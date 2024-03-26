Малоизвестный китайский бренд уделал Xiaomi и Samsung: самые крутые технологии в смартфонах Infinix

Несмотря на то, что рынок смартфонов постоянно находится в стадии трансформации, мы скептически относимся к появлению новых брендов. 10 лет назад о Xiaomi в России знали лишь единицы, а обыватель, услышав неблагозвучное название, то и дело воротил нос. При этом сейчас китайский бренд является лидером нашего рынка, предлагая необычные технологичные новинки.

Подобная трансформация сейчас происходит с компанией Infinix. В последнее время мы наблюдаем, как люди, еще недавно посматривавшие с недоверием в сторону очередного китайца, проходят через стадию отрицания к торгу и вот-вот уже готовы принять нового игрока. И происходит это не на пустом месте. В 2024 году смартфоны Infinix рискуют стать одними из самых технологичных на рынке, и за прошедшие несколько месяцев копания успела анонсировать несколько уж очень интересных инноваций.

Все, что нужно знать перед покупкой смартфонов Infinix

Infinix E-Color Shift, меняющая цвет корпуса смартфона

Технология Infinix E-Color Shift, впервые показанная на выставке CES 2024, позволяет менять цвет спинки смартфона. Но не так, как это реализовано в некоторых моделях vivo, где расцветка меняется под воздействием солнечного излучения, а за счет полноценного экрана с электронными чернилами E-Ink Prism 3.

Спинка смартфона с электронными чернилами делится на независимые сегменты, чей цвета можно менять при помощи специальных настроек устройства. Причем заряд аккумулятора тратится только в процессе регулировки параметров, а в простое Infinix E-Color Shift совсем не расходует энергию. Увы, пока неизвестно, когда мы увидим гаджет с этой технологией.

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Система охлаждения Infinix CoolMax

Рассказывая в феврале о самых интересных смартфонах с выставки MWC 2024, мы упомянули Infinix GT Ultra, который в тесте AnTuTu умудрился набрать аж 2 215 639 баллов, став самым мощным представителем Android-устройств. Подобный результат стал возможным не только за счет процессора Dimensity 9300, но и при помощи фирменной системы охлаждения Infinix CoolMax.

Фишка Infinix CoolMax заключается в том, что система охлаждения является активной, то есть использует самый настоящий вентилятор. Подобное мы уже видели в редких смартфонах наподобие Red Magic 9 Pro, но у технологии Infinix есть своя уникальная особенность: термоэлектрический охладитель, использующий эффект Пельтье для создания теплового потока на стыке двух различных типов материалов. Это позволяет защитить критически важные компоненты от перегрева и снизить температуру процессора на 10℃ по сравнению с моделями без CoolMax.

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Infinix AirCharge — зарядка смартфона по воздуху

Зная о минусах беспроводной зарядки, в 2024 году компания Infinix презентовала технологию AirCharge. Она позволяет заряжать смартфон на расстоянии до 20 см от источника питания, то есть без необходимости класть его на специальную панель.

3 года назад еще более крутую технологию с аналогичным названием анонсировала Xiaomi, но с тех пор она не получила рыночного воплощения. А вот Infinix AirCharge рискует стать распространенной уже в ближайшее время.

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Морозостойкая батарея Infinix Extreme-Temp

Как известно из правил эксплуатации смартфона, активное использование и зарядка устройства при температуре, выходящей за рамки от 0°C до 35°C, наносит непоправимый вред аккумулятору. Он быстро изнашивается, а при слишком низких температурах Андроид и вовсе отключается.

Но Infinix придумала аккумулятор Extreme-Temp, фишкой которого является стабильная работа и зарядка устройства при температуре от -40°C до 60°C. Идеальна вещь для россиян, живущих в условиях постоянного холода, а также индусов, у которых регулярно взрываются смартфоны POCO. Кстати, технология реализована в недавно анонсированной линейке Infinix NOTE 40. Она вот-вот появится на российских прилавках.

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Какие технологии уже есть в смартфонах Infinix

Большинство технологий Infinix, представленных в 2024 году, еще не получили реального воплощения на рынке. Но и раньше китайская компания придумывала интересные фишки. Например:

обходная зарядка, позволяющая безопасно восстанавливать энергию смартфона во время игровых сессий;

голосовой помощник Folax со встроенным ChatGPT;

смартфон Infinix GT 10 Pro с коробкой, превращающейся в бумбокс;

изменение голоса в WhatsApp и многое другое.

О программных фишках мы рассказывали в тексте о функциях оболочки XOS, установленной на смартфонах Infinix. Прочитайте его, чтобы поближе познакомиться с инновациями, которые применяет этот китайский бренд, постепенно обрастающий мускулами.