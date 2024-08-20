Началась масштабная распродажа Redmi и POCO. Это лучший момент, чтобы купить смартфон или планшет

С начала 2024 года Redmi и POCO выпустили несколько классных устройств, шум вокруг которых до сих пор не стихает. Все топовые модели продаются в России, но при заказе из Китая их цена намного ниже. Ведь на днях стартовала большая распродажа AliExpress, чье завершение намечено на 25 августа. До конца недели можно выгодно купить смартфон, сэкономив до 50% относительно стоимости устройств в наших магазин. Вопрос: что выбрать? На него мы и постараемся ответить сегодня.

Очень мощный смартфон POCO X6 Pro

Бесспорно, главным хитом 2024 года является POCO X6 Pro. Это очень мощный смартфон на Андроид, сумевший удивить своей производительностью. При цене менее 25000 рублей он предлагает процессор Dimensity 8300-Ultra, который набирает в тесте AnTuTu почти полтора миллиона баллов. Такой показатель можно назвать по-настоящему флагманским, а еще гарантирующим запуск любых игр на максимальных настройках графики и стабильную работу без каких-либо лагов на протяжении 3-4 лет.

Цена: от 24 000 ₽

Купить POCO X6 Pro

Мощный процессор — не единственное достоинство POCO X6 Pro. Также смартфон обладает классным AMOLED-экраном с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, а его 64-мегапиксельная камера обладает подвесом с оптической стабилизацией, позволяющим делать четкие снимки и днем, и вечером.

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POCO X6 Pro работает на базе Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS. В дальнейшем он получит минимум 2 больших апдейта и еще долго будет оставаться актуальным. Так что самое время приобрести лучший смартфон POCO 2024 года.

POCO M6 Pro — лучший телефон до 15000

Если вы не хотите переплачивать за лишнюю производительность, а желаете получить сбалансированный смартфон до 15000 рублей, то смело покупайте POCO M6 Pro. В этом ценовом диапазоне ему нет равных, как бы ни старались другие производители.

Цена: от 12 500 ₽

Купить POCO M6 Pro

Ну в каком еще телефоне до 15 тысяч вы увидите безрамочный AMOLED-экран с частотой 120 Гц, камеру с оптической стабилизацией, линейный вибромотор и наличие самых разных сертификаций от Dolby Atmos до TÜV Rheinland? Это единственная в своем роде модель, работающая к тому же на проверенном чипе Helio G99-Ultra (свыше 450K в AnTuTu), который обеспечивает плавную работу интерфейса при решении любых задач. Плюс ко всему в базовой версии полагается сразу 8/256 ГБ памяти, а в комплекте лежит блок питания на 67 Вт. Да это флагман за копейки!

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Недорогой смартфон Redmi Note 13

Redmi Note 13 — еще более доступный смартфон, чем POCO M6 Pro. Однако по основным параметрам он не уступает ему. AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц на месте, процессор Snapdragon 685 обеспечивает достаточный уровень производительности для решения базовых задач, а батарея на 5000 мАч позволяет заряжать устройство не чаще, чем раз в день.

Цена: от 10 500 ₽

Купить Redmi Note 13

Главное достоинство Redmi Note 13 — камера. Смартфон использует крупный сенсор на 108 МП, за счет высокого разрешения которого производителю удалось реализовать 3-кратное цифровое приближение без потери качества. Кроме того, внушительный размер камеры положительным образом сказывается на качестве снимков при слабом освещении.

Redmi Note 13 Pro — недорогой камерофон

Настоящим камерофоном в своем сегменте является Redmi Note 13 Pro. Это недорогой смартфон с хорошей камерой, чье разрешение составляет 200 МП, а размер сенсора — 1/1.4″. Матрица для столь невысокой стоимости устройства просто огромная, и она идеально подходит для съемки при недостатке света. Также в этом отношении помогает оптическая стабилизация.

Цена: от 15 500 ₽

Купить Redmi Note 13 Pro

Помимо хорошей камеры Redmi Note 13 Pro готов предложить сочный экран AMOLED-экран с повышенной до 120 Гц частотой обновления, объемный стереозвук, проверенный процессор Helio G99-Ultra, а также аккумулятор на 5000 мАч с 67-ваттной зарядкой в комплекте.

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Новый смартфон POCO M6

POCO M6 — максимально доступный смартфон. Он почти во всем проще «прошки», но при этом имеет несколько интересных особенностей. Например, здоровенный экран. Диагональ IPS-матрицы телефона POCO M6 составляет аж 6.79 дюйма, а частота обновления достигает 90 Гц при разрешении FullHD+.

Цена: от 11 000 ₽

Купить POCO M6

Кроме экрана POCO M6 готов похвастать хорошей 108-мегапиксельной камерой с большим сенсором (1/1.67″) для отличных снимков в ночном режиме и новым процессором Helio G91-Ultra. Пускай этот чип не хватает звезд с неба в плане геймерской производительности, позволяя играть лишь на средне-низких параметрах графики, но его уровня мощности вполне достаточно для стабильной работы в текущих условиях.

Отличный планшет POCO Pad

Помимо смартфонов у компании в этом году появился планшет POCO Pad. И, стоит признать, он получился классным. Новинку оснастили большим экраном на 12.1 дюйма с частотой обновления 120 Гц, шустрым процессором Snapdragon 7s Gen 2 (свыше 620K в AnTuTu) и просто огромным аккумулятором на 10000 мАч.

Цена: от 23 000 ₽

Купить POCO Pad

POCO Pad отлично подходит на роль планшета для фильмов. Ведь у него не только большой, но и качественный экран. Разрешение 2.5K и сертификация Dolby Vision — тому подтверждение. А еще планшет выдает классный звук через свои четыре динамика с эффектами полного погружения Dolby Atmos.

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Также эту модель можно рассмотреть на роль планшета для работы с документами и решения прочих задач офисного толка. Ведь для новинки уже выпущены стилус и клавиатура, а функция взаимосвязанность Xiaomi позволит объединить смартфон и планшет POCO в одно рабочее пространство с общим буфером обмена.