Совсем недавно мы говорили, какой процессор нужен смартфону в 2026 году, и компания Xiaomi для своего следующего субфлагмана решила выбрать один из самых сбалансированных чипов. Он станет основой смартфона Redmi K100 Pro. Известный инсайдер поделился и другими характеристиками смартфона, назвав в числе прочего камеру на 200 Мп, перископ для дальнего зума и батарею около 9000 мАч. На бумаге это похоже на полноценный флагман, но важно держать в голове, что официально Xiaomi ничего из этого не подтверждала.

Что известно о Redmi K100 Pro из утечки

По данным инсайдеров, в серии Redmi K100 будет как минимум две модели на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Сначала должны выйти базовые модели, а позже бренд может представить ещё более мощную версию Redmi K100 Pro Max на следующем поколении процессора.

Две базовые модели на Snapdragon 8 Elite Gen 5, как ожидается, получат экраны на 6,59 и 6,9 дюйма. Официальных названий пока нет, поэтому в утечках их условно называют Redmi K100 и K100 Pro. Свежие детали выложил надёжный инсайдер Digital Chat Station в Weibo — и речь идёт именно о старшей Pro-версии.

Экран Redmi K100 Pro: 6,9 дюйма и 185 Гц

Инсайдер утверждает, что телефон Redmi K100 Pro получит крупный экран с очень высокой частотой обновления. По прежним сообщениям, это 6,9-дюймовая OLED-панель с разрешением 1,5K и частотой 185 Гц.

На практике частота выше 120 Гц мало что даёт глазу в обычных сценариях — листании ленты, мессенджерах, просмотре видео. 185 Гц — это в первую очередь маркетинговая цифра и небольшой бонус для отдельных игр, которые умеют выдавать столько кадров. Само разрешение 1,5K (чуть выше Full HD) для экрана такого размера выглядит логично: картинка чёткая, а нагрузка на батарею ниже, чем у полноценного 2K.

Камера: 200 Мп и перископ для зума

По утечке, основная камера получит сенсор на 200 Мп с крупной матрицей, а в пару к нему поставят перископный телеобъектив на 50 Мп для съёмки на дальнем расстоянии. Связка крупного основного модуля и перископа — это набор, который ждут от современного флагмана.

На что тут стоит посмотреть трезво. Цифра 200 Мп сама по себе не гарантирует качество: в большинстве сценариев такие камеры объединяют пиксели и снимают в 12,5 Мп, а главную роль играют размер матрицы и обработка. Перископ важнее для тех, кто реально снимает удалённые объекты (концерты, спорт, городские виды). Если зумом вы почти не пользуетесь, эта функция вас не зацепит. Из мультимедиа инсайдер обещает стереодинамики флагманского уровня, симметричную настройку двух громкоговорителей и крупный вибромотор для более приятной отдачи при наборе текста и в играх.

Смартфон с большой батареей и быстрой зарядкой

Один из самых интересных пунктов — аккумулятор. Сообщается, что Redmi K100 Pro получит батарею класса 9000 мАч с поддержкой проводной зарядки на 100 Вт и быстрой беспроводной зарядки. Это не рекорд. Ведь на AliExpress уже несколько месяцев продаётся realme P4 Power с аккумулятором на 10001 мАч по цене чуть более 20 тысяч рублей.

Для реального пользователя это потенциально важнее камеры и герцовки экрана. 9000 мАч — это запас на полтора-два дня активного использования у большинства людей, а 100 Вт по проводу позволяют дозаряжаться за считанные минуты, когда времени в обрез. Тема ёмкости и долговечности батарей у Redmi вообще на подъёме: бренд недавно пообещал, что если ёмкость упадёт, её заменят бесплатно в рамках длительной гарантии.

Остальные характеристики Redmi K100 Pro

Среди прочих ожидаемых функций Redmi K100 Pro инсайдер называет ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков, высокий уровень защиты от воды и дизайн, который якобы вдохновлён эстетикой Apple. По словам автора утечки, устройство получит практически все премиальные фишки, которые ждут от флагмана нового поколения.

Ультразвуковой сканер на практике работает быстрее и стабильнее обычного оптического (особенно с влажными пальцами). А вот фраза про «дизайн в стиле Apple» — это субъективная оценка инсайдера, а не подтверждённый факт, поэтому всерьёз воспринимать её рано.

Дата выхода Redmi K100 Pro и кому его стоит купить

Если коротко: набор характеристик на бумаге сильный — мощный чип, огромная батарея, быстрая зарядка, перископ и ультразвуковой сканер. Но всё это пока остаётся утечкой без официальных названий, цен и точной даты выхода Redmi K100 Pro, кроме ориентировочного сентября.

Кому есть смысл следить за анонсом: тем, кто хочет долгоиграющий флагман с упором на автономность и зум-камеру. Кому можно не торопиться: если вы планируете покупку прямо сейчас, ждать ещё несколько месяцев и ориентироваться на неподтверждённые цифры не стоит — дождитесь официальной презентации и первых обзоров.