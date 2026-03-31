Каждый год одна и та же история: выходит мощный «китаец» с агрессивными характеристиками — и тут же начинаются споры, стоит ли он своих денег на фоне iPhone. В 2026 году в роли претендента оказался OnePlus 15T, а его оппонент — базовый iPhone 17. На бумаге разница между ними кажется пропастью: аккумулятор вдвое больше, зарядка вчетверо быстрее, экран ярче и плавнее. Но если бы смартфоны выбирали по таблицам характеристик, Apple давно бы разорилась. Поэтому давайте разберёмся спокойно — без фанатизма в любую сторону.

Чем отличается OnePlus 15T от iPhone 17

Первое, что чувствуешь, взяв оба аппарата в руки, — это совершенно разная философия. OnePlus 15T сделан из алюминия с фиброволоконной задней панелью. Звучит скромно, зато защита IP68/IP69K — а это уже серьёзная заявка на живучесть. Если вы роняете телефон чаще, чем хотелось бы признавать, — это аргумент.

iPhone 17, в свою очередь, остаётся верен стеклу и алюминию с покрытием Ceramic Shield 2. Ощущения в ладони — «дороже», сборка плотнее, зазоры отсутствуют как класс. Честно говоря, по тактильным ощущениям Apple по-прежнему впереди, но защита от воды и пыли у OnePlus формально выше.

Какой экран лучше: OnePlus 15T или iPhone 17

Здесь OnePlus решил не мелочиться. AMOLED-панель с частотой обновления 165 Гц, пиковая яркость до 3600 нит и продвинутый ШИМ-диммер для тех, у кого устают глаза. Если вы много читаете с экрана или играете — разница с 120 Гц будет заметна, хотя и не революционна.

У iPhone 17 — LTPO OLED на 120 Гц с пиковой яркостью 3000 нит. На бумаге скромнее, но Apple традиционно выигрывает за счёт калибровки. Цвета выглядят естественнее, HDR-контент отображается ровно так, как задумал режиссёр, а антибликовое покрытие реально работает на солнце. На практике экран iPhone 17 выглядит сбалансированнее, тогда как OnePlus — насыщеннее и агрессивнее. Кому что ближе.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Производительность OnePlus 15T и iPhone 17

OnePlus 15T работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5 — топовом чипе для Android с запасом мощности на годы вперёд. До 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ хранилища UFS 4.1 — звучит как рабочая станция, а не телефон. Для тяжёлых игр и многозадачности это прямо то, что нужно.

iPhone 17 получил чип A19, и тут привычная история: Apple не гонится за пиковыми цифрами в бенчмарках, зато производительность iPhone 17 в повседневных задачах стабильнее. Приложения открываются мгновенно, анимации не дёргаются даже спустя полтора года использования — и это не маркетинг, а реальный опыт владельцев предыдущих поколений.

Какой аккумулятор у OnePlus 15T и iPhone 17

Вот тут OnePlus наносит главный удар. Аккумулятор OnePlus 15T — 7500 мА·ч. Это не опечатка. Для сравнения, у iPhone 17 — 3692 мА·ч, то есть примерно вдвое меньше. Добавьте сюда зарядку 100 Вт по проводу и 50 Вт по беспроводу — и станет понятно, почему этот смартфон так привлекает тех, кто весь день на ногах.

iPhone, разумеется, компенсирует скромный объём батареи оптимизацией. iOS исторически расходует энергию экономнее, а MagSafe-зарядка стала чуть быстрее. Но давайте честно: когда разница в ёмкости — двукратная, никакая оптимизация полностью не спасает. Если автономность для вас — приоритет номер один, выбор очевиден.

Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Сравнение камер OnePlus 15T и iPhone 17

OnePlus 15T предлагает 50-мегапиксельный основной модуль и телефото с 3,5-кратным оптическим зумом. Для портретов издалека, архитектурных деталей и уличной фотографии — отличный набор. Снимки получаются резкими с уклоном в контраст, что нравится не всем, но выглядит эффектно в соцсетях.

У камеры iPhone 17 — 48 Мп основной модуль и 48 Мп ультраширик. Зума, по сути, нет, зато цветопередача стабильно точная, а видео в 4K Dolby Vision по-прежнему вне конкуренции на рынке. Фронтальная камера у Apple тоже лучше — с автофокусом, 3D-сенсором и уверенной записью видео. Если вам важнее видео и селфи, iPhone выигрывает. Если зум — OnePlus.

Какой телефон купить: OnePlus 15T и iPhone 17 в 2026 году

Цена OnePlus 15T стартует с отметки около 49 000 рублей, тогда как iPhone 17 обойдётся минимум в 65 000 рублей. Разница в 16 000 рублей — это, по сути, стоимость хороших беспроводных наушников или полугодовой подписки на облако. За эти деньги OnePlus предлагает больший аккумулятор, более быструю зарядку, больше памяти и более яркий экран. Apple, в свою очередь, берёт экосистемой, долгими обновлениями и стабильностью перепродажи.

Если вы живёте внутри экосистемы Apple — с AirPods, MacBook и Apple Watch — переход на OnePlus будет болезненным, и никакой аккумулятор на 7500 мА·ч этого не компенсирует. Но если вы выбираете смартфон как самостоятельное устройство и цените мощность, автономность и гибкость Android, OnePlus 15T предлагает объективно больше за меньшие деньги.

iPhone 17 — это стабильность, камера, видео и уверенность в том, что через три года телефон будет работать так же, как в день покупки. OnePlus 15T — это здесь и сейчас: максимум железа, минимум компромиссов в характеристиках. Выбор, как всегда, за вами.