больше хотелось бы рассказать о том, что Huawei, судя по всему, готова наконец-то выкатить за пределы лабораторий и исследовательских центров готовые смартфоны серии Mate 40. На этот раз у нас не просто информация, которая когда-то где-то была сказана какими-то аналитиками по принципу ”ну, должно же это случиться”. Сейчас у нас есть информация инсайдера, который не просто назвал дату презентации, но так же сказал, когда нас начнут к ней готовить, когда начнутся предзаказы и когда смартфон поступит в продажу. Все это очень похоже на правду.

Когда выйдет Huawei Mate 40

Постепенно серия Huawei Mate 40 обретает все более и более четкие очертания. Она неминуемо приближается и без нее компания просто не сможет обойтись. Во-первых, не зря же они ее разарабатывали, а во-вторых, продавать что-то надо, ведь деньги Huawei сейчас нужны как никогда.

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Усилиями инсайдера @RODENT950 были раскрыты все ключевые даты, связанные с выпуском новинки. Первой такой датой будет 12 октября. Именно в этот день начнется рекламная компания, которая будет готовить нас к презентации. Та в свою очередь состоится 22 октября. Тут стоит отметить, что дата 12 сентября подозрительным образом совпадает с датой презентации iPhone 12. Его покажут на следующий день после начала рекламной компании Huawei Mate 40. Так компания попытается привлечь к себе побольше внимания на разогретом информационном поле. А заодно заставит нас с вами невольно сравнивать новый iPhone и смартфоны серии Mate.

Когда можно будет купить Huawei Mate 40

Предварительные заказы на новые смартфоны Huawei, которые покажут 22 октября, начнут приниматься сразу после окончания презентации. Правда, на первых порах предзаказы, скорее всего, будут приниматься только в Китае. В магазины (опять же китайские) смартфон поступит 30 октября. К сожалению, информации о международных продажах нет.

Некоторое время назад говорили о том, что это вряд ли произойдет до конца года. Возможно, что этого не будет вообще и купить смартфон можно будет только с доставкой из Поднебесной. Связано это в первую очередь с тем, что чипы для смартфона больше не производятся, а запас компания смогла создать в разы меньше, чем было нужно. Именно поэтому нет смысла отгружать по миру то, что с удовольствием выкупят в Китае. Особенно без сервисов Google.

Если решение о продажах по миру действительно планируется принять до конца года, то компания, скорее всего, просто хочет проанализировать спрос в Китае, сопоставить его со своими запасами и тогда уже принять решение о старте продаж по миру.

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Что покажут на презентации Huawei

На мероприятии 22 октября мы увидим три модели: Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro +. Традиционный уже вариант Porsche Design если и будет, то только для топовой версии Pro +.

Скорее всего, именно на этой презентации нам расскажут и о новом процессоре, который как только не называли. Сначала говорили, что это будет Kirin 1000, потом появился вариант Kirin 1020, а теперь говорят уже о Kirin 9000.

Скорее всего, смартфон получит новую камеру Leica, экран — водопад с закругленными краями, технологии быстрой и беспроводной зарядки, а также новое программное обеспечение с возможностью перехода на Harmony OS, когда она будет готова для полноценного использования.

Возможно, презентация и старт продаж действительно планировались в сентябре, как это было в прошлые годы. Вот только санкции и пандемия наложили свой отпечаток, и было уже не до того. Именно поэтому мероприятие, скорее всего, и перенесли на конец октября.

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Пока слухов и утечек маловато, но у нас еще есть две недели до презентации (если она действительно будет в указанный день). Пока можно говорить только о том, что компания немного изменит свое представление и выпустит смартфоны по иному принципу.

На этот раз серия Huawei Mate 40 будет иметь, как было уже сказано выше, три версии, такие же, как и серия Huawei P40, а именно: Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro +. И в отличие от предыдущего изогнутого экрана только в версии Pro, на этот раз серия Mate 40 откажется от прямого экрана полностью. Таким образом, вся линия будет иметь изогнутый экран. Но каждый из них будет иметь разную кривизну. Частота обновления экрана будет варьироваться от версии к версии в пределах 90-120 Гц. А вот значение диагонали экрана не будет сильно отличаться друг от друга и составит в среднем 6,6-6,8 дюйма.

А вы бы купили Huawei Mate 40? Приводите доводы за и против в нашем Telegram-чате.

Отмечается так же, что все физические кнопки будут на месте. Даже регулировка звука будет не сенсорной, как в прошлом году, а вполне даже физической. Многие критиковали решение отказаться от них и теперь они должны быть довольны. Хотя применение физических кнопок с экраном типа ”водопад” достаточно сомнительная затея. Я хорошо осознал это в прошлом году, когда смартфон постоянно выпадал из рук и попытке нажатия кнопки питания. Просто она была слишком смещена к задней стенке.