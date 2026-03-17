Смартфон с десятикратным оптическим зумом. Каким будет OPPO Find X9 Ultra

Артем Сутягин

Помните, когда Samsung убрала 10-кратный телевик из Galaxy S24 Ultra, а все согласились с тем, что он не нужен. А оказалось, что нужен и об этом снова вспомнили, когда Samsung испортила камеры своих флагманских смартфонов. OPPO это прекрасно понимает и готовит к выходу Find X9 Ultra — смартфон, который метит в лучшие камерофоны 2026 года. Главная интрига — возвращение полноценного 10-кратного оптического зума с характеристиками, от которых даже такие смартфоны, как Galaxy S23 Ultra и лучшие модели HUAWEI будут мягко говоря немного в шоке.

Какая камера будет в OPPO Find X9 Ultra

Начнём с главного — с того самого 10-кратного перископа, о котором рассказал инсайдер Digital Chat Station. Модуль получит 50-мегапиксельный сенсор и диафрагму f/3.5. На первый взгляд — ничего сверхъестественного. Но стоит сравнить эти цифры с тем, что предлагал Galaxy S23 Ultra — последний флагман Samsung с 10x зумом — и картина становится куда интереснее.

У Samsung был 10-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/4.9. Разница — колоссальная. Диафрагма f/3.5 пропускает примерно втрое больше света, чем f/4.9. А 50 мегапикселей против 10 — это другой уровень. На практике OPPO Find X9 Ultra сможет снимать на 10-кратном зуме с разрешением, достаточным для качественного 20-кратного кропа без потерь. Грубо говоря — навёл на вывеску через улицу и прочитал мелкий шрифт.

Честно говоря, я давно ждал, когда кто-нибудь вернёт длиннофокусный перископ во флагманы. После 2023 года индустрия как будто решила, что 5x — это потолок. OPPO с этим явно не согласна.

Характеристики камеры OPPO Find X9 Ultra

Но 10-кратный телевик — лишь часть истории. Вся система камер Find X9 Ultra больше похожа на фотоаппарат, которому приделали функцию звонков.

Основная камера — 200 мегапикселей на сенсоре Sony LYT-901 формата 1/1.12 дюйма. Это на 35% больше, чем сенсоры 1/1.3 дюйма в Ultra-флагманах Samsung. Динамический диапазон, по заявлениям, превышает 100 дБ — пересветы и провалы в тенях станут менее частой проблемой, но идеала все равно не будет.

Второй модуль — 200-мегапиксельный перископ с 3-кратным оптическим зумом на сенсоре OmniVision формата 1/1.28 дюйма. По словам инсайдера, это лучший по светочувствительности 200-мегапиксельный перископ на рынке. Плюс 50-мегапиксельный ультраширик и датчик Danxia на 3.2 мегапикселя для точной цветопередачи — итого четыре камеры, каждая закрывает свой диапазон.

Зато связка 3x и 10x перископов означает бесшовное покрытие от сверхширокого угла до дальнего телевика. Никаких «мёртвых зон», когда цифровой зум превращает картинку в кашу.

Cравнение зум-камер: OPPO Find X9 Ultra против Samsung Galaxy S23 Ultra

Давайте честно: Galaxy S23 Ultra был отличным аппаратом. Но его 10-кратный модуль — технология 2022 года. Маленький 10-мегапиксельный сенсор и узкая диафрагма f/4.9 при хорошем свете работают, но вечером уже начинаются шумы и смазы.

OPPO подошла иначе. Тройной прирост светосилы сокращает выдержку, что само по сбее снизит количество смазов. Плюс 50 мегапикселей дают запас для кадрирования. Это как получить смартфон вместо отдельного рюкзака с оптикой.

Но, как всегда, есть нюансы. Диафрагма f/3.5 это шаг вперёд для 10-кратного перископа, но по меркам короткофокусных телевиков она не впечатляет. Законы физики упрямы, и миниатюрная оптика смартфона не заменит полноформатный объектив.

Остальные характеристики OPPO Find X9 Ultra:

ХарактеристикаЗначение
ЭкранOLED 6.82 дюйма 2K
ПроцессорSnapdragon 8 Elite Gen 5
Памятьот 12/256 до 16/1024 ГБ
Батарея7050 мАч с зарядкой 80 Вт
Фпреивльная камера50 мегапикселей
ОСColorOS 16 на Android 16

Когда выйдет OPPO Find X9 Ultra и сколько будет стоить

Презентация в Китае намечена на весну 2026 года — вероятно, апрель. И интереснее всего то, что OPPO впервые выводит Ultra-версию за пределы Китая. Find X8 Ultra был эксклюзивом для внутреннего рынка, а X9 Ultra уже подтверждён для глобальных продаж — об этом заявил глава OPPO Europe Элвис Чжоу на MWC 2026.

Точных цен нет, но конкурировать аппарат будет с Samsung Galaxy S26 Ultra и iPhone 18 Pro Max. Можно не сомневаться, что ценник будет сильно ниже указанных устройств. Но если вы часто снимаете на зум — птиц, архитектуру, детей на школьном концерте — Find X9 Ultra выглядит как самый серьёзный кандидат на лучший камерофон года.

Все характеристики пока основаны на утечках, но Digital Chat Station часто оказывается прав. Да и другие источники тоже говорят об этом. Реальное качество снимков мы увидим после анонса — и тогда станет понятно, насколько софт OPPO и настройка Hasselblad справились с железом. Красивые цифры не всегда превращаются в красивые фотографии.

Почему проводная зарядка в смартфоне быстрее беспроводной

Скорость зарядки - важнейший критерий при выборе смартфона. Пользователи часто смотрят на этот показатель, практически всегда задаваясь вопросом: почему проводная зарядка быстрее беспроводной? Ведь в 2026 легко найти смартфон, выдающий без провода приличную мощность. При этом, подключая кабель, смартфон все равно заряжается быстрее, чем на док-станции. Похоже на хитрость производителей или техническая особенность? Есть простое объяснение.

Лучшие складные смартфоны на январь 2026 года. От флипов до самых необычных

Если 2024 год принес лишь дежурные обновления, то 2025-й стал временем настоящего созревания складных смартфонов. Они стали дейсвтительно компактными, получили большие аккумуляторы и в целом стали намного более ориентированными на пользователя, а не просто игрушкой для гиков. Эра инженерных экспериментов и хрупкости осталась позади — складные устройства теперь уверенно стоят рядом с традиционными флагманами, а часто и превосходят их. Вот и давайте вспомним лучшие складные смартфоны прошедшего года, которые еще актуальны в этом.

Рейтинг недорогих камерофонов 2026 года. Какой смартфон с хорошей камерой купить и почему

Смартфон с хорошей камерой — понятие растяжимое. С одной стороны, сегодня у более-менее всех смартфонов за исключением ультрабюджетных моделей есть неплохая основа, с другой — когда речь заходит о расширении сценариев съемки с зумом и селфи, недорогие устройства пасуют. Но это не значит, что высокое качество фото в любых условиях способны обеспечить лишь флагманы. И в качестве доказательства мы выбрали лучшие недорогие камерофоны 2026 года, которые сейчас можно приобрести по цене от 20 до 35 тысяч рублей.

