OnePlus представила еще два смартфона и в них есть смысл

”Один за одним” — так можно ответить на вопрос о том, как часто OnePlus выпускает смартфоны. В этом году ее действительно прорвало и она выбрасывает их на рынок чуть ли не каждый месяц. Это довольно просто объяснить тем, что компании надо покорять новые рынки и искать новых пользователей в других сегментах. В этот раз она их точно найдет так как показала крутые, но не дорогие смартфоны. При этом один из них получит поддержку 5G, большую батарею, быструю зарядку и нехарактерный для этого бренда дисплей. Мне кажется, что если такой смартфон приедет в Россию, он однозначно станет хитом. Да и у перекупщиков проблем с клиентами быть не должно.

OnePlus Nord N10 и N100 представлены официально

Сегодня OnePlus действительно представила сразу два новых смартфона. Они получили название Nord N10 5G и Nord N100. В первую очередь они предназначаются для рынков Европы и Северной Америки. Изюминкой обоих смартфонов является камера в отверстии на передней панели и стереодинамики. OnePlus Nord N10 5G будет доступен в цвете Midnight Ice в Европе за 329 фунтов стерлингов (примерно 33 000 рублей), а OnePlus Nord N100 будет доступен в цвете Midnight Frost за 179 фунтов стерлингов (18 000 рублей).

Сначала смартфоны появятся именно в Европе и только потом доедут до Северной Америки. У нас их можно будет купить несколько дороже, но все зависит от аппетитов дилеров. Зато покупка с возвратом TaxFree (когда это станет возможным) выглядит очень привлекательным вариантом.

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Характеристики OnePlus Nord N10 5G

Первый смартфон относится к более высокому сегменту и его можно назвать недорогой альтернативой обычного OnePlus Nord. Он работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 690, который поддерживает сети 5G и включает графический чип Adreno 619L.

Информация выводится на 6,49-дюймовый ЖК-дисплей FullHD+ с разрешением 1080 на 2400 пикселей, что очень даже неплохо для такого смартфона. А вот защита экрана немного подкачала. Производитель выбрал Corning Gorilla Glass 3, хотя сейчас уже полным ходом устанавливается седьмое поколение этого стекла.

OnePlus Nord N10 5G получил 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения. Камера имеет четыре модуля: 64 Мп (основной), 8 Мп (сверхширокий), 5 Мп (датчик глубины) и 2 Мп (макрообъектив). Видео можно записывать с поддержкой HDR в 4K с частотой 30 кадров в секунду. Фронтальная камера получила разрешение 16 Мп.

В телефоне установлена ​​батарея емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 30 Вт. Смартфон также оснащен датчиком отпечатков пальцев на задней панели, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS и портом USB Type-C. Габариты устройства составили 163 x 74,7 x 9 мм, а вес около 190 г.

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Характеристики OnePlus Nord N100

OnePlus Nord N100 стал нехарактерным для бренда бюджетником.Одно то, что разрешение его дисплея всего 720 на 1600 пикселей, уже говорит о многом. Плотность пикселей у него будет очень небольшой, ведь диагональ составляет 6,52 дюйма. Матрица сделана по технологии IPS и защищена стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Nord N100 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 460 с графическим процессором Adreno 610. Он поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Если этого мало, то хранилище можно расширить за счет карт памяти microSD.

Основная камера получила только три модуля — 13 Мп (основной), 2 Мп (датчик глубины) и 2 Мп (макрокамера). Фронталка имеет разрешение 8 Мп и поддерживает HDR для селфи и видеочатов.

Кроме этого, на задней стенке OnePlus Nord N100 установлен датчик отпечатков пальцев, а для подключения используется 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS и порт USB Type-C. Емкость батареи составляет 5000 мАч и для нее предусмотрена быстрая зарядка Warp Charge 18W. По габаритам OnePlus Nord N100 отличается от N10 буквально на доли миллиметра, но надо отметить, что он тоньше.

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Зачем OnePlus выпускает смартфоны

Скорее всего, компания понимает, что переросла то время, когда можно было раз в год выпускать новые топовые флагманы, а через полгода обновлять их, не имея больше ничего. Красивая история о Робин Гуде, который технологии ”богатых” предлагал ”бедным”, закончилась с выходом OnePlus 8 и 8 Pro. Возможно, компания уже тогда понимала, что готовит новые устройства и ей надо было показать, что цена новинок осени на ее фоне будет не такой большой.

Все это происходит очень вовремя, так как рынок не готов покупать дорогие устройства, а наличие недорогих моделей в ряду является хорошим стимулом продаж. В конце концов, законы экономики требуют постоянного роста и развития, а как его добиться на перенасыщенном рынке флагманов? Никак. Поэтому и пришло время OnePlus шагнуть в массовый сегмент. Может OnePlus Nord N100 и получился немного дорогим на фоне конкурентов, но своих фанатов он точно найдет. Вот, например, вы бы купили такой?

Нам интересно будет посмотреть, как компания будет вести себя дальше. Одно пока понятно точно — скоро мы ждем еще и умные часы OnePlus.