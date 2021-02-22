Складной Galaxy Z Flip в России подешевел на 50%

Не знаю, как вы, а я всегда любил необычные смартфоны. Мне банально не хотелось покупать то же самое, что есть у всех. Поначалу таковым для меня был iPhone, потому что в моём окружении такого не было ни у кого, потом – LG Prada 3.0, а затем – Honor View 20. Несмотря на то что Хонор выглядел самым обычным из этого трио, на самом деле это первый смартфон с вырезом под камеру островного типа, да ещё и один из первых смартфонов с лидаром. Но все они меркнут на фоне складного Galaxy Z Flip, который с момента своего выхода подешевел в России ровно в два раза.

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Galaxy Z Flip поступил в продажу на российском рынке в день всех влюблённых, 14 февраля 2020 года. Он оказался одним из самых доступных складных смартфонов, но при этом стоил довольно существенных денег по меркам большинства пользователей – целых 120 тысяч рублей.

Цена Galaxy Z Flip в России

Да, это было гораздо дешевле, чем Samsung просила за Galaxy Fold и Galaxy Z Fold 2, но намного больше, чем стоил тот же Galaxy S20. Однако рынок взял своё, и спустя год Galaxy Z Flip потерял почти 50% исходной цены и подешевел до 65 тысяч рублей.

Безусловно, самую низкую цену на Galaxy Z Flip можно встретить только в серой рознице, которая стала возможна за счёт того, что продавцы банально не платят налог. Они просто возвращают 20% по программе Tax Free при пересечении границы, и за счёт этого позволяют себе назначать на ввезённые в Россию в обход официальных каналов поставок смартфоны вполне конкурентоспособные цены.

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Однако удешевление Galaxy Z Flip произошло не только у серовозов, но и у официалов. Сегодня даже в белой рознице смартфон можно купить плюс-минус за 75 тысяч рублей. Например, такая цена установлена в торговой сети «М.Видео». Да, это на 10 тысяч рублей больше, чем в сером ритейле, но ведь тут вы можете списать баллы либо взять смартфон в рассрочку и погасить её раньше времени, сэкономив от 10 до 20%. В результате выйдет даже выгоднее.

Что касается оптимальности покупки Galaxy Z Flip, то тут вообще нет никаких вопросов. Аппаратную основу смартфона составляет процессор Snapdragon 855 Plus, работающий вкупе с 8 ГБ оперативки. Возможно, чипсет тут и правда не самый новый, но, во-первых, он относится к категории флагманских, а, во-вторых, справляется с любыми задачами на ура.

Стоит ли покупать Galaxy Z Flip

Складная конструкция Galaxy Z Flip обеспечена гибкой матрицей и прочным складным механизмом. По уверению Samsung, он выдерживает более 200 тысяч открываний и закрываний. Это примерно 3 года непрерывного использования, так что до момента устаревания аппарата с ним не должно произойти никаких проблем. В том числе, если говорить о самом дисплее.

Несмотря на то что у Galaxy Fold было немало проблем с дисплеем, у Galaxy Z Flip их быть не должно. Мало того, что за время, пока Samsung работала над «флипом», она исправила все ключевые недостатки складных матриц, так ещё и сам форм-фактор дисплея здесь другой. У него очень маленькая область сгиба, в отличие от Galaxy Fold, за счёт чего складка, если она со временем проявится, будет максимально незаметной.

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Честно сказать, мне Galaxy Z Flip нравится больше, чем любой другой смартфон в этой ценовой категории. Айфоны уже всех достали, да и есть у каждого встречного, за Xiaomi Mi 10 и Mi 11 банально жалко платить такие деньги, учитывая специфичность бренда, Galaxy S20 и S21 слишком скучны, чтобы обращать на них внимание, а вот «флип» вполне тянет на необычный смартфон, который вкупе с относительно невысокой ценой заставляет меня хотеть его всё больше и больше.