Раскрыты характеристики нового складного смартфона от Xiaomi

Компания Xiaomi вот уже который год радует нас мобильными гаджетами, которые сейчас по праву считаются топом за свои деньги. Все уже привыкли: если крупные бренды вроде Samsung или OnePlus выпускают что-то интересное, то в скором времени китайцы выпустят их убийцу примерно в полтора раза дешевле. В начале 2021 года компания Xiaomi представила на рынке свой первый складной смартфон — Xiaomi Mi Mix Fold, который, по идее, должен был затмить линейки Samsung, однако этого не произошло. Согласно недавним новостям в компании взяли попытку номер два.

Xiaomi выпустили свой первый складной смартфон еще в начале марта 2021 года, однако до сих пор гаджет продается только в Китае. Российскому же пользователю ничего не остается, кроме как приобрести себе идентичный Samsung Galaxy Fold.

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В интернете гуляло много шуток по поводу Xiaomi Mi Mix Fold. Многие пользователи смеялись над смартфоном и обвиняли китайскую компанию в жестком плагиате. С этим трудно не согласиться, так как он буквально весь состоит из комплектующих Samsung, но даже так стоит значительно меньше старшего брата.

Ранее в своих статьях мы уже рассуждали над причинами, по которым никто не покупает раскладушки и приводили статистику. Если вы интересуетесь темой складных гаджетов, то рекомендую вам ознакомиться. Обобщу коротко.

Большинство людей в современном мире стараются подходить к покупке телефона рационально. Но вся беда в том, что простой пользователь, какими бы он ни обладал материальными богатствами, не готов отдать 160к за устройство.

Главной причиной для отказа от покупки такой техники по-прежнему является цена. Я уверен, будь Mi Mix Fold на российском рынке, линейка Galaxy Z, если бы и не исчезла, то подвинулась бы точно. Однако по недавней информации от наших зарубежных коллег, в Xiaomi планируют не продвигать свою первую модель, а сразу выкатить ее улучшенную версию, чтобы всерьез потягаться с Z Fold от Samsung.

Характеристики Xiaomi Mi Mix Fold 2

Смартфон настолько окутан мраком, что неизвестно даже о его названии. Ребята из Androidauthority утверждают, что новый смартфон не будет полноценным обновлением, а выйдет лишь в формате уже имеющегося гаджета.

У меня возникает главный вопрос: зачем обновлять телефон, который вышел пол года назад и даже не поступил на мировую площадку. Если постараться прочесть между строк, то выходит, что Xiaomi не уверены в существующем Fold. То ли он не может конкурировать с Samsung, то ли есть какие-то технические недоработки.

Именно поэтому в сети не говорят о Mi Mix Fold 2, а утверждают, что смартфон просто получит некоторый редизайн. По данным источника обновленный аппарат получит два экрана с «высокой частотой обновления», поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

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Камера Xiaomi Mi Mix Fold 2

Также планируется добавить подэкранную камеру, как у Samsung Z Fold. Напомню, что в своем первом складном смартфоне Xiaomi использовала технологию жидкой линзы. Конструкция представляет собой прозрачную жидкость, заключенную в не менее прозрачную пленку. Это и есть основное отличие от привычных нам стеклянных линз.

Для того чтобы линза помогала камере фокусироваться на разном расстоянии, она может менять свою форму, а следовательно, и оптические свойства. У этой технологии существует ряд преимуществ.

Главным из них мне видится отсутствие движущегося механизма. За счет того, что камера в смартфоне не двигалась, срок ее службы должен был сильно увеличиться. Плюс, такая камера будет меньше подвержена различным повреждениям и ударам.

Удивительно, что китайцы планируют отказаться от подобного решения. В конце концов на презентации они с серьезным видом говорили, что технология была разработана буквально с нуля. Кажется глупым отказываться от этого в угоду камеры под дисплеем. Мало того, что качество снимков на такой объектив, мягко говоря, оставляет желать лучшего, так ее еще и видно. Да, пусть только под наклоном, но все же!

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Ожидается, что новый смартфон Xiaomi Mi Mix Fold поступит в продажу в конце 2021 года. А вот выйдет ли он на российский рынок, пока непонятно. А что вы думаете по этому поводу? Стали бы себе приобретать подобное устройство? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате.