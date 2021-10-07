Раскрыты характеристики нового складного смартфона от Xiaomi

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Артем Рахматуллин 0

Компания Xiaomi вот уже который год радует нас мобильными гаджетами, которые сейчас по праву считаются топом за свои деньги. Все уже привыкли: если крупные бренды вроде Samsung или OnePlus выпускают что-то интересное, то в скором времени китайцы выпустят их убийцу примерно в полтора раза дешевле. В начале 2021 года компания Xiaomi представила на рынке свой первый складной смартфон — Xiaomi Mi Mix Fold, который, по идее, должен был затмить линейки Samsung, однако этого не произошло. Согласно недавним новостям в компании взяли попытку номер два.

Новый Xiaomi Mi Mix Fold планирует составить конкуренцию раскладушкам от Samsung.

Xiaomi выпустили свой первый складной смартфон еще в начале марта 2021 года, однако до сих пор гаджет продается только в Китае. Российскому же пользователю ничего не остается, кроме как приобрести себе идентичный Samsung Galaxy Fold.

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В интернете гуляло много шуток по поводу Xiaomi Mi Mix Fold. Многие пользователи смеялись над смартфоном и обвиняли китайскую компанию в жестком плагиате. С этим трудно не согласиться, так как он буквально весь состоит из комплектующих Samsung, но даже так стоит значительно меньше старшего брата.

Ранее в своих статьях мы уже рассуждали над причинами, по которым никто не покупает раскладушки и приводили статистику. Если вы интересуетесь темой складных гаджетов, то рекомендую вам ознакомиться. Обобщу коротко.

Большинство людей в современном мире стараются подходить к покупке телефона рационально. Но вся беда в том, что простой пользователь, какими бы он ни обладал материальными богатствами, не готов отдать 160к за устройство.

Складные смартфоны слишком дорогие для обычного пользователя.

Главной причиной для отказа от покупки такой техники по-прежнему является цена. Я уверен, будь Mi Mix Fold на российском рынке, линейка Galaxy Z, если бы и не исчезла, то подвинулась бы точно. Однако по недавней информации от наших зарубежных коллег, в Xiaomi планируют не продвигать свою первую модель, а сразу выкатить ее улучшенную версию, чтобы всерьез потягаться с Z Fold от Samsung.

Характеристики Xiaomi Mi Mix Fold 2

Смартфон настолько окутан мраком, что неизвестно даже о его названии. Ребята из Androidauthority утверждают, что новый смартфон не будет полноценным обновлением, а выйдет лишь в формате уже имеющегося гаджета.

У меня возникает главный вопрос: зачем обновлять телефон, который вышел пол года назад и даже не поступил на мировую площадку. Если постараться прочесть между строк, то выходит, что Xiaomi не уверены в существующем Fold. То ли он не может конкурировать с Samsung, то ли есть какие-то технические недоработки.

Все мы с нетерпением ждем складного смартфона от Xiaomi в России.

Именно поэтому в сети не говорят о Mi Mix Fold 2, а утверждают, что смартфон просто получит некоторый редизайн. По данным источника обновленный аппарат получит два экрана с «высокой частотой обновления», поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

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Камера Xiaomi Mi Mix Fold 2

Также планируется добавить подэкранную камеру, как у Samsung Z Fold. Напомню, что в своем первом складном смартфоне Xiaomi использовала технологию жидкой линзы. Конструкция представляет собой прозрачную жидкость, заключенную в не менее прозрачную пленку. Это и есть основное отличие от привычных нам стеклянных линз.

Для того чтобы линза помогала камере фокусироваться на разном расстоянии, она может менять свою форму, а следовательно, и оптические свойства. У этой технологии существует ряд преимуществ.

Главным из них мне видится отсутствие движущегося механизма. За счет того, что камера в смартфоне не двигалась, срок ее службы должен был сильно увеличиться. Плюс, такая камера будет меньше подвержена различным повреждениям и ударам.

На смену технологии жидкой линзы в Xiaomi придет подэкранная камера.

Удивительно, что китайцы планируют отказаться от подобного решения. В конце концов на презентации они с серьезным видом говорили, что технология была разработана буквально с нуля. Кажется глупым отказываться от этого в угоду камеры под дисплеем. Мало того, что качество снимков на такой объектив, мягко говоря, оставляет желать лучшего, так ее еще и видно. Да, пусть только под наклоном, но все же!

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Ожидается, что новый смартфон Xiaomi Mi Mix Fold поступит в продажу в конце 2021 года. А вот выйдет ли он на российский рынок, пока непонятно. А что вы думаете по этому поводу? Стали бы себе приобретать подобное устройство? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате.

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