Рост цен на китайские смартфоны в начале 2026 года стал неприятной новостью для всех нас. Но Поднебесной дело не ограничилось. Теперь к этому тренду присоединились корейцы из Samsung. Компания подняла цены на Galaxy, причем подорожало вообще все: и смартфоны, и планшеты. Рост составил от 40 до 280 долларов в зависимости от модели и конфигурации. Разбирем, что именно подорожало и стоит ли торопиться с покупкой.

Почему Samsung поднял цены

Причина одна — глобальный дефицит памяти. Подорожание смартфонов в 2026 году затронуло весь рынок: производители памяти не справляются с растущим спросом, а дефицит компонентов толкает стоимость устройств вверх. О том, как устроен кризис памяти и почему он влияет на цены смартфонов, можете узнать в отдельном материале.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Samsung не исключение. Незадолго до этого Motorola подняла цены на линейку Moto G, Microsoft повысила стоимость планшетов Surface. Причина подорожания смартфонов у всех одна: стоимость оперативной памяти и хранилища выросла по всей производственной цепочке, и производители перекладывают эти расходы на покупателей.

Какие смартфоны Samsung подорожали

Среди смартфонов повышение затронуло старшие и средние конфигурации. Базовые версии в большинстве случаев остались по прежней цене, но версии с увеличенным объемом памяти заметно выросли в стоимости. Подорожание Samsung в сегменте смартфонов выглядит так:

Galaxy Z Fold 7 (512 ГБ): было $2119.99 ( ≈ 161 500 ₽), стало $2199.99 ( ≈ 167 700 ₽);

Galaxy Z Fold 7 (1 ТБ): було $2419.99 ( ≈ 184 500 ₽), стало $2499.99 ( ≈ 190 600 ₽);

Galaxy Z Flip 7 (512 ГБ): было $1219.99 ( ≈ 93 000 ₽), стало $1299.99 ( ≈ 99 100 ₽);

Galaxy S25 FE (256 ГБ): было $709.99 ( ≈ 54 100 ₽), стало $749.99 ( ≈ 57 200 ₽);

Galaxy S25 Edge (512 ГБ): было $1219.99 ( ≈ 93 000 ₽), стало $1299.99 ( ≈ 99 100 ₽).

Прирост по смартфонам относительно скромный: от $40 до $80 (от 3 000 до 6 100 ₽). Но это пока. Тенденция к росту цен на смартфоны в 2026 году продолжается, и следующая волна повышений может быть серьезнее. Схожая история уже произошла с другими брендами: подорожание смартфонов REDMI случилось по той же причине. Дефицит памяти не выбирает между производителями.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Какие планшеты Samsung подорожали

Планшетная линейка пострадала значительно сильнее. Стоимость Galaxy Tab S11 Ultra в версии на 1 ТБ выросла с $1619.99 до $1899.99 — рекордный прирост в $280 ( ≈ 21 350 ₽) из всего списка. Полная картина по планшетам:

Galaxy Tab S11 (128 ГБ): было $799.99 ( ≈ 61 000 ₽), стало $899.99 ( ≈ 68 600 ₽);

Galaxy Tab S11 (256 ГБ): было $859.99 ( ≈ 65 600 ₽), стало $999.99 ( ≈ 76 300 ₽);

Galaxy Tab S11 (512 ГБ): было $979.99 ( ≈ 74 700 ₽), стало $1199.99 ( ≈ 91 500 ₽);

Galaxy Tab S11 Ultra (256 ГБ): было $1199.99 ( ≈ 91 500 ₽), стало $1299.99 ( ≈ 99 100 ₽);

Galaxy Tab S11 Ultra (512 ГБ): было $1319.99 ( ≈ 100 600 ₽), стало $1499.99 ( ≈ 114 400 ₽);

Galaxy Tab S11 Ultra (1 ТБ): было $1619.99 ( ≈ 123 500 ₽), стало $1899.99 ( ≈ 144 900 ₽);

Galaxy Tab S10 FE (128 ГБ): было $499.99 ( ≈ 38 100 ₽), стало $549.99 ( ≈ 41 900 ₽);

Galaxy Tab S10 FE (256 ГБ): было $569.99 ( ≈ 43 500 ₽), стало $669.99 ( ≈ 51 100 ₽);

Galaxy Tab S10 FE Plus (128 ГБ): было $649.99 ( ≈ 49 600 ₽), стало $699.99 ( ≈ 53 400 ₽);

Galaxy Tab S10 FE Plus (256 ГБ): было $749.99 ( ≈ 57 200 ₽), стало $819.99 ( ≈ 62 500 ₽);

Galaxy Tab S10 Lite (128 ГБ): было $349.99 ( ≈ 26 700 ₽), стало $399.99 ( ≈ 30 500 ₽);

Galaxy Tab S10 Lite (256 ГБ): было $419.99 ( ≈ 32 000 ₽), стало $489.99 ( ≈ 37 400 ₽);

Galaxy Tab S10 Plus (256 ГБ): было $999.99 ( ≈ 76 300 ₽), стало $1099.99 ( ≈ 83 900 ₽);

Galaxy Tab S10 Plus (512 ГБ): было $1119.99 ( ≈ 85 400 ₽), стало $1299.99 ( ≈ 99 100 ₽);

Galaxy Tab A11 Plus (128 ГБ): было $249.99 ( ≈ 19 100 ₽), стало $299.99 ( ≈ 22 900 ₽);

Galaxy Tab A11 Plus (256 ГБ): было $309.99 ( ≈ 23 600 ₽), стало $379.99 ( ≈ 29 000 ₽);

Galaxy Tab A11 Plus 5G (128 ГБ): было $279.99 ( ≈ 21 400 ₽), стало $329.99 ( ≈ 25 200 ₽).

Особенно показательна история с Tab S11: версия на 256 ГБ подорожала на $140 ( ≈ 10 700 ₽), версия на 512 ГБ — на $220 ( ≈ 16 800 ₽). Чем больше памяти, тем сильнее ударило подорожание. Это прямое следствие роста стоимости самих компонентов хранилища.

Стоит ли покупать Samsung Galaxy сейчас

Цифры выше относятся к американскому рынку, но цены Samsung в России традиционно движутся в том же направлении с небольшим запозданием. Если подорожание фиксируется в США, российские ценники корректируются следом (обычно в течение нескольких недель).

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Если покупка Samsung была в планах, логика простая: тянуть не стоит. Аналитики не ожидают снижения стоимости памяти в ближайшие месяцы, а значит цены Samsung в 2026 году с высокой вероятностью вырастут еще. Стоимость Samsung на новые устройства, которые выйдут во второй половине года, изначально будет формироваться с учетом новых закупочных цен. Если бюджет ограничен и платить по новым ценам не хочется, стоит рассмотреть альтернативы. Какой Samsung купить в 2026 году, мы рассказывали отдельно, так что ознакомьтесь.