Топ за свои деньги: Как Xiaomi рвёт Apple, Samsung и Huawei в России

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Иван Кузнецов 0

Сегодня на рынке есть доступные смартфоны, есть дорогие смартфоны, есть очень дорогие смартфоны, а есть топ за свои деньги. Вот этот топ долгое время выпускала Xiaomi, которая непонятно как умудрялась предлагать потребителям действительно передовые решения дешевле рынка. Вне зависимости от того, к какой категории принадлежал её новый смартфон, когда он выходил, все могли быть уверены, что он будет лучше и дешевле того, что предлагают все остальные. В последнее время ситуация немного изменилась, но россиян это, кажется, только раззадорило ещё больше.

Xiaomi

Xiaomi — лидер онлайн-продаж в России

Гендиректор Xiaomi просит у нас разрешения выпускать очень дорогие смартфоны

На начало 2021 года Xiaomi заняла первое место по онлайн-продажам смартфонов в России, испытав стремительный рост. Такой вывод сделали аналитики Counterpoint, проанализировав российский рынок. По итогам декабря доля Xiaomi составила 31% против 19,2% годом ранее. Это колоссальный рост, который позволил ей обойти Huawei, Apple и Samsung.

Самые популярные смартфоны Xiaomi

Продажи смартфонов

Посмотрите, как стремительно выросла доля смартфонов Xiaomi в России

Как Xiaomi удалось обойти Huawei, понять несложно. Запрет на использование сервисов Google, нестабильная программная поддержка и сомнительные перспективы вынудили пользователей отказаться от смартфонов Huawei. Несмотря на то что у неё было несколько привлекательных новинок, которые очень хороши с точки зрения аппаратного обеспечения, это не сильно помогло, и доля компании упала больше чем в два раза всего за год.

У Samsung ситуация менее однозначная. Несмотря на то что Galaxy A51 стал самым продаваемым смартфонов в России и мире, а доля корейской компании на российском рынке выросла более чем на 2 процентных пункта, это не помогло ей занять первое место, и она уступила его Xiaomi.

Xiaomi Mi 11 Ultra будет невероятно крутым, но я его не куплю

Несмотря на то что Counterpoint не приводит разбивку по моделям, которые вывели Xiaomi в топ, и так понятно, что в большинстве своём это были недорогие смартфоны. Всё-таки по-настоящему дорогой аппарат в ассортименте китайской компании на 2020-й год был всего один – Xiaomi Mi 10. Соответственно, кассу, скорее всего, сделал не он, а более доступные аппараты вроде Xiaomi Mi 10T, Redmi Note 9 и Poco X3. Формально их выпускают разные бренды, но по факту все они принадлежат Xiaomi.

Лучшие смартфоны до 20 тысяч

2020-й год показал, что дорогостоящие смартфоны Xiaomi – это не совсем то, что хотят видеть потребители из России. Поэтому в начале этого года компания постаралась максимально снизить цену Xiaomi Mi 11, который при идентичной цене на родине, у нас оценили даже дешевле, чем Xiaomi Mi 10. Да, это произошло только на AliExpress, но ведь все понимают, кто в большей степени покупает на этой площадке.

RN9 Pro

Выгоднее всего покупать смартфоны Xiaomi на АлиЭкспресс

Очевидно, что, если Xiaomi будет и дальше придерживаться такой стратегии, то её доля в будущем будет только расти. Серьёзный скачок продаж ей обеспечит улучшенная версия Xiaomi Mi 10, которую должны оценить даже дешевле, чем оригинал, а также новые аппараты Redmi и Poco, которые, как оказалось, делают компании самую настоящую кассу.

Глава Xiaomi рассказал, что делать со старыми смартфонами

Причём чем дешевле смартфон, тем лучше и активнее его покупают. Вообще, в России наибольшей популярностью пользуются аппараты в сегменте до 20 тысяч рублей. В эту категорию как раз попадают:

Это самые продаваемые аппараты китайского конгломерата, которые знают в России ну практически все. Другое дело, что покупать их выгоднее всего на АлиЭкспресс. Там то и дело проводятся всевозможные акции, которые позволяют урвать аппараты дешевле официальной российской цены в рознице. Поэтому, если собираетесь обзавестись каким-либо устройством из этого списка, берите в Китае, не пожалеете. Только смотрите, чтобы это была глобальная версия.

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