Малоизвестный китайский бренд уделал Xiaomi и Samsung: самые крутые технологии в смартфонах Infinix

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Герман Вологжанин

Несмотря на то, что рынок смартфонов постоянно находится в стадии трансформации, мы скептически относимся к появлению новых брендов. 10 лет назад о Xiaomi в России знали лишь единицы, а обыватель, услышав неблагозвучное название, то и дело воротил нос. При этом сейчас китайский бренд является лидером нашего рынка, предлагая необычные технологичные новинки.

Малоизвестный китайский бренд уделал Xiaomi и Samsung: самые крутые технологии в смартфонах Infinix. В 2024 году компания Infinix решила удивить необычными технологиями. Фото: GadgetByte. Фото.

В 2024 году компания Infinix решила удивить необычными технологиями. Фото: GadgetByte

Подобная трансформация сейчас происходит с компанией Infinix. В последнее время мы наблюдаем, как люди, еще недавно посматривавшие с недоверием в сторону очередного китайца, проходят через стадию отрицания к торгу и вот-вот уже готовы принять нового игрока. И происходит это не на пустом месте. В 2024 году смартфоны Infinix рискуют стать одними из самых технологичных на рынке, и за прошедшие несколько месяцев копания успела анонсировать несколько уж очень интересных инноваций.

Все, что нужно знать перед покупкой смартфонов Infinix

Infinix E-Color Shift, меняющая цвет корпуса смартфона

Технология Infinix E-Color Shift, впервые показанная на выставке CES 2024, позволяет менять цвет спинки смартфона. Но не так, как это реализовано в некоторых моделях vivo, где расцветка меняется под воздействием солнечного излучения, а за счет полноценного экрана с электронными чернилами E-Ink Prism 3.

Малоизвестный китайский бренд уделал Xiaomi и Samsung: самые крутые технологии в смартфонах Infinix. Infinix E-Color Shift, меняющая цвет корпуса смартфона. Фото.

Спинка смартфона с электронными чернилами делится на независимые сегменты, чей цвета можно менять при помощи специальных настроек устройства. Причем заряд аккумулятора тратится только в процессе регулировки параметров, а в простое Infinix E-Color Shift совсем не расходует энергию. Увы, пока неизвестно, когда мы увидим гаджет с этой технологией.

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Система охлаждения Infinix CoolMax

Рассказывая в феврале о самых интересных смартфонах с выставки MWC 2024, мы упомянули Infinix GT Ultra, который в тесте AnTuTu умудрился набрать аж 2 215 639 баллов, став самым мощным представителем Android-устройств. Подобный результат стал возможным не только за счет процессора Dimensity 9300, но и при помощи фирменной системы охлаждения Infinix CoolMax.

Малоизвестный китайский бренд уделал Xiaomi и Samsung: самые крутые технологии в смартфонах Infinix. Система охлаждения Infinix CoolMax. Фото.

Фишка Infinix CoolMax заключается в том, что система охлаждения является активной, то есть использует самый настоящий вентилятор. Подобное мы уже видели в редких смартфонах наподобие Red Magic 9 Pro, но у технологии Infinix есть своя уникальная особенность: термоэлектрический охладитель, использующий эффект Пельтье для создания теплового потока на стыке двух различных типов материалов. Это позволяет защитить критически важные компоненты от перегрева и снизить температуру процессора на 10℃ по сравнению с моделями без CoolMax.

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Infinix AirCharge — зарядка смартфона по воздуху

Зная о минусах беспроводной зарядки, в 2024 году компания Infinix презентовала технологию AirCharge. Она позволяет заряжать смартфон на расстоянии до 20 см от источника питания, то есть без необходимости класть его на специальную панель.

Малоизвестный китайский бренд уделал Xiaomi и Samsung: самые крутые технологии в смартфонах Infinix. Infinix AirCharge — зарядка смартфона по воздуху. Фото.

3 года назад еще более крутую технологию с аналогичным названием анонсировала Xiaomi, но с тех пор она не получила рыночного воплощения. А вот Infinix AirCharge рискует стать распространенной уже в ближайшее время.

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Морозостойкая батарея Infinix Extreme-Temp

Как известно из правил эксплуатации смартфона, активное использование и зарядка устройства при температуре, выходящей за рамки от 0°C до 35°C, наносит непоправимый вред аккумулятору. Он быстро изнашивается, а при слишком низких температурах Андроид и вовсе отключается.

Малоизвестный китайский бренд уделал Xiaomi и Samsung: самые крутые технологии в смартфонах Infinix. Морозостойкая батарея Infinix Extreme-Temp. Фото.

Но Infinix придумала аккумулятор Extreme-Temp, фишкой которого является стабильная работа и зарядка устройства при температуре от -40°C до 60°C. Идеальна вещь для россиян, живущих в условиях постоянного холода, а также индусов, у которых регулярно взрываются смартфоны POCO. Кстати, технология реализована в недавно анонсированной линейке Infinix NOTE 40. Она вот-вот появится на российских прилавках.

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Какие технологии уже есть в смартфонах Infinix

Большинство технологий Infinix, представленных в 2024 году, еще не получили реального воплощения на рынке. Но и раньше китайская компания придумывала интересные фишки. Например:

  • обходная зарядка, позволяющая безопасно восстанавливать энергию смартфона во время игровых сессий;
  • голосовой помощник Folax со встроенным ChatGPT;
  • смартфон Infinix GT 10 Pro с коробкой, превращающейся в бумбокс;
  • изменение голоса в WhatsApp и многое другое.

О программных фишках мы рассказывали в тексте о функциях оболочки XOS, установленной на смартфонах Infinix. Прочитайте его, чтобы поближе познакомиться с инновациями, которые применяет этот китайский бренд, постепенно обрастающий мускулами.

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