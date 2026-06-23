Времена, когда даже дешевые Android-смартфоны умели почти то же самое, что и флагманы, кажется, прошли. Дошло до того, что покупать многие аппараты Xiaomi, POCO и Redmi сегодня больше не имеет смысла. Это подтверждает новый Redmi 17C, который Xiaomi выпустила на китайский рынок. Да, экран на 120 Гц, ёмкая батарейка и другие привычные бюджетные удобства вроде разъёма для наушников и бокового сканера отпечатков никуда не делись. Однако по сравнению с предыдущим поколением новинка претерпела серьезный даунгрейд, и, скорее всего, в обозримом будущем тому же самому подвергнутся и другие аппараты. Ниже разбираем, что внутри Redmi 17C, кому он подойдёт и где там подвох.

Цена и версии Redmi 17C — самого дешёвого смартфона Xiaomi в 2026 году

Redmi 17C уже доступен на торговых площадках в Китае, включая фирменный магазин Xiaomi. Это начальный сегмент, и компания прямо позиционирует его как самую дешёвую новинку 2026 года в линейке. Впрочем, Realme C100X выглядит даже интереснее, а стоит ненамного дороже.

Смартфон предлагается в двух конфигурациях памяти:

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4 ГБ оперативной + 64 ГБ встроенной — 799 юаней (около 115 долларов, примерно от 13 000 ₽ в России)

4 ГБ оперативной + 128 ГБ встроенной — 899 юаней (около 130 долларов, примерно от 14 000 ₽ в России)

Видите, да? Главное ограничение новинки — это память. Тут установлено всего 4 ГБ оперативки, и вот такого от смартфон 2026 года не ожидал никто. Потому что аппарат предыдущего поколения — Redmi 15C — в базе имел 6 ГБ, а в топе предлагал сразу 8. Здесь же выбора нет: 4 и все.

Xiaomi даже объем встроенной памяти урезала. Если Redmi 15C, который сегодня можно купить как никогда дешево, поставлялся с накопителем на 128 ГБ уже в базе, а в топе предлагала 256 ГБ, то теперь это либо 64, либо 128 ГБ. Так-то.

Экран, процессор и камера Redmi 17C: характеристики смартфона

Впрочем, в остальном смартфон получился реально неплохим. В его основе лежит 6,88-дюймовый экран с разрешением 1640 х 720 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Для бюджетника это приятно: интерфейс и прокрутка лент выглядят плавнее, чем на стандартных 60 Гц. Но разрешение здесь невысокое, так что картинка не будет особо чёткой — это типичный компромисс начального сегмента.

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Экран получил DC-димминг и сертификацию TUV Rheinland по снижению нагрузки на зрение. Простыми словами, производитель заявляет менее заметное мерцание подсветки на низкой яркости — это плюс для тех, кто много читает с телефона вечером.

А за работу Redmi 17C отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G81-Ultra с частотой до 2,0 ГГц, а из коробки стоит свежая система Xiaomi HyperOS 3. Это решение для базовых задач: мессенджеры, звонки, навигация, лёгкие игры. Основная камера — 13 Мп, и по меркам цены от неё стоит ждать только дневных снимков без особых требований.

Батарея Redmi 17C на 5160 мАч и разъём 3,5 мм для наушников

Самый главный плюс модели — аккумулятор на 5160 мАч. При слабом экране и нетребовательном процессоре такой запас обычно даёт уверенный день, а при спокойном использовании и дольше. Зарядка проводная, мощностью до 18 Вт — это небыстро, полное пополнение займёт заметное время, так что заряжать удобнее на ночь.

Xiaomi заявляет, что батарея сохраняет не менее 80% ёмкости после 1000 циклов зарядки. Если верить цифрам, аккумулятор должен спокойно пережить пару-тройку лет ежедневного использования без серьёзной деградации.

Из бытовых удобств здесь боковой сканер отпечатков, классический разъём 3,5 мм для проводных наушников, голосовой помощник Xiao Ai и область Xiaomi Super Island для уведомлений (аналог живых подсказок в верхней части экрана). Важная оговорка: о наличии NFC производитель не сообщает, а значит, рассчитывать на оплату смартфоном в магазине, скорее всего, не стоит.

Какой бюджетный смартфон Xiaomi выбрать в 2026 году: Redmi 17C, Redmi A5 или POCO C81

Если вы выбираете самый дешёвый аппарат Xiaomi, держите в голове, что разница между такими моделями обычно в мелочах: частоте экрана, объёме батареи и наличии нужных вам мелочей вроде NFC. Redmi 17C берёт экраном на 120 Гц и крупной батареей, но проигрывает в оперативной памяти и, судя по описанию, в бесконтактной оплате.

Характеристика Redmi 17C Redmi A5 POCO C81 Экран 6,88″, IPS, 1640×720, 120 Гц 6,88″, IPS, 1640×720, 120 Гц, 450 нит 6,9″, IPS, 1600×720, 120 Гц, до 800 нит Процессор MediaTek Helio G81-Ultra, 8 ядер, до 2,0 ГГц Unisoc T7250, 12 нм, 8 ядер, до 1,8 ГГц Unisoc T7250, 12 нм, 8 ядер, до 1,8 ГГц Память 4 ГБ + 64/128 ГБ 3/4 ГБ + 64/128 ГБ, microSD до 1 ТБ 4 ГБ + 64 ГБ, microSD до 2 ТБ Основная камера 13 Мп 32 Мп, f/2.0 13 Мп (двойная) Фронтальная камера н/д 8 Мп, f/2.0 8 Мп Батарея 5160 мАч 5200 мАч 6300 мАч (+ реверс 7,5 Вт) Зарядка 18 Вт 15 Вт 15 Вт ОС HyperOS 3 Android 15 (Go) Android 16, HyperOS 3 Сканер отпечатков боковой боковой боковой Разъём 3,5 мм да да да Цена 799/899 юаней (~ 9990 ₽) от 6 499 ₽ 10 999 ₽

Для сравнения полезно посмотреть прошлогодние решения. Ранее вышел Redmi A5 как самый доступный смартфон бренда в 2025 году, а среди субброндов есть это самый дешёвый смартфон POCO в 2024 году. Перед покупкой имеет смысл сравнить их по тем пунктам, которые важны лично вам: оплата телефоном, объём памяти и плавность экрана.

Кому Redmi 17C подойдёт: тем, кому нужен простой и недорогой второй телефон, аппарат для родителей или ребёнка, устройство для звонков, мессенджеров и музыки в проводных наушниках. Кому стоит пройти мимо: тем, кто активно пользуется бесконтактной оплатой, держит много приложений открытыми или ждёт быстрой зарядки и хорошей камеры. Но поскольку в России он пока не продается, обратите внимание на Redmi 15C.

Когда Redmi 17C появится в России и сколько будет стоить

Пока официально объявлены только продажи в Китае. О глобальном релизе и тем более об официальном выходе в России производитель не сообщает, поэтому точных сроков и рублёвых цен для нашего рынка сейчас нет.

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Приведённые рублёвые суммы — это ориентировочная конвертация из юаней, а не российский ценник. Бюджетные Redmi обычно доезжают до России через неофициальные поставки с наценкой, поэтому реальная цена в магазинах окажется выше расчётной, а версия без NFC может оказаться особенно неудобной именно для российского пользователя, привыкшего платить телефоном. Если эти мелочи для вас критичны, разумнее дождаться подробных обзоров и проверки конкретной партии перед покупкой.