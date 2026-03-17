Смартфон с десятикратным оптическим зумом. Каким будет OPPO Find X9 Ultra

Помните, когда Samsung убрала 10-кратный телевик из Galaxy S24 Ultra, а все согласились с тем, что он не нужен. А оказалось, что нужен и об этом снова вспомнили, когда Samsung испортила камеры своих флагманских смартфонов. OPPO это прекрасно понимает и готовит к выходу Find X9 Ultra — смартфон, который метит в лучшие камерофоны 2026 года. Главная интрига — возвращение полноценного 10-кратного оптического зума с характеристиками, от которых даже такие смартфоны, как Galaxy S23 Ultra и лучшие модели HUAWEI будут мягко говоря немного в шоке.

Какая камера будет в OPPO Find X9 Ultra

Начнём с главного — с того самого 10-кратного перископа, о котором рассказал инсайдер Digital Chat Station. Модуль получит 50-мегапиксельный сенсор и диафрагму f/3.5. На первый взгляд — ничего сверхъестественного. Но стоит сравнить эти цифры с тем, что предлагал Galaxy S23 Ultra — последний флагман Samsung с 10x зумом — и картина становится куда интереснее.

У Samsung был 10-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/4.9. Разница — колоссальная. Диафрагма f/3.5 пропускает примерно втрое больше света, чем f/4.9. А 50 мегапикселей против 10 — это другой уровень. На практике OPPO Find X9 Ultra сможет снимать на 10-кратном зуме с разрешением, достаточным для качественного 20-кратного кропа без потерь. Грубо говоря — навёл на вывеску через улицу и прочитал мелкий шрифт.

Честно говоря, я давно ждал, когда кто-нибудь вернёт длиннофокусный перископ во флагманы. После 2023 года индустрия как будто решила, что 5x — это потолок. OPPO с этим явно не согласна.

Характеристики камеры OPPO Find X9 Ultra

Но 10-кратный телевик — лишь часть истории. Вся система камер Find X9 Ultra больше похожа на фотоаппарат, которому приделали функцию звонков.

Основная камера — 200 мегапикселей на сенсоре Sony LYT-901 формата 1/1.12 дюйма. Это на 35% больше, чем сенсоры 1/1.3 дюйма в Ultra-флагманах Samsung. Динамический диапазон, по заявлениям, превышает 100 дБ — пересветы и провалы в тенях станут менее частой проблемой, но идеала все равно не будет.

Второй модуль — 200-мегапиксельный перископ с 3-кратным оптическим зумом на сенсоре OmniVision формата 1/1.28 дюйма. По словам инсайдера, это лучший по светочувствительности 200-мегапиксельный перископ на рынке. Плюс 50-мегапиксельный ультраширик и датчик Danxia на 3.2 мегапикселя для точной цветопередачи — итого четыре камеры, каждая закрывает свой диапазон.

Зато связка 3x и 10x перископов означает бесшовное покрытие от сверхширокого угла до дальнего телевика. Никаких «мёртвых зон», когда цифровой зум превращает картинку в кашу.

Cравнение зум-камер: OPPO Find X9 Ultra против Samsung Galaxy S23 Ultra

Давайте честно: Galaxy S23 Ultra был отличным аппаратом. Но его 10-кратный модуль — технология 2022 года. Маленький 10-мегапиксельный сенсор и узкая диафрагма f/4.9 при хорошем свете работают, но вечером уже начинаются шумы и смазы.

OPPO подошла иначе. Тройной прирост светосилы сокращает выдержку, что само по сбее снизит количество смазов. Плюс 50 мегапикселей дают запас для кадрирования. Это как получить смартфон вместо отдельного рюкзака с оптикой.

Но, как всегда, есть нюансы. Диафрагма f/3.5 это шаг вперёд для 10-кратного перископа, но по меркам короткофокусных телевиков она не впечатляет. Законы физики упрямы, и миниатюрная оптика смартфона не заменит полноформатный объектив.

Остальные характеристики OPPO Find X9 Ultra:

Характеристика Значение Экран OLED 6.82 дюйма 2K Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память от 12/256 до 16/1024 ГБ Батарея 7050 мАч с зарядкой 80 Вт Фпреивльная камера 50 мегапикселей ОС ColorOS 16 на Android 16

Когда выйдет OPPO Find X9 Ultra и сколько будет стоить

Презентация в Китае намечена на весну 2026 года — вероятно, апрель. И интереснее всего то, что OPPO впервые выводит Ultra-версию за пределы Китая. Find X8 Ultra был эксклюзивом для внутреннего рынка, а X9 Ultra уже подтверждён для глобальных продаж — об этом заявил глава OPPO Europe Элвис Чжоу на MWC 2026.

Точных цен нет, но конкурировать аппарат будет с Samsung Galaxy S26 Ultra и iPhone 18 Pro Max. Можно не сомневаться, что ценник будет сильно ниже указанных устройств. Но если вы часто снимаете на зум — птиц, архитектуру, детей на школьном концерте — Find X9 Ultra выглядит как самый серьёзный кандидат на лучший камерофон года.

Все характеристики пока основаны на утечках, но Digital Chat Station часто оказывается прав. Да и другие источники тоже говорят об этом. Реальное качество снимков мы увидим после анонса — и тогда станет понятно, насколько софт OPPO и настройка Hasselblad справились с железом. Красивые цифры не всегда превращаются в красивые фотографии.